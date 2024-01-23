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    Камерун обыграет Гамбию, Гвинея и Сенегал будут осторожничать

    Экспресс дня 23 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 января
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    Сборная Анголы
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи на Кубке африканских наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Гвинея — Сенегал

    Футбол. Кубок африканских наций

    Болельщики сборной Сенегала могут не волноваться. Команда отлично выступает на Кубке африканских наций. Сенегальцы уже вышли в плей-офф.

    В активе Сенегала шесть очков. Ранее сборная одержала две победы. Были обыграны Гамбия (3:0) и Камерун (3:1).

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    Гвинея очень близка к тому, чтобы пробиться в плей-офф. Осталось сделать последний шаг — добиться положительного результата в игре с Сенегалом.

    По итогам двух туров у Гвинеи четыре очка. Сначала команда сыграла вничью с Камеруном (1:1). Вскоре была одержана победа над Гамбией (1:0).

    Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.44

    Гамбия — Камерун

    Футбол. Кубок африканских наций

    Гамбия пока разочаровывает своих фанатов на КАН-2024. У команды никак не выходит набрать хотя бы одно очко. Ранее на групповом этапе были проиграны две встречи кряду.

    Сборная Гамбии в первом туре без шансов уступила Сенегалу (0:3). Затем было поражение от Гвинеи со счетом 0:1. У Гамбии большие проблемы в атаке — за 180 минут не забито ни одного гола.

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    Камерун пока идет третьим в таблице. Сборная еще сохраняет шансы на выход в плей-офф. Однако нужно срочно улучшать ситуацию.

    По итогам двух туров Камерун набрал одно очко. Последняя игра группового этапа с Гамбией будет решающей. Камерунцам нужно победить как можно крупнее и рассчитывать на поражение Гвинеи в параллельной встрече.

    Ставка: Победа Камеруна за 1.67.

    Ангола — Буркина-Фасо

    Футбол. Кубок африканских наций

    Ангола начала групповой этап КАН-2024 с ничейного результата. Такой исход был зафиксирован в матче с Алжиром. Встреча закончилась вничью 1:1. Затем сборная Анголы обыграла Мавританию со счетом 3:2.

    После двух туров Ангола лидирует в квартете. В активе команды 4 набранных очка. Сейчас Ангола очень близка к выходу в плей-офф.

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    • Буркина-Фасо также удачно провел два стартовых матча. Сборная идет на 2-й позиции в квартете. Буркина-Фасо уступает лидирующей Анголе только по количеству забитых мячей.

    Буркина-Фасо начал турнир с минимальной победы над Мавританией (1:0). Затем был результативный матч с Алжиром. Игра завершилась со счетом 2:2.

    В решающей встрече Ангола и Буркина-Фасо, скорее всего, будут осторожничать. Команды вряд ли смело проявят себя в атаке.

    Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.36.

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    Экспресс дня 23 января: прогноз, ставка (3.36), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Экспресс. Камерун обыграет Гамбию, Гвинея и Сенегал будут осторожничать
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