В очередном экспресс рассмотрим матчи плей-офф Евро-2024, а также чемпионата Беларуси. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Швейцария — Италия

Футбол. Евро-2024. 1/8 финала

Швейцария достойно выступила на групповом этапе. Команда набрала 5 очков в трех матчах, ни разу не проиграв. Удалось сыграть вничью даже с хозяевами Евро-2024 — сборной Германии.

У швейцарцев организованная оборона. Команда имеет неплохие шансы на выход в плей-офф. Не стоит недооценивать подопечных Мурата Якина.

Италия начала Евро-2024 с победы над Албанией. Затем было поражение от Испании. В заключительном матче группового этапа итальянцы едва не уступили Хорватии, но чудом спаслись на 8-й компенсированной минуте.

Итальянцы являются действующими чемпионами Европы. Но пока команда выглядит бледно. Букмекеры считают Италию фаворитом в матче 1/8 финала, однако победить в основное время будет крайне непросто.

Ставка: Проход Италии за 1.69.

Германия — Дания

Футбол. Евро-2024. 1/8 финала

Хозяева турнира на групповом этапе ни разу не проиграли. Германия сыграла вничью и дважды победила. В заключительном туре не удалось обыграть сборную Швейцарии.

Германия — одна из претендентов на титул. Есть все шансы дойти как минимум до финала. У бундестим сформировался слаженный механизм. С датчанами не должно быть проблем.

Прогнозы и ставки на футбол

Дания ровно проводит нынешний чемпионат Европы. Команда не проигрывает и мало пропускает. Но и побед пока тоже нет.

В трех матчах датчане забили два гола и столько же пропустили. Команда с Германией явно не будет играть первым номером. Главная задача — обезопасить свои ворота как можно дольше.

Ставка: Победа Германии за 1.65.

«Неман» — «Сморгонь»

Футбол. Чемпионат Беларуси

«Неман» неплохо начал нынешний чемпионат Беларуси. Сейчас команда находится в топ-3. Клуб набрал 27 очков в 13 поединках.

У «Немана» 9 побед, 4 поражения и 0 ничьих. Это самая бескопромиссная команда чемпионата. В июне клуб в трех матчах одержал две победы и один раз уступил.

«Сморгонь» после 13 матчей находится на 11-м месте в таблице. Команда набрала 15 очков. У клуба 3 победы, 1 ничья и 9 поражений.

«Сморгонь» на выезде редко выигрывает. В последних 10 гостевых матчах одержано лишь три победы. Последняя виктория на чужом поле была зафиксирована 10 мая. Тогда «Сморгонь» в гостях одолела «Витебск» со счетом 1:0.

Ставка: ТМ 3 за 1.51.

Общий коэффициент — 4.21.