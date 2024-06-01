ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Порту» под руководством Жозе Моуринью стал победителем ЛЧ в 2004 годуСможет ли кто-то повторить подвиг «Порту» в Лиге чемпионов? «Реал» Мадрид — чемпион Испании в сезоне-2023/2024Пугающее доминирование «Реала», токсичная «Барса» и слабый дебют Захаряна. Итоги сезона в Ла Лиге Матс ХуммельсФинал ЛЧ. Рекорд Анчелотти, мотивация Хуммельса, прощание Крооса
  • 17:25
    • В «Ахмате» сообщили о расставании с Конате
  • 17:15
    • Рублев не смог пробиться в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    «Урал» не проиграет «Акрону» второй раз, «Реал» одолеет «Боруссию» в финале ЛЧ

    Экспресс дня 1 июня. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 1 июня
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Ройс
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие стыковые матчи в чемпионате России, а также финал Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Акрон» — «Урал»

    Футбол. Чемпионат России

    «Акрон» завершил сезон в Первой лиге на 3-м месте. Команда набрала 59 очков в 34-х встречах. В первом стыковом матче «Акрон» неожиданно победил «Урал» в гостях 2:0.

    У хозяев есть комфортное преимущество. Скорее всего, в ответной встрече «Акрон» сыграет от обороны и в первую очередь постарается не пропустить.

    От «Урала» ожидали большего. Екатеринбургский клуб находится на грани вылета из РПЛ. Нужно срочно исправлять ситуацию.

    Ранее Виктор Гончаренко был отправлен в отставку. Пойдет ли такая встряска на пользу «Уралу»? Впереди у команды матч жизни и смерти.

    Ставка: «Урал» не проиграет за 1.54.

    «Арсенал» Тула — «Пари НН»

    Футбол. Чемпионат России

    «Арсенал» близок к тому, чтобы вернуться в РПЛ. Осталось сделать последний шаг.

    В Нижнем Новгороде команда неожиданно добилась победы со счетом 2:1. «Канонирам» важно не растерять преимущество в ответной встрече. Футболисты выйдут на поле с горящими глазами.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Саше Иличу не удалось исправить ситуацию в «Пари НН». После увольнения Сергея Юрана команда лучше играть не стала. Оказавшись в зоне стыков, теперь есть риск начать новый сезон в Первой лиге.

    Ранее Илич на пресс-конференции заявил, что верит в успех команды. Однако добиться победы будет трудно. Тула не собирается церемониться с представителем РПЛ.

    Ставка: Обе забьют за 1.70.

    «Боруссия» Дортмунд — «Реал»

    Футбол. Лига чемпионов

    Ранее «Боруссия» в Лиге чемпионов прошла двух серьезных соперников. В 1/4 финала команда разобралась с «Атлетико», а в полуфинале одолела «ПСЖ». В обоих случаях «шмели» считались андердогами. Финальный матч не исключение.

    Все прогнозы на футбол

    Предстоящий поединок очень важен для Марко Ройса. Футболист после 12 лет покидает «Боруссию». Игрок хочет уехать из Дортмунда на мажорной ноте.

    Букмекеры считают фаворитом «Реал». Финал должен пройти с преимуществом мадридского гранда. Вряд ли «сливочные» бросят все силы в атаку. Лучше забить быстрый мяч, а потом играть по счету.

    В финале Лиги чемпионов «Реалу» не поможет Тчуамени. Ранее заболел голкипер Андрей Лунин. А так все лидеры в строю. Скорее всего, место в воротах с первых минут займет Тибо Куртуа.

    Ставка: Победа «Реала» за 1.65.

    Общий коэффициент — 4.31.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Сморгонь — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч АГМК — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Норвегия (жен) — Италия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Австрия (жен) — Исландия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч БАТЭ — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Чехия (жен) — Бельгия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Копенгаген — Раннерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дания (жен) — Испания (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Арсенал Саранди — Расинг Кордова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Корда — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Германия (жен) — Польша (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ирландия (жен) — Швеция (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Тун — Грасcхоппер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 1 июня. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие стыковые матчи в чемпионате России, а также финал Лиги чемпионов. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 1 июня с коэффициентом 4.31.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры