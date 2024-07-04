«Аль Гаиш» не проиграет «Аль-Иттихаду», «Динамо-Минск» и «Шемрок Роверс» одержат победы

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Египта, Беларуси и Ирландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Аль Гаиш» — «Аль-Иттихад»

Футбол. Чемпионат Египта

«Аль Гаиш» находится на 11-м месте в таблице. Клуб набрал 34 очка в 27 встречах. У «Аль Гаиша» 8 побед, 10 ничьих и 9 поражений.

В последних двух матчах «Аль Гаиш» дважды проиграл. Ранее команда уступила «Зеду» и «Аль Ахли» с общим счетом 1:8. У «Аль Гаиша» серьезные проблемы в обороне.

«Аль-Иттихад» находится с «Аль Гаишем» почти по соседству. Клуб идет на 9-й позиции. В 28 играх набрано 37 очков.

«Аль-Иттихад» давно не радовал болельщиков победами. Последний раз команда выигрывала еще 11 мая. Тогда в гостях «Аль-Иттихад» одолел «Мокавлун» со счетом 1:0.

Ставка: «Аль Гаиш» не проиграет за 1.41.

«Динамо-Минск» — «Динамо-Брест»

Футбол. Чемпионат Беларуси

«Динамо-Минск» лидирует в таблице Высшей лиги. У клуба 32 очка по итогам 14 матчей. Столичные динамовцы одержали 9 побед, 5 раз сыграли вничью и ни разу не уступили.

Минское «Динамо» почти всё время побеждает. Последний раз клуб терял очки еще в мае. 26 мая динамовцы сыграли вничью со «Славией» Мозырь (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

«Динамо-Брест» идет в топ-4. Клуб набрал 23 очка в 14 встречах. Команда ведет борьбу за медали, но на данный момент отставание от третьего места составляет 7 баллов.

Брестское «Динамо» в четырех июньских матчах добилось только одной победы. 15 июня клуб на своем поле разгромил «Днепр» Могилев со счетом 6:1.

Ставка: Победа «Динамо-Минск» за 1.63.

«Шемрок Роверс» — «Дандолк»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Шемрок Роверс» находится в верхней части таблицы. Команда идет на 4-й позиции. В 22-х встречах набрано 31 очко.

У «Шемрок Роверс» 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений. Разница мячей составляет 30-24.

«Дандолк» ведет борьбу за выживание. Ситуация у клуба не самая лучшая. Болельщики бьют тревогу.

На текущий момент «Дандолк» занимает предпоследнее, 9-е место. В 22-х матчах набрано 19 очков. Разница мячей составляет 13-30.

«Дандолк» в июне провел четыре матча. Команда одержала две победы и дважды уступила.

Ставка: Победа «Шемрок Роверс» за 1.43.

Общий коэффициент — 3.29.