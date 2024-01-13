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    «Жирона» снова выиграет, а «ПСЖ» пропустит на поле «Ланса»

    Экспресс дня 14 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 января
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    Килиан Мбаппе
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Эвертон» — «Астон Вилла»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Эвертон» в первом январском матче сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в рамках Кубка Англии, благодаря чему прервал серию поражений.

    Команда Шона Дайча забарахлила во второй половине декабре, проиграв четыре матча подряд. Правда, настоящим провалом можно назвать разве что результат гостевой встречи с «Вулверхэмптоном» (0:3), здесь «ириски» действительно выглядели слабо.

    Но также стоит отметить, что «Эвертон» в начале прошлого месяца выиграл на своем поле у «Ньюкасла» и «Челси».

    «Астон Вилла» находится на второй строчке в таблице АПЛ. И всё указывает на то, что клуб из Бирмингема нацелен на повторение сказочной истории «Лестера», который в 2016 году сенсационно выиграл чемпионат Англии.

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    • Несмотря на то, что гости находятся в топ-3, а хозяева — рядом с зоной вылета, здесь все равно лучше сделать ставку на голы. «Эвертон» очень хорошо играет на своем поле.

    Ставка: обе команды забьют за 1.58.

    «Альмерия» — «Жирона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Жирона» после первого круга занимает второе место в таблице Ла Лиги, при этом отставая на от мадридского «Реала» только по дополнительным показателям.

    Феномен «Жироны» еще предстоит изучить, ну а пока все просто чуть-чуть в шоке от игры и результатов этой команды.

    В начале января каталонский клуб одержал домашнюю победу над «Атлетико». Это был самый настоящий триллер с голом на последних минутах — 4:3.

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    Результативность «Жирона» — еще одна удивительная история. Команда Мичела забила 46 мячей в 19 матчах чемпионата Испании. Поэтому показателю ей уступают даже «Реал» с «Барселоной».

    «Альмерия» — пока что главное разочарование текущей кампании, она до сих пор не одержала ни одной победы. Скорее всего, «Жирона» продлит неприятную серию хозяев. Оборона «Альмерии» не справится с мощным нападением соперника.

    Ставка: победа «Жироны» за 1.66.

    «Ланс» — «Пари Сен-Жермен»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Пари Сен-Жермен» уже через несколько дней после Нового года взял первый трофей в 2024-м. Парижане выиграли у «Тулузы» (2:0) и стали обладателями Суперкубка Франции.

    Вскоре после этого действующий чемпион разнес в Кубке Франции скромный «Ревель», забив девять безответных мячей.

    Беспроигрышная серия «ПСЖ» составляет уже десять матчей. И на этом отрезке у нее семь побед.

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    «Ланс» не очень удачно провел недавние матчи. В отличие от «ПСЖ», команда Франка Эса не смогла выйти в следующий раунд национального кубка. Правда, и соперник у «Ланса» был совершенно другого уровня — «Монако».

    Но также стоит отметить, что «ПСЖ» зачастую с трудом даются матчи на поле «Ланса». В предыдущий раз лучший клуб Франции проиграл здесь со счетом 1:3.

    Скорее всего, хозяева снова дадут бой звездной банде из столицы.

    Ставка: обе команды забьют за 1.59.

    Общий коэффициент — 4.17.

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    Экспресс дня 14 января: прогноз, ставка (4.17), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Экспресс. «Жирона» снова выиграет, а «ПСЖ» пропустит на поле «Ланса»
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