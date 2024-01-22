В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Суперкубке Италии, а также в чемпионатах Англии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Наполи» — «Интер»

Футбол. Суперкубок Италии

«Наполи» для завоевания Суперкубка Италии остался один шаг. Ранее в полуфинале команда встречалась с «Фиорентиной». Неаполитанцы разгромили соперника со счетом 3:0.

В 2024 году «Наполи» провел три матча, одержав две победы. Помимо «Фиорентины», клуб обыграл «Салернитану» со счетом 2:1. Поражение было одно — во встрече с «Торино» (0:3).

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«Интер» в 1/2 финала Суперкубка Италии также устроил разгром. Миланский коллектив без проблем разобрался с «Лацио». В ворота римлян было забито три безответных гола.

Подопечные Симоне Индзаги отлично начали 2024-й год. У «Интера» трехматчевая выигрышная серия. Удастся ли одержать очередную победу в игре с «Наполи»?

Ставка: Победа «Интера» за 1.67.

«Гранада» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании

У «Гранады» есть преимущество над соперником в свежести. Ранее «Атлетико» провел изнурительный матч в Кубке Короля, где обыграл «Реал» со счетом 4:2. Хозяева постараются воспользоваться накопившейся усталостью у «матрасников».

У «Гранады» неприятная серия в Примере. В восьми играх зафиксировано шесть поражений. Есть проблемы в атаке. Команда очень мало забивает.

«Атлетико» находится на кураже после успеха в игре с «Реалом». «Гранада» — удобный соперник для «матрасников». В десяти последних очных матчах зафиксированы семь побед и две ничьи при одном поражении.

В первом круге подопечные Диего Симеоне победили «Гранаду» со счетом 3:1. Высока вероятность, что фаворит снова окажется сильнее.

Ставка: Победа «Атлетико» за 1.73.

«Брайтон» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Брайтон» начал 2024-й год с ничейного результата. Команда в АПЛ встречалась с «Вест Хэмом». Была зафиксирована ничья 0:0. После этого «Брайтон» обыграл «Сток Сити» (4:2) в Кубке Англии.

На данный момент «Брайтон» располагается на 8-й позиции в таблице. Набрано 31 очко в 20 встречах.

«Вулверхэмптон» в 2024 году еще не побеждал. Ранее клуб дважды встречался с «Брентфордом» в Кубке Англии, но не прошел дальше. «Вулверхэмптон» надеется реабилитироваться перед фанатами в ближайшем матче.

«Вулверхэмптон» не лучшим образом играет в гостях. На чужом поле будет сложно завоевать три очка. В последних 10 выездных встречах у команды только две победы.

Ставка: Обе забьют за 1.67.

Общий коэффициент — 4.82.