В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Германии, а также Кубке Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бавария» — «Унион»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» удачно начала 2024-й год. Мюнхенцы 12 января встречались с «Хоффенхаймом» и забили сопернику три безответных гола. Но затем клуб неожиданно проиграл в родных стенах «Вердеру» со счетом 0:1.

На данный момент «Бавария» идет второй в таблице Бундеслиги. В 17 встречах набрано 41 очко. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 7 баллов.

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«Унион» в нынешнем сезоне играет не слишком успешно. Команда располагается в нижней части таблицы — на 15-й позиции. Зона вылета находится очень близко.

В предстоящей встрече «Унион» сосредоточится на обороне. Отобрать очки у «Баварии» будет крайне сложно.

Ставка: Победа «Баварии» за 1.49.

«Мальорка» — «Жирона»

Футбол. Кубок Испании

«Мальорка» продолжает успешно выступать в Кубке Короля. Впереди — непростой матч с «Жироной», которая лидирует в Примере. Ранее «Мальорка» в 1/8 финала Кубка Испании в дополнительное время обыграла «Тенерифе» (1:0).

В Ла Лиге «Мальорка» на данный момент идет на 15-м месте. Команда набрала 20 очков в 21 матче.

«Жирона» мощно начала 2024-й год. Клуб одержал четыре победы в пяти играх. Ранее «Жирона» в чемпионате Испании дома разгромила «Севилью» со счетом 5:1.

На предыдущей стадии Кубка Короля «Жирона» на своем поле принимала «Райо Вальекано». Игра прошла 17 января. «Жирона» взяла верх над соперником со счетом 3:1.

Ставка: Проход «Жироны» за 1.65.

«Атлетик» — «Барселона»

Футбол. Кубок Испании

В первом круге обе команды показали закрытый футбол. Но три очка завоевала «Барселона», которая на «Камп Ноу» победила со счетом 1:0. Сейчас в Кубке Испании стоит ждать более открытой игры.

В предстоящей встрече у команд равные шансы на победу. Сложно выделить явного фаворита. «Атлетик» в родных стенах способен добиться победы.

Ранее «Барселона» не смогла завоевать Суперкубок Испании. Каталонцы в решающей встрече уступили мадридскому «Реалу» со счетом 1:4. Затем сине-гранатовые реабилитировались перед фанатами, победив в Примере «Бетис» (4:2).

У «Барселоны» есть проблемы с Робертом Левандовским. В игре с «Бетисом» форварда заменили в середине второго тайма. У поляка это худший сезон за последние десять лет в европейском футболе. Возможно, Левандовский проявит себя в Бильбао.

Ставка: Проход «Барселоны» за 1.79.

Общий коэффициент — 4.40.