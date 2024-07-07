«Бэйцзин Гоань» возьмет три очка, «Замалек» одолеет «Исмаили»

«Бэйцзин Гоань» — «Ухань Шанвэнь»
Футбол. Чемпионат Китая
«Бэйцзин Гоань» на текущий момент занимает 4-е место в таблице. Набрано 34 очка в 17 встречах. У «Бэйцзин Гоань» 10 побед, 4 ничьих и три поражения.
«Бэйцзин Гоань» начал июнь с поражения. Но затем команда реабилитировалась. Были одержаны три победы кряду.
«Ухань Шанвэнь» сейчас идет на девятой строчке. Клуб записал в актив 18 очков в 17 поединках.
Последние результаты «Ухань Шанвэнь» настораживают. Команда перестала набирать очки. Предыдущие три матча закончились поражениями.
Ставка: Победа «Бэйцзин Гоань» за 1.73.
«Минск» — «Неман»
Футбол. Чемпионат Беларуси
В нынешнем сезоне «Минск» борется за выживание. Клуб находится на предпоследнем, 15-м месте. У команды 5 набранных очков.
«Минск» в текущем чемпионате еще не побеждал. Клуб пять раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений. Разница мячей составляет 8-22.
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«Неман» находится в лидирующей группе. Сейчас клуб располагается на третьем месте. Набрано 30 очков в 14 встречах.
«Неман» — самая бескомпромиссная команда на текущий момент. Еще не было зафиксировано ни одной ничьи. У «Немана» 10 побед и 4 поражения. В последних десяти матчах клуб уступил дважды.
Ставка: Обе не забьют за 1.69.
«Замалек» — «Исмаили»
Футбол. Чемпионат Египта
«Замалек» является середняком чемпионата Египта. Сейчас клуб располагается на девятом месте. Набрано 38 очков в 23-х матчах.
Беспроигрышная серия «Замалека» составляет три матча. Последний раз команда не досчиталась очков в поединке с «Аль-Масри» (1:2). Встреча состоялась 17 июня.
«Исмаили» находится в нижней части таблицы. У клуба 31 очко по итогам 29 матчей. Команда одержала 7 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.
У гостей есть шансы зацепиться за очки. «Исмаили» хорошо играет на чужих полях. В десяти выездных матчах 2024 года зафиксированы лишь два поражения.
Ставка: Победа «Замалека» за 1.57.
Общий коэффициент — 4.59.