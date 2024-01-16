«Ювентус» — «Сассуоло»
Футбол. Чемпионат Италии
«Ювентус» находится на 2-й строчке в таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Интера» составляет пять очков. В случае победы «Старая синьора» сократит отставание от «нерадзурри» до двух баллов.
Туринцы находятся в отличной форме. У команды пятиматчевая выигрышная серия. Вряд ли у фаворита возникнут проблемы в предстоящей игре.
«Сассуоло» на данный момент располагается на 14-й позиции в таблице. Клуб набрал 19 очков в 19 встречах.
С 22 декабря по 3 января «Сассуоло» потерпел три поражения кряду, но потом команда смогла прервать серию неудач. 6 января клуб дома одолел «Фиорентину» со счетом 1:0.
Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.40.
«Вулверхэмптон» — «Брентфорд»
Футбол. Кубок Англии
5 января команды уже встречались друг с другом. Но тогда победителя выявить не удалось. Игра закончилась вничью 1:1.
«Вулверхэмптон» ударно завершил 2023-й год. С 24 по 30 декабря клуб добился трех побед кряду. Были обыграны «Челси» (2:1), «Брентфорд» (4:1) и «Эвертон» (3:0).
«Брентфорд» ужасно провел декабрь. Из шести матчей команда проиграла пять. Единственная победа была добыта в игре с «Лутоном» (3:1).
В таблице АПЛ «Брентфорд» борется за выживание. На данный момент клуб занимает 16-е место. Набрано 19 очков в 19 играх.
Ставка: Победа «Вулверхэмптона» за 1.92.
«Бирмингем» — «Халл Сити»
Футбол. Кубок Англии
Первый матч команды провели на поле «Халл Сити». Сильнейшего определить не получилось. Матч завершился со счетом 1:1.
«Бирмингем» постарается порадовать фанатов домашней победой. Но букмекеры в предстоящем поединке не видят явного фаворита. Тем не менее, чуть больше шансов на успех именно у «Бирмингема».
«Халл Сити» в 2024 году еще не побеждал. В трех играх клуб дважды уступил и один раз сыграл вничью. Ранее «Халл Сити» потерпел поражения в матчах с «Шеффилд Уэнсдей» и «Норвичем».
В таблице Чемпионшипа «Халл Сити» на текущий момент идет на 9-й строчке. Команда набрала 39 очков в 27 поединках.
Ставка: Обе забьют за 1.62.
Общий коэффициент — 4.35.