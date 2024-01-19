В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Примере, Бундеслиге и английском Чемпионшипе. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Майнц» — «Унион»

Футбол. Бундеслига

«Майнц» занимает 16-е место в таблице чемпионата Германии с 11-ю очками в активе. Команда находится в зоне стыковых матчей и вполне может вылететь из Бундеслиги.

«Майнц» очень мало забивает (14 голов за 17 встреч). К тому же, команда никак не может победить уже 7 матчей подряд. За этот период «Майнц» проиграл 2 матча и 5 раз сыграл вничью.

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«Унион», в свою очередь, является соседом с «Майнцем» по турнирной таблице, занимая 15-е место с 14-ю баллами в копилке. Берлинская команда пока не в зоне вылета, опережая «красную зону» всего на 3 балла.

В последнее время «Унион» играет не так плохо. За последние 5 матчей команда проиграла только «Бохуму», а также по 2 раза сыграл вничью и победил. За этот период «Унион» забил 6 голов и пропустил 5 мячей.

Ставка: Индивидуальный тотал «Униона» 0.5 больше за 1.46.

«Алавес» — «Кадис»

Футбол. Примера

«Алавес» является крепким середняком в нынешнем сезоне Примеры, занимая 13-е место в Примере. Команда пока не может чувствовать себя комфортно, ведь отрыв от зоны вылета составляет всего 5 баллов.

В последнее время «Алавес» выдает довольно неплохие результаты, учитывая возможности клуба. За последние 5 матчей «Алавес» по 2 раза выиграл и проиграл, а также сыграл вничью. В 20-м туре Примеры команда в гостях обыграла «Севилью» (3:2).

«Кадис» занимает 18-е место в таблице Примеры, находясь в зоне вылета. Команда отстает от спасительной 17-й позиции всего на 1 балл. К тому же, «Кадис» не блещет результатами в последнее время.

За последние 5 матчей команда ни разу не победила, трижды сыграла вничью и дважды проиграла. В последнем туре «Кадис» провалился в матче с «Валенсией» (1:4).

Ставка: Победа «Алавеса» за 1.82.

«Сандерленд» — «Халл»

Футбол. Чемпионшип

«Сандерленд» продолжают отчаянную борьбу за выход в стыковые матчи с целью попасть в АПЛ. Команда должна более менее стабильно набирать очки, а с этим в последнее время проблемы.

За последние 5 матчей в Чемпионшипе «Сандерленд» по 2 раза проиграл и выиграл, а также закончил матч с «Ротерхэмом» (1:1) ничейным результатом. В последнем туре «Сандерленд» уступил «Ипсвичу» (1:2), пропустив решающий гол на 75-й минуте.

«Халл» составляет конкуренцию «Сандерленду» по турнирной таблице, занимая 9-е место в таблице с 39-ю очками в активе. Команда имела все шансы зацепиться за высокие места, но в последних матчах что-то пошло не так.

За последние 5 поединков «Халл» обыграл только «Блэкберн» (3:2), а в остальных 4-х встречах проиграл. За этот период команда пропустила 11 голов при 7-и забитых.

Ставка: Тотал 1.5 меньше в 1-м тайме за 1.47.

Общий коэффициент — 3.91.