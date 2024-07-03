ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виллиан ЖозеС детства красно-белый и забивал «Зениту». Бразилец Виллиан заменит «Спартаку» Промеса Николай ШапаренкоТоп-10 звезд Евро-2024, на которых надо обратить внимание даже топ-клубам Криштиану РоналдуДневник Евро-2024. Непробиваемый Кошта, незабивные французы и слезы Роналду
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» проведет яркий матч с «Партизаном», «Саннефьорд» не проиграет «Тромсе»

    Экспресс дня 3 июля. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 июля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Латвии и Норвегии, а также товарищескую встречу между «Динамо» и «Партизаном». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Тукумс» — «Даугавпилс»

    Футбол. Чемпионат Латвии

    «Тукумс» в чемпионате Латвии находится на 6-м месте. Клуб набрал 22 очка в 20 встречах. У команды 6 побед, 4 ничьих и 10 поражений.

    В июне «Тукумс» провел четыре матча. Была одержана только одна победа. 20 июня «Тукумс» обыграл «Лиепаю» со счетом 2:1.

  • Дневник Евро-2024. Грузия в 1/8 финала, Румыния выиграла группу Е, Украина за бортом турнира
  • О главных событиях тринадцатого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • 27/06/2024

    • «Даугавпилс» в нынешнем сезоне борется за медали. Сейчас клуб находится в топ-4. Отставание от лидирующей тройки составляет 8 очков.

    В гостях «Даугавпилс» не побеждает с 7 мая. Безвыигрышная серия команды на чужих полях составляет три матча.

    Ставка: Обе забьют за 1.65.

    «Саннефьорд» — «Тромсе»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    «Саннефьорд» замыкает таблицу чемпионата Норвегии. Команда находится на последнем, 16-м месте. Набрано 9 очков в 12 играх.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В июне «Саннефьорд» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. На данный момент у клуба 2 победы, 3 ничьих и 7 поражений. Пока у болельщиков «Саннефьорда» поводов для радости немного.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Тромсе» также играет не лучшим образом в нынешнем сезоне. Клуб располагается на 14-м месте. Набрано 10 очков в 12 поединках.

  • Эдерсон, Дибала, Неймар: сборная звезд не попавших на Кубок Америки-2024
  • Команда игроков, которые могли бы оказаться на турнире в США, если бы не травмы или решение их тренеров
  • 18/06/2024

    • В гостях «Тромсе» в последних пяти матчах одержал лишь одну победу. Это произошло 21 июня. На выезде со счетом 2:1 был обыгран «Сарпсборг 08».

    Ставка: «Саннефьорд» не проиграет за 1.42.

    «Динамо» Москва — «Партизан»

    Футбол. Товарищеский матч

    «Динамо» готовится к старту нового сезона. В чемпионате России-2023/24 клуб до последнего претендовал на чемпионство, но остался без золота из-за неудачи в Краснодаре. Напомним, команда Марцела Лички финишировала на третьем месте.

    30 июня «Динамо» провело товарищеский поединок с «Ахматом». Москвичи уступили со счетом 0:3. Как сложится игра с сербским клубом?

  • Месси, Винисиус и еще 12 футболистов, от которых ждут идеальной игры на Кубке Америки
  • Совсем скоро в США стартует турнир среди лучших команд Южной Америки
  • 07/06/2024

    • «Партизан» наигрывает связи на летнем сборе. Команда активно ведет подготовку к новому сезону. Предстоящий соперник у сербского клуба очень непростой.

    Последние официальные матчи «Партизан» провел еще в мае. С «Динамо» команда ранее не встречалась.

    Букмекеры не выделяют явного фаворита, но москвичи имеют больше шансов на победу. Высока вероятность, что смогут забить обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Норри — Диас Акоста
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Путинцева — Кербер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дрейпер — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Карацев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фриц — О`Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Возняцки — Паркс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Копршива — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эванс — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Голубич — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Валмиера — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Коллинз — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 3 июля: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Экспресс. Московское «Динамо» проведет яркий матч с «Партизаном», «Саннефьорд» не проиграет «Тромсе»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры