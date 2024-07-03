В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Латвии и Норвегии, а также товарищескую встречу между «Динамо» и «Партизаном». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Тукумс» — «Даугавпилс»

Футбол. Чемпионат Латвии

«Тукумс» в чемпионате Латвии находится на 6-м месте. Клуб набрал 22 очка в 20 встречах. У команды 6 побед, 4 ничьих и 10 поражений.

В июне «Тукумс» провел четыре матча. Была одержана только одна победа. 20 июня «Тукумс» обыграл «Лиепаю» со счетом 2:1.

«Даугавпилс» в нынешнем сезоне борется за медали. Сейчас клуб находится в топ-4. Отставание от лидирующей тройки составляет 8 очков.

В гостях «Даугавпилс» не побеждает с 7 мая. Безвыигрышная серия команды на чужих полях составляет три матча.

Ставка: Обе забьют за 1.65.

«Саннефьорд» — «Тромсе»

Футбол. Чемпионат Норвегии

«Саннефьорд» замыкает таблицу чемпионата Норвегии. Команда находится на последнем, 16-м месте. Набрано 9 очков в 12 играх.

В июне «Саннефьорд» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. На данный момент у клуба 2 победы, 3 ничьих и 7 поражений. Пока у болельщиков «Саннефьорда» поводов для радости немного.

Прогнозы и ставки на футбол

«Тромсе» также играет не лучшим образом в нынешнем сезоне. Клуб располагается на 14-м месте. Набрано 10 очков в 12 поединках.

В гостях «Тромсе» в последних пяти матчах одержал лишь одну победу. Это произошло 21 июня. На выезде со счетом 2:1 был обыгран «Сарпсборг 08».

Ставка: «Саннефьорд» не проиграет за 1.42.

«Динамо» Москва — «Партизан»

Футбол. Товарищеский матч

«Динамо» готовится к старту нового сезона. В чемпионате России-2023/24 клуб до последнего претендовал на чемпионство, но остался без золота из-за неудачи в Краснодаре. Напомним, команда Марцела Лички финишировала на третьем месте.

30 июня «Динамо» провело товарищеский поединок с «Ахматом». Москвичи уступили со счетом 0:3. Как сложится игра с сербским клубом?

«Партизан» наигрывает связи на летнем сборе. Команда активно ведет подготовку к новому сезону. Предстоящий соперник у сербского клуба очень непростой.

Последние официальные матчи «Партизан» провел еще в мае. С «Динамо» команда ранее не встречалась.

Букмекеры не выделяют явного фаворита, но москвичи имеют больше шансов на победу. Высока вероятность, что смогут забить обе команды.

Ставка: Обе забьют за 1.40.

Общий коэффициент — 3.28.