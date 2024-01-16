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    «Ювентус» выиграет у «Сассуоло», «Бирмингем» и «Халл Сити» не будут отсиживаться у своих ворот

    Экспресс дня 16 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 января
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    Мойзе Кин
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Италии, а также в Кубке Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ювентус» — «Сассуоло»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Ювентус» находится на 2-й строчке в таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Интера» составляет пять очков. В случае победы «Старая синьора» сократит отставание от «нерадзурри» до двух баллов.

    Туринцы находятся в отличной форме. У команды пятиматчевая выигрышная серия. Вряд ли у фаворита возникнут проблемы в предстоящей игре.

    Все прогнозы на футбол

    «Сассуоло» на данный момент располагается на 14-й позиции в таблице. Клуб набрал 19 очков в 19 встречах.

    С 22 декабря по 3 января «Сассуоло» потерпел три поражения кряду, но потом команда смогла прервать серию неудач. 6 января клуб дома одолел «Фиорентину» со счетом 1:0.

    Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.40.

    «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»

    Футбол. Кубок Англии

    5 января команды уже встречались друг с другом. Но тогда победителя выявить не удалось. Игра закончилась вничью 1:1.

    «Вулверхэмптон» ударно завершил 2023-й год. С 24 по 30 декабря клуб добился трех побед кряду. Были обыграны «Челси» (2:1), «Брентфорд» (4:1) и «Эвертон» (3:0).

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    «Брентфорд» ужасно провел декабрь. Из шести матчей команда проиграла пять. Единственная победа была добыта в игре с «Лутоном» (3:1).

    В таблице АПЛ «Брентфорд» борется за выживание. На данный момент клуб занимает 16-е место. Набрано 19 очков в 19 играх.

    Ставка: Победа «Вулверхэмптона» за 1.92.

    «Бирмингем» — «Халл Сити»

    Футбол. Кубок Англии

    Первый матч команды провели на поле «Халл Сити». Сильнейшего определить не получилось. Матч завершился со счетом 1:1.

    «Бирмингем» постарается порадовать фанатов домашней победой. Но букмекеры в предстоящем поединке не видят явного фаворита. Тем не менее, чуть больше шансов на успех именно у «Бирмингема».

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  • 10/01/2024

    • «Халл Сити» в 2024 году еще не побеждал. В трех играх клуб дважды уступил и один раз сыграл вничью. Ранее «Халл Сити» потерпел поражения в матчах с «Шеффилд Уэнсдей» и «Норвичем».

    В таблице Чемпионшипа «Халл Сити» на текущий момент идет на 9-й строчке. Команда набрала 39 очков в 27 поединках.

    Ставка: Обе забьют за 1.62.

    Общий коэффициент — 4.35.

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    Экспресс дня 16 января: прогноз, ставка (4.35), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Экспресс. «Ювентус» выиграет у «Сассуоло», «Бирмингем» и «Халл Сити» не будут отсиживаться у своих ворот
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