В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Примеры, Бундеслиги и Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Удинезе» — «Милана»

Футбол. Серия А

«Удинезе» не так здорово выступает в нынешнем сезоне, находясь рядом с зоной вылета. Команда занимает 16-е место в таблице Серии А с 18-ю очками, опережая на один балл от «красной зоны».

Отметим, что «Удинезе» не так плох в последнее время. В последних 5-и встречах в Серии А команда проиграла только «Лацио» (1:2), выиграла «Болонью» (3:0), а также трижды сыграла вничью.

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«Милан» уже откололся от гонки за 1-ю строчку в Серии А. «Россонери» занимает 3-е место в таблице, отставая от лидера чемпионата на 9 очков. Несмотря на это, «Милан» очень хорош в последнее время.

За последние 5 матчей в чемпионате Италии «россонери» четырежды одержали победу и однажды сыграли вничью. В последнем туре «Милан» обыграл «Рому» (3:1), в котором форвард «россонери» Оливье Жиру забил очередной гол.

Ставка: Обе команды забьют за 1.75.

«Кельн» — «Боруссия» Д

Футбол. Бундеслига

«Кельн» очень плох в нынешнем сезоне, команде очень трудно даются победы. За последние 5 матчей в Бундеслиге «козлы» обыграли только «Дармштадт» (1:0), а также по 2 раза проиграли и сыграли вничью.

В последнем туре «Кельн» потерял очки с «Хайденхаймом» (1:1), сыграв вничью. После этого матча команда занимает предпоследнее 17-е место в таблице Бундеслиги с 11-ю очками в активе. «Кельн» отстает от спасительной 15-й позиции на 3 очка.

Дортмундская «Боруссия» также не блещет результатами, занимая лишь 5-е место в таблице. Несмотря на это, у «шмелей» есть надежда на лучшее, ведь в команду вернулся Джейдон Санчо из «Манчестер Юнайтед».

В 1-м матче после перерыва «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» (3:0). В том матче Санчо уже отличился голевой передачей. «Шмели» в целом не оставили шансов сопернику зацепиться за результат.

Ставка: Индивидуальный тотал «Боруссии» Д 1.5 больше за 1.60.

«Сельта» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Примера

«Сельта» занимает 16-е место в таблице Примеры с 17-ю очками в активе. Команда показывает средние результаты в последнее время, но до этого часто проваливала матчи, поэтому «Сельта» отстает от зоны вылета лишь на 2 балла.

У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд во всех турнирах. За этот период «Сельта» выиграла 3 поединка и однажды сыграла вничью. В последнем туре Примеры команда сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1).

«Реал Сосьедад», в свою очередь, ведет отчаянную борьбу за попадание в еврокубки. После 20-и туров команда занимает 6-е место в таблице, отставая от 5-й позиции на 6 очков.

В последнем туре «Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» (2:0), не оставив шансов сопернику. Интересно, что российский полузащитник команды Арсен Захарян играл все 90 минут, но не смог отметится результативными действиями.

Ставка: Тотал 0.5 больше в 1-м тайме за 1.52.

Общий коэффициент: 4.26.