В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи на Кубке африканских наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Гвинея — Сенегал

Футбол. Кубок африканских наций

Болельщики сборной Сенегала могут не волноваться. Команда отлично выступает на Кубке африканских наций. Сенегальцы уже вышли в плей-офф.

В активе Сенегала шесть очков. Ранее сборная одержала две победы. Были обыграны Гамбия (3:0) и Камерун (3:1).

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Гвинея очень близка к тому, чтобы пробиться в плей-офф. Осталось сделать последний шаг — добиться положительного результата в игре с Сенегалом.

По итогам двух туров у Гвинеи четыре очка. Сначала команда сыграла вничью с Камеруном (1:1). Вскоре была одержана победа над Гамбией (1:0).

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.44

Гамбия — Камерун

Футбол. Кубок африканских наций

Гамбия пока разочаровывает своих фанатов на КАН-2024. У команды никак не выходит набрать хотя бы одно очко. Ранее на групповом этапе были проиграны две встречи кряду.

Сборная Гамбии в первом туре без шансов уступила Сенегалу (0:3). Затем было поражение от Гвинеи со счетом 0:1. У Гамбии большие проблемы в атаке — за 180 минут не забито ни одного гола.

Камерун пока идет третьим в таблице. Сборная еще сохраняет шансы на выход в плей-офф. Однако нужно срочно улучшать ситуацию.

По итогам двух туров Камерун набрал одно очко. Последняя игра группового этапа с Гамбией будет решающей. Камерунцам нужно победить как можно крупнее и рассчитывать на поражение Гвинеи в параллельной встрече.

Ставка: Победа Камеруна за 1.67.

Ангола — Буркина-Фасо

Футбол. Кубок африканских наций

Ангола начала групповой этап КАН-2024 с ничейного результата. Такой исход был зафиксирован в матче с Алжиром. Встреча закончилась вничью 1:1. Затем сборная Анголы обыграла Мавританию со счетом 3:2.

После двух туров Ангола лидирует в квартете. В активе команды 4 набранных очка. Сейчас Ангола очень близка к выходу в плей-офф.

Буркина-Фасо также удачно провел два стартовых матча. Сборная идет на 2-й позиции в квартете. Буркина-Фасо уступает лидирующей Анголе только по количеству забитых мячей.

Буркина-Фасо начал турнир с минимальной победы над Мавританией (1:0). Затем был результативный матч с Алжиром. Игра завершилась со счетом 2:2.

В решающей встрече Ангола и Буркина-Фасо, скорее всего, будут осторожничать. Команды вряд ли смело проявят себя в атаке.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.40.

Общий коэффициент — 3.36.