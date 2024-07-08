«Гробиня» и «Тукумс» обменяются голевыми атаками, «Юргорден» выиграет у «Норрчёпинга»

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Швеции и Латвии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Гробиня» — «Тукумс»

Футбол. Чемпионат Латвии

На текущий момент «Гробиня» находится на 7-м месте в таблице. У команды 22 очка по итогам 21-го матча. Клуб одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

22 июня «Гробиня» неожиданно на своем поле уступила «Риге» со счетом 0:6. Но затем команда прибавила. Удалось одержать две победы кряду — над «Даугавпилсом» и «Аудой».

«Тукумс» набрал столько же баллов, сколько и «Гробиня». Команды являются соседями по турнирной таблице.

В последних матчах «Тукумс» не слишком радует своих болельщиков. В предыдущих 10 встречах одержана лишь одна победа. 20 июня удалось одолеть «Лиепаю» со счетом 2:1. В гостях «Тукумс» выигрывал еще в марте.

Ставка: Обе забьют за 1.51.

«Норрчёпинг» — «Юргорден»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Норрчёпинг» располагается в нижней части таблицы. Команда рискует понизиться в классе. Это произойдет, если не удастся улучшить ситуацию в ближайших матчах.

В 12 встречах «Норрчёпинг» набрал 11 очков. Клуб идет на 14-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет лишь один балл.

Прогнозы и ставки на футбол

«Юргорден» показал блестящие результаты в мае. Тогда удалось одержать 5 побед подряд. А затем наступил спад.

В июне результаты ухудшились. В двух матчах — одна победа и ничья. Команда с 25 набранными очками входит в топ-3. Есть неплохие шансы закончить чемпионат с медалями.

Ставка: Победа «Юргордена» за 1.75.

«Вестерос» — «Хеккен»

Футбол. Чемпионат Швеции

После 12 туров «Вестерос» располагается на последнем месте в таблице. В 12 играх набрано 8 очков. У клуба 2 победы, 2 ничьи и 8 поражений.

«Вестерос» в конце мая-начале июня провел три матча и ни разу не уступил. Были две ничьи и одна победа. 2 июня «Вестерос» разгромил «Кальмар» со счетом 4:0.

«Хеккен» находится в верхней части таблицы. У команды 20 очков по итогам 13 матчей. Клуб может подтянуться в зону еврокубков, но до топ-3 нужно ликвидировать отставание в пять баллов.

В гостях «Хеккен» играет плохо. Последние четыре выездных матча закончились поражениями. Удастся ли прервать неудачную серию на чужих полях в игре с «Вестеросом»?

Ставка: «Вестерос» не проиграет за 1.58.

Общий коэффициент — 4.17.