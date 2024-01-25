В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Турции, а также в Кубках Испании и Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Галатасарай» — «Истанбулпор»

Футбол. Чемпионат Турции

«Галатасарай» отлично начал 2024-й год. В пяти матчах клуб добился четырех побед. Ранее удалось обыграть «Коньяспор» (3:0), «Кайсериспор» (2:1), «Умраниеспор» (4:1) и «Трабзонспор» (5:1).

Атака «Галатасарая» в полном порядке. В последних трех играх клуб забил 11 голов. На данный момент стамбульская команда идет второй в таблице с 54 очками — столько же баллов в активе лидирующего «Фенербахче».

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«Истанбулспор» вряд ли по итогам сезона сохранит прописку в элитном дивизионе. Клуб откровенно проваливает чемпионат. Результаты очень плохие.

На данный момент «Истанбулспор» занимает последнее, 20-е место в таблице, серьезно отстав от других команд. В 21-м матче набрано только 10 очков.

Ставка: Победа «Галатасарая» с форой (-1.5) за 1.40.

«Борнмут» — «Суонси»

Футбол. Кубок Англии

«Борнмут» надеется реабилитироваться перед фанатами за фиаско в игре с «Ливерпулем». Последний домашний матч в АПЛ оказался провальным. «Борнмут» уступил дома со счетом 0:3.

«Борнмут» явно не будет отсиживаться в обороне. У клуба серия из шести матчей на ТБ 2.5. В предстоящей встрече представитель АПЛ постарается сразу захватить инициативу и забить быстрый гол.

«Суонси» в последних двух матчах Чемпионшипа ни разу не победил. До этого валлийский коллектив сыграл вничью с «Бирмингемом» (2:2), а затем уступил «Саутгемптону» со счетом 1:3.

В таблице Чемпионшипа «Суонси» на данный момент находится на 16-й строчке. Команда набрала 33 очка в 28 играх.

Ставка: Победа «Суонси» с форой (+1.5) за 2.04.

«Атлетико» — «Севилья»

Футбол. Кубок Испании

«Атлетико» 18 января порадовал фанатов в принципиальном дерби с «Реалом». Команды встречались в рамках 1/8 финала Кубка Короля. Подопечные Диего Симеоне обыграли «сливочных» в дополнительное время со счетом 4:2.

«Матрасники» потерпели лишь одно поражение в последних семи поединках. 3 января «Атлетико» в Примере в гостях уступил «Жироне» со счетом 3:4.

«Севилья» крайне неудачно выступает в нынешнем сезоне. В Ла Лиге команда борется за выживание. По итогам 21 тура «Севилья» идет лишь на 17-м месте, набрав 16 очков.

У гостей большие проблемы в обороне. В последних пяти матчах «Севилья» пропустила 12 голов. В Мадриде у защитников будет много работы.

Ставка: Победа «Атлетико» за 1.53.

Общий коэффициент — 4.36.