В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, Бундеслиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Севилья» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании

«Севилья» на прошлой неделе обыграла скромный «Расинг Ферроль» и вышла в следующий раунд Кубка Испании. Но это стало лишь слабым утешением на фоне всех проблем в Ла Лиге.

В середине декабря руководство «Севильи» второй раз в сезоне сменило тренера. Вместо уволенного Диего Алонсо был назначен Кике Санчес Флорес.

В первом же матче под руководством нового тренера андалусийцы разгромили «Гранады», но дальше были два поражения — от «Атлетико» и «Атлетика».

Ну и самый жесткий факт: у «Севильи» лишь одна победа в 13-ти предыдущих матчах в рамках чемпионата Испании. Есть подозрение, что проблема не в тренере.

«Алавес» тем временем начал 2024-й с двух мощных матчей. Сначала баски сыграли вничью с «Реал Сосьедадом», а потом выбили из Кубка Испании «Бетис». Также стоит отметить, что в коцне декабря они были близки к тому, чтобы отобрать очки у «Реала».

Вряд ли «Севилья» в предстоящем матче оставит свои ворота на замке.

Ставка: тотал больше 1,5 за 1.40.

«Бавария» — «Хоффенхайм»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» после небольшого перерыва продолжит погоню за «Байером», который внезапно стал главным конкурентом Рекордмайстера за титул.

Мюнхенская машина отстает от «фармацевтов» на четыре очка, но при этом у нее есть еще игра в запасе.

«Бавария» выиграла восемь из девяти предыдущих матчей в Бундеслиге. Исключением на этом отрезке стала лишь гостевая встреча с «Айнтрахтом». Команда Томаса Тухеля проиграла во Франкфурте со счетом 1:5. Это было просто какое-то недоразумение.

Стоит обратить внимание на домашнюю результативность «Баварии»: в семи матчах на своем поле действующий чемпион забил 30 мячей.

Скорее всего, «Бавария» устроит «Хоффенхайму» «теплый» прием. Команда Пеллегрино Матараццо до этого неплохо играла в гостях, но выездная встреча с таким монстром это совершенно другая история.

Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.42.

«Марсель» — «Страсбург»

Футбол. Чемпионат Франции

«Марсель» долго буксовал, но под конец года все-таки смог вернуться в борьбу за призовые места.

Провансальцы отстают от идущего третьим «Монако» на шесть очков, но при этом

очевидно, что им по силам подняться в топ-3.

Все прогнозы на Лигу 1

Команда Дженнаро Гаттузо набрала 13 очков в пяти предыдущих турах. «Марсель» одержал четыре победы подряд, после чего сыграл вничью с «Монпелье» (1:1).

Также стоит отметить, что на этом отрезке «Марсель» забил 12 мячей.

«Страсбург» тоже пришел в себя ближе ко второй части сезона. Команда Патрика Виейра ни разу не проиграла в четырех предыдущих матчах, при этом одержав три победы.

Несмотря на то, что «Марсель» все-таки лучше по составу, в данном случае есть смысл обойтись без ставок на исход.

Ставка: обе команды забьют за 1.89.

Общий коэффициент — 3.73.