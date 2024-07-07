«Бэйцзин Гоань» возьмет три очка, «Замалек» одолеет «Исмаили»

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Китая, Беларуси и Египта. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бэйцзин Гоань» — «Ухань Шанвэнь»

Футбол. Чемпионат Китая

«Бэйцзин Гоань» на текущий момент занимает 4-е место в таблице. Набрано 34 очка в 17 встречах. У «Бэйцзин Гоань» 10 побед, 4 ничьих и три поражения.

«Бэйцзин Гоань» начал июнь с поражения. Но затем команда реабилитировалась. Были одержаны три победы кряду.

«Ухань Шанвэнь» сейчас идет на девятой строчке. Клуб записал в актив 18 очков в 17 поединках.

Последние результаты «Ухань Шанвэнь» настораживают. Команда перестала набирать очки. Предыдущие три матча закончились поражениями.

Ставка: Победа «Бэйцзин Гоань» за 1.73.

«Минск» — «Неман»

Футбол. Чемпионат Беларуси

В нынешнем сезоне «Минск» борется за выживание. Клуб находится на предпоследнем, 15-м месте. У команды 5 набранных очков.

«Минск» в текущем чемпионате еще не побеждал. Клуб пять раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений. Разница мячей составляет 8-22.

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«Неман» находится в лидирующей группе. Сейчас клуб располагается на третьем месте. Набрано 30 очков в 14 встречах.

«Неман» — самая бескомпромиссная команда на текущий момент. Еще не было зафиксировано ни одной ничьи. У «Немана» 10 побед и 4 поражения. В последних десяти матчах клуб уступил дважды.

Ставка: Обе не забьют за 1.69.

«Замалек» — «Исмаили»

Футбол. Чемпионат Египта

«Замалек» является середняком чемпионата Египта. Сейчас клуб располагается на девятом месте. Набрано 38 очков в 23-х матчах.

Беспроигрышная серия «Замалека» составляет три матча. Последний раз команда не досчиталась очков в поединке с «Аль-Масри» (1:2). Встреча состоялась 17 июня.

«Исмаили» находится в нижней части таблицы. У клуба 31 очко по итогам 29 матчей. Команда одержала 7 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

У гостей есть шансы зацепиться за очки. «Исмаили» хорошо играет на чужих полях. В десяти выездных матчах 2024 года зафиксированы лишь два поражения.

Ставка: Победа «Замалека» за 1.57.

Общий коэффициент — 4.59.