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    Экспресс дня 20 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Боруссия» Д
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Примеры, Бундеслиги и Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Удинезе» — «Милана»

    Футбол. Серия А

    «Удинезе» не так здорово выступает в нынешнем сезоне, находясь рядом с зоной вылета. Команда занимает 16-е место в таблице Серии А с 18-ю очками, опережая на один балл от «красной зоны».

    Отметим, что «Удинезе» не так плох в последнее время. В последних 5-и встречах в Серии А команда проиграла только «Лацио» (1:2), выиграла «Болонью» (3:0), а также трижды сыграла вничью.

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    «Милан» уже откололся от гонки за 1-ю строчку в Серии А. «Россонери» занимает 3-е место в таблице, отставая от лидера чемпионата на 9 очков. Несмотря на это, «Милан» очень хорош в последнее время.

    За последние 5 матчей в чемпионате Италии «россонери» четырежды одержали победу и однажды сыграли вничью. В последнем туре «Милан» обыграл «Рому» (3:1), в котором форвард «россонери» Оливье Жиру забил очередной гол.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.75.

    «Кельн» — «Боруссия» Д

    Футбол. Бундеслига

    «Кельн» очень плох в нынешнем сезоне, команде очень трудно даются победы. За последние 5 матчей в Бундеслиге «козлы» обыграли только «Дармштадт» (1:0), а также по 2 раза проиграли и сыграли вничью.

    В последнем туре «Кельн» потерял очки с «Хайденхаймом» (1:1), сыграв вничью. После этого матча команда занимает предпоследнее 17-е место в таблице Бундеслиги с 11-ю очками в активе. «Кельн» отстает от спасительной 15-й позиции на 3 очка.

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    Дортмундская «Боруссия» также не блещет результатами, занимая лишь 5-е место в таблице. Несмотря на это, у «шмелей» есть надежда на лучшее, ведь в команду вернулся Джейдон Санчо из «Манчестер Юнайтед».

    В 1-м матче после перерыва «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» (3:0). В том матче Санчо уже отличился голевой передачей. «Шмели» в целом не оставили шансов сопернику зацепиться за результат.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Боруссии» Д 1.5 больше за 1.60.

    «Сельта» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Примера

    «Сельта» занимает 16-е место в таблице Примеры с 17-ю очками в активе. Команда показывает средние результаты в последнее время, но до этого часто проваливала матчи, поэтому «Сельта» отстает от зоны вылета лишь на 2 балла.

    У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд во всех турнирах. За этот период «Сельта» выиграла 3 поединка и однажды сыграла вничью. В последнем туре Примеры команда сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1).

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    • «Реал Сосьедад», в свою очередь, ведет отчаянную борьбу за попадание в еврокубки. После 20-и туров команда занимает 6-е место в таблице, отставая от 5-й позиции на 6 очков.

    В последнем туре «Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» (2:0), не оставив шансов сопернику. Интересно, что российский полузащитник команды Арсен Захарян играл все 90 минут, но не смог отметится результативными действиями.

    Ставка: Тотал 0.5 больше в 1-м тайме за 1.52.

    Общий коэффициент: 4.26.

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    Экспресс дня 20 января: прогноз, ставка (4.26), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Экспресс. «Боруссия» Д вновь победит и сможет ли Захарян помочь «Реал Сосьедаду» одержать викторию?
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