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    «Унион» даст бой «Майнцу», а «Алавес» одолеет «Кадис»

    Экспресс дня 19 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 января
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    «Майнц»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Примере, Бундеслиге и английском Чемпионшипе. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Майнц» — «Унион»

    Футбол. Бундеслига

    «Майнц» занимает 16-е место в таблице чемпионата Германии с 11-ю очками в активе. Команда находится в зоне стыковых матчей и вполне может вылететь из Бундеслиги.

    «Майнц» очень мало забивает (14 голов за 17 встреч). К тому же, команда никак не может победить уже 7 матчей подряд. За этот период «Майнц» проиграл 2 матча и 5 раз сыграл вничью.

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    «Унион», в свою очередь, является соседом с «Майнцем» по турнирной таблице, занимая 15-е место с 14-ю баллами в копилке. Берлинская команда пока не в зоне вылета, опережая «красную зону» всего на 3 балла.

    В последнее время «Унион» играет не так плохо. За последние 5 матчей команда проиграла только «Бохуму», а также по 2 раза сыграл вничью и победил. За этот период «Унион» забил 6 голов и пропустил 5 мячей.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Униона» 0.5 больше за 1.46.

    «Алавес» — «Кадис»

    Футбол. Примера

    «Алавес» является крепким середняком в нынешнем сезоне Примеры, занимая 13-е место в Примере. Команда пока не может чувствовать себя комфортно, ведь отрыв от зоны вылета составляет всего 5 баллов.

    В последнее время «Алавес» выдает довольно неплохие результаты, учитывая возможности клуба. За последние 5 матчей «Алавес» по 2 раза выиграл и проиграл, а также сыграл вничью. В 20-м туре Примеры команда в гостях обыграла «Севилью» (3:2).

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    «Кадис» занимает 18-е место в таблице Примеры, находясь в зоне вылета. Команда отстает от спасительной 17-й позиции всего на 1 балл. К тому же, «Кадис» не блещет результатами в последнее время.

    За последние 5 матчей команда ни разу не победила, трижды сыграла вничью и дважды проиграла. В последнем туре «Кадис» провалился в матче с «Валенсией» (1:4).

    Ставка: Победа «Алавеса» за 1.82.

    «Сандерленд» — «Халл»

    Футбол. Чемпионшип

    «Сандерленд» продолжают отчаянную борьбу за выход в стыковые матчи с целью попасть в АПЛ. Команда должна более менее стабильно набирать очки, а с этим в последнее время проблемы.

    За последние 5 матчей в Чемпионшипе «Сандерленд» по 2 раза проиграл и выиграл, а также закончил матч с «Ротерхэмом» (1:1) ничейным результатом. В последнем туре «Сандерленд» уступил «Ипсвичу» (1:2), пропустив решающий гол на 75-й минуте.

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    • «Халл» составляет конкуренцию «Сандерленду» по турнирной таблице, занимая 9-е место в таблице с 39-ю очками в активе. Команда имела все шансы зацепиться за высокие места, но в последних матчах что-то пошло не так.

    За последние 5 поединков «Халл» обыграл только «Блэкберн» (3:2), а в остальных 4-х встречах проиграл. За этот период команда пропустила 11 голов при 7-и забитых.

    Ставка: Тотал 1.5 меньше в 1-м тайме за 1.47.

    Общий коэффициент — 3.91.

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    Экспресс дня 19 января: прогноз, ставка (3.91), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Экспресс. «Унион» даст бой «Майнцу», а «Алавес» одолеет «Кадис»
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