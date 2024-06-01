В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие стыковые матчи в чемпионате России, а также финал Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Акрон» — «Урал»

Футбол. Чемпионат России

«Акрон» завершил сезон в Первой лиге на 3-м месте. Команда набрала 59 очков в 34-х встречах. В первом стыковом матче «Акрон» неожиданно победил «Урал» в гостях 2:0.

У хозяев есть комфортное преимущество. Скорее всего, в ответной встрече «Акрон» сыграет от обороны и в первую очередь постарается не пропустить.

От «Урала» ожидали большего. Екатеринбургский клуб находится на грани вылета из РПЛ. Нужно срочно исправлять ситуацию.

Ранее Виктор Гончаренко был отправлен в отставку. Пойдет ли такая встряска на пользу «Уралу»? Впереди у команды матч жизни и смерти.

Ставка: «Урал» не проиграет за 1.54.

«Арсенал» Тула — «Пари НН»

Футбол. Чемпионат России

«Арсенал» близок к тому, чтобы вернуться в РПЛ. Осталось сделать последний шаг.

В Нижнем Новгороде команда неожиданно добилась победы со счетом 2:1. «Канонирам» важно не растерять преимущество в ответной встрече. Футболисты выйдут на поле с горящими глазами.

Саше Иличу не удалось исправить ситуацию в «Пари НН». После увольнения Сергея Юрана команда лучше играть не стала. Оказавшись в зоне стыков, теперь есть риск начать новый сезон в Первой лиге.

Ранее Илич на пресс-конференции заявил, что верит в успех команды. Однако добиться победы будет трудно. Тула не собирается церемониться с представителем РПЛ.

Ставка: Обе забьют за 1.70.

«Боруссия» Дортмунд — «Реал»

Футбол. Лига чемпионов

Ранее «Боруссия» в Лиге чемпионов прошла двух серьезных соперников. В 1/4 финала команда разобралась с «Атлетико», а в полуфинале одолела «ПСЖ». В обоих случаях «шмели» считались андердогами. Финальный матч не исключение.

Все прогнозы на футбол

Предстоящий поединок очень важен для Марко Ройса. Футболист после 12 лет покидает «Боруссию». Игрок хочет уехать из Дортмунда на мажорной ноте.

Букмекеры считают фаворитом «Реал». Финал должен пройти с преимуществом мадридского гранда. Вряд ли «сливочные» бросят все силы в атаку. Лучше забить быстрый мяч, а потом играть по счету.

В финале Лиги чемпионов «Реалу» не поможет Тчуамени. Ранее заболел голкипер Андрей Лунин. А так все лидеры в строю. Скорее всего, место в воротах с первых минут займет Тибо Куртуа.

Ставка: Победа «Реала» за 1.65.

Общий коэффициент — 4.31.