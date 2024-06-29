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    Италия пройдет Швейцарию, Германия победит Данию на старте плей-офф Евро-2024

    Экспресс дня 29 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Лучано Спаллетти
    В очередном экспресс рассмотрим матчи плей-офф Евро-2024, а также чемпионата Беларуси. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Швейцария — Италия

    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала

    Швейцария достойно выступила на групповом этапе. Команда набрала 5 очков в трех матчах, ни разу не проиграв. Удалось сыграть вничью даже с хозяевами Евро-2024 — сборной Германии.

    У швейцарцев организованная оборона. Команда имеет неплохие шансы на выход в плей-офф. Не стоит недооценивать подопечных Мурата Якина.

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    • Италия начала Евро-2024 с победы над Албанией. Затем было поражение от Испании. В заключительном матче группового этапа итальянцы едва не уступили Хорватии, но чудом спаслись на 8-й компенсированной минуте.

    Итальянцы являются действующими чемпионами Европы. Но пока команда выглядит бледно. Букмекеры считают Италию фаворитом в матче 1/8 финала, однако победить в основное время будет крайне непросто.

    Ставка: Проход Италии за 1.69.

    Германия — Дания

    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала

    Хозяева турнира на групповом этапе ни разу не проиграли. Германия сыграла вничью и дважды победила. В заключительном туре не удалось обыграть сборную Швейцарии.

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    Германия — одна из претендентов на титул. Есть все шансы дойти как минимум до финала. У бундестим сформировался слаженный механизм. С датчанами не должно быть проблем.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Дания ровно проводит нынешний чемпионат Европы. Команда не проигрывает и мало пропускает. Но и побед пока тоже нет.

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    • В трех матчах датчане забили два гола и столько же пропустили. Команда с Германией явно не будет играть первым номером. Главная задача — обезопасить свои ворота как можно дольше.

    Ставка: Победа Германии за 1.65.

    «Неман» — «Сморгонь»

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    «Неман» неплохо начал нынешний чемпионат Беларуси. Сейчас команда находится в топ-3. Клуб набрал 27 очков в 13 поединках.

    У «Немана» 9 побед, 4 поражения и 0 ничьих. Это самая бескопромиссная команда чемпионата. В июне клуб в трех матчах одержал две победы и один раз уступил.

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    • «Сморгонь» после 13 матчей находится на 11-м месте в таблице. Команда набрала 15 очков. У клуба 3 победы, 1 ничья и 9 поражений.

    «Сморгонь» на выезде редко выигрывает. В последних 10 гостевых матчах одержано лишь три победы. Последняя виктория на чужом поле была зафиксирована 10 мая. Тогда «Сморгонь» в гостях одолела «Витебск» со счетом 1:0.

    Ставка: ТМ 3 за 1.51.

    Общий коэффициент — 4.21.

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    Экспресс дня 29 июня: прогноз, ставка (4.21), статистика, коэффициенты матча 29.06.2024. Экспресс. Италия пройдет Швейцарию, Германия победит Данию на старте плей-офф Евро-2024
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