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    «Гробиня» и «Тукумс» обменяются голевыми атаками, «Юргорден» выиграет у «Норрчёпинга»

    Экспресс дня 8 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 июля
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    «Юргорден»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Швеции и Латвии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Гробиня» — «Тукумс»

    Футбол. Чемпионат Латвии

    На текущий момент «Гробиня» находится на 7-м месте в таблице. У команды 22 очка по итогам 21-го матча. Клуб одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

    22 июня «Гробиня» неожиданно на своем поле уступила «Риге» со счетом 0:6. Но затем команда прибавила. Удалось одержать две победы кряду — над «Даугавпилсом» и «Аудой».

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    • «Тукумс» набрал столько же баллов, сколько и «Гробиня». Команды являются соседями по турнирной таблице.

    В последних матчах «Тукумс» не слишком радует своих болельщиков. В предыдущих 10 встречах одержана лишь одна победа. 20 июня удалось одолеть «Лиепаю» со счетом 2:1. В гостях «Тукумс» выигрывал еще в марте.

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    Ставка: Обе забьют за 1.51.

    «Норрчёпинг» — «Юргорден»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Норрчёпинг» располагается в нижней части таблицы. Команда рискует понизиться в классе. Это произойдет, если не удастся улучшить ситуацию в ближайших матчах.

    В 12 встречах «Норрчёпинг» набрал 11 очков. Клуб идет на 14-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет лишь один балл.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Юргорден» показал блестящие результаты в мае. Тогда удалось одержать 5 побед подряд. А затем наступил спад.

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    • В июне результаты ухудшились. В двух матчах — одна победа и ничья. Команда с 25 набранными очками входит в топ-3. Есть неплохие шансы закончить чемпионат с медалями.

    Ставка: Победа «Юргордена» за 1.75.

    «Вестерос» — «Хеккен»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    После 12 туров «Вестерос» располагается на последнем месте в таблице. В 12 играх набрано 8 очков. У клуба 2 победы, 2 ничьи и 8 поражений.

    «Вестерос» в конце мая-начале июня провел три матча и ни разу не уступил. Были две ничьи и одна победа. 2 июня «Вестерос» разгромил «Кальмар» со счетом 4:0.

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    • «Хеккен» находится в верхней части таблицы. У команды 20 очков по итогам 13 матчей. Клуб может подтянуться в зону еврокубков, но до топ-3 нужно ликвидировать отставание в пять баллов.

    В гостях «Хеккен» играет плохо. Последние четыре выездных матча закончились поражениями. Удастся ли прервать неудачную серию на чужих полях в игре с «Вестеросом»?

    Ставка: «Вестерос» не проиграет за 1.58.

    Общий коэффициент — 4.17.

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    Экспресс дня 8 июля: прогноз, ставка (4.17), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Экспресс. «Гробиня» и «Тукумс» обменяются голевыми атаками, «Юргорден» выиграет у «Норрчёпинга»
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