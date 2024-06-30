В очередном экспресс рассмотрим матчи плей-офф Евро-2024, а также чемпионата Бразилии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Англия — Словакия

Футбол. Евро-2024. 1/8 финала

Английская сборная заняла 1-е место в группе С на Евро-2024, набрав за 3 тура 5 очков. Национальная команда опередила Данию, Словению и Сербию. Стоит отметить, что Англия, несмотря на 1-ю строчку, провела не очень хорошие матчи.

Да, в 1-м туре группового этапа англичане минимально обыграли Сербию (1:0), а затем дважды сыграли вничью. Сначала Англия поделила очки с Данией (1:1), а потом — со Словенией (0:0). Проблема в результативности англичан на лицо.

Словакия провела неплохой групповой этап, заняв 3-е место в своей группе с 4 очками в активе. Все команды в группе Е набрали по 4 балла, но словаки смогли выйти из группы благодаря разнице забитых и пропущенных мячей (3-3).

Прогнозы и ставки на Евро-2024

В 1-м туре словацкая сборная неожиданно обыграла Бельгию со счетом 1:0, а затем проиграла Украине (1:2), пропустив решающий гол на 80-й минуте. Уже в последнем туре Словакия поделила очки с Румынией (1:1) и вышла на Англию.

Наш прогноз: Победа Англии за 1.45.

Испания — Грузия

Футбол. Евро-2024. 1/8 финала

Испанская сборная провела просто великолепный групповой этап турнира. Национальная команда набрала 9 очков из 9-и возможных и уверенно вышла в плей-офф Евро.

За все 3 матча Испания забила 5 голов и не пропустила ни одного мяча. В 1-м туре сборная разгромила Хорватию (3:0), а потом одолела Италию и Албанию с одинаковыми счетами 1:0.

Грузия впервые в истории вышла в основной этап Евро, для всех в стране это праздник, но национальная команда смогла прыгнуть выше головы и выйти из группы. Сборная заняла 3-е место в своей группе с 4 очками в активе.

В 1-м матче Грузия проиграла Турции (1:3), а уже в поединке с Чехией смогла набрать 1 очко, сыграв вничью со счетом 1:1. В решающей встрече группового этапа Грузия неожиданно обыграла Португалию (2:0) и сенсационно вышла из плей-офф.

Наш прогноз: Тотал 1.5 меньше в 1-м тайме за 1.60.

«Сан-Паулу» — «Баия»

Футбол. Чемпионат Бразилии

«Сан-Паулу» занимает 7-е место в чемпионате Бразилии с 18-ю очками в активе. Команда продолжается вести борьбу за попадание в зону Кубка Либертадорес, отставание от которого 1 балл.

В последних 5-и матчах «Сан-Паулу» обыграл только «Крисиуму» (2:1), а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл. За этот период команда сумела забить 5 голов при 8-и пропущенных.

«Баия», в свою очередь, ведет борьбу с «Фламенго» за 1-е место в таблице чемпионата Бразилии. После 12-и туров команда набрала 24 очка, столько же и у лидера чемпионата.

В последних 5-и матчах у «Баия» только 1 поражение, 3 победы и 1 ничья. Единственный проигрыш случился в матче с тем же «Фламенго» (1:2). За этот период команда забила 10 голов при 6-и пропущенных.

Наш прогноз: Двойной исход — Х2 за 1.80.

Общий коэффициент — 4.18.