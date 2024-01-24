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    «Бавария» обыграет «Унион» в Бундеслиге, «Барселона» и «Жирона» пройдут дальше в Кубке Короля

    Экспресс дня 24 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 января
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    Гарри Кейн
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Германии, а также Кубке Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бавария» — «Унион»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» удачно начала 2024-й год. Мюнхенцы 12 января встречались с «Хоффенхаймом» и забили сопернику три безответных гола. Но затем клуб неожиданно проиграл в родных стенах «Вердеру» со счетом 0:1.

    На данный момент «Бавария» идет второй в таблице Бундеслиги. В 17 встречах набрано 41 очко. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 7 баллов.

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    «Унион» в нынешнем сезоне играет не слишком успешно. Команда располагается в нижней части таблицы — на 15-й позиции. Зона вылета находится очень близко.

    В предстоящей встрече «Унион» сосредоточится на обороне. Отобрать очки у «Баварии» будет крайне сложно.

    Ставка: Победа «Баварии» за 1.49.

    «Мальорка» — «Жирона»

    Футбол. Кубок Испании

    «Мальорка» продолжает успешно выступать в Кубке Короля. Впереди — непростой матч с «Жироной», которая лидирует в Примере. Ранее «Мальорка» в 1/8 финала Кубка Испании в дополнительное время обыграла «Тенерифе» (1:0).

    В Ла Лиге «Мальорка» на данный момент идет на 15-м месте. Команда набрала 20 очков в 21 матче.

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    «Жирона» мощно начала 2024-й год. Клуб одержал четыре победы в пяти играх. Ранее «Жирона» в чемпионате Испании дома разгромила «Севилью» со счетом 5:1.

    На предыдущей стадии Кубка Короля «Жирона» на своем поле принимала «Райо Вальекано». Игра прошла 17 января. «Жирона» взяла верх над соперником со счетом 3:1.

    Ставка: Проход «Жироны» за 1.65.

    «Атлетик» — «Барселона»

    Футбол. Кубок Испании

    В первом круге обе команды показали закрытый футбол. Но три очка завоевала «Барселона», которая на «Камп Ноу» победила со счетом 1:0. Сейчас в Кубке Испании стоит ждать более открытой игры.

    В предстоящей встрече у команд равные шансы на победу. Сложно выделить явного фаворита. «Атлетик» в родных стенах способен добиться победы.

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  • 20/01/2024

    • Ранее «Барселона» не смогла завоевать Суперкубок Испании. Каталонцы в решающей встрече уступили мадридскому «Реалу» со счетом 1:4. Затем сине-гранатовые реабилитировались перед фанатами, победив в Примере «Бетис» (4:2).

    У «Барселоны» есть проблемы с Робертом Левандовским. В игре с «Бетисом» форварда заменили в середине второго тайма. У поляка это худший сезон за последние десять лет в европейском футболе. Возможно, Левандовский проявит себя в Бильбао.

    Ставка: Проход «Барселоны» за 1.79.

    Общий коэффициент — 4.40.

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    Экспресс дня 24 января: прогноз, ставка (4.40), статистика, коэффициенты матча 24.01.2024. Экспресс. «Бавария» обыграет «Унион» в Бундеслиге, «Барселона» и «Жирона» пройдут дальше в Кубке Короля
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