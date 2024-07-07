ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Мюллер (сборная Германии)Дневник Евро. Испания и Франция — в полуфинале, Германия и Португалия — в слезах, последний матч Крооса Джулианна Пенья5 главных проблем женского ММА Дани Ольмо — герой матча Испания — ГерманияКороче, Евро. 5-6 июля
    Все новости спорта

    «Бэйцзин Гоань» возьмет три очка, «Замалек» одолеет «Исмаили»

    Экспресс дня 7 июля. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 июля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Неман»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Китая, Беларуси и Египта. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бэйцзин Гоань» — «Ухань Шанвэнь»

    Футбол. Чемпионат Китая

    «Бэйцзин Гоань» на текущий момент занимает 4-е место в таблице. Набрано 34 очка в 17 встречах. У «Бэйцзин Гоань» 10 побед, 4 ничьих и три поражения.

    «Бэйцзин Гоань» начал июнь с поражения. Но затем команда реабилитировалась. Были одержаны три победы кряду.

  • Ирония судьбы. Мбаппе может поставить точку в европейской карьере Роналду
  • Возможно, предстоящий матч с Францией станет для Криштиану Роналду последним на Евро
  • Вчера

    • «Ухань Шанвэнь» сейчас идет на девятой строчке. Клуб записал в актив 18 очков в 17 поединках.

    Последние результаты «Ухань Шанвэнь» настораживают. Команда перестала набирать очки. Предыдущие три матча закончились поражениями.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Ставка: Победа «Бэйцзин Гоань» за 1.73.

    «Минск» — «Неман»

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    В нынешнем сезоне «Минск» борется за выживание. Клуб находится на предпоследнем, 15-м месте. У команды 5 набранных очков.

    «Минск» в текущем чемпионате еще не побеждал. Клуб пять раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений. Разница мячей составляет 8-22.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    «Неман» находится в лидирующей группе. Сейчас клуб располагается на третьем месте. Набрано 30 очков в 14 встречах.

  • Дневник Евро. Врачи не советуют смотреть Англию, Нагельсман закручивает гайки, Фоден обещает исправиться
  • О главных событиях двадцать первого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • Вчера

    • «Неман» — самая бескомпромиссная команда на текущий момент. Еще не было зафиксировано ни одной ничьи. У «Немана» 10 побед и 4 поражения. В последних десяти матчах клуб уступил дважды.

    Ставка: Обе не забьют за 1.69.

    «Замалек» — «Исмаили»

    Футбол. Чемпионат Египта

    «Замалек» является середняком чемпионата Египта. Сейчас клуб располагается на девятом месте. Набрано 38 очков в 23-х матчах.

    Беспроигрышная серия «Замалека» составляет три матча. Последний раз команда не досчиталась очков в поединке с «Аль-Масри» (1:2). Встреча состоялась 17 июня.

  • Трансферный дайджест. 25 июня — 1 июля
  • Де Лигт может оказаться в «МЮ», за Шерки бьются «ПСЖ» и «Боруссия» Д, Та в шаге от перехода в «Баварию»
  • 01/07/2024

    • «Исмаили» находится в нижней части таблицы. У клуба 31 очко по итогам 29 матчей. Команда одержала 7 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

    У гостей есть шансы зацепиться за очки. «Исмаили» хорошо играет на чужих полях. В десяти выездных матчах 2024 года зафиксированы лишь два поражения.

    Ставка: Победа «Замалека» за 1.57.

    Общий коэффициент — 4.59.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Сморгонь — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Попырин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.49
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гойяс — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Колумбия — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фламенго — Куяба
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 7 июля: прогноз, ставка (4.59), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Экспресс. «Бэйцзин Гоань» возьмет три очка, «Замалек» одолеет «Исмаили»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры