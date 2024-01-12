ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Брынцев — защитник «Амура»Борьба за место под солнцем. «Сибирь» и еще 6 команд, которые пролетят мимо плей-офф Трофей Кубка АфрикиКубок Африки-2023: Осимхен, Салах и Мане в борьбе за корону континента Кубок АзииВоины Тэджу, Синие Самураи и Боевые слоны: Краткий гид по Кубку Азии-2023
    Все новости спорта

    «Бавария» устроит погром, а «Алавес» забьет на поле «Севильи»

    Экспресс дня 12 января. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 января
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, Бундеслиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Севилья» — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Севилья» на прошлой неделе обыграла скромный «Расинг Ферроль» и вышла в следующий раунд Кубка Испании. Но это стало лишь слабым утешением на фоне всех проблем в Ла Лиге.

    В середине декабря руководство «Севильи» второй раз в сезоне сменило тренера. Вместо уволенного Диего Алонсо был назначен Кике Санчес Флорес.

    В первом же матче под руководством нового тренера андалусийцы разгромили «Гранады», но дальше были два поражения — от «Атлетико» и «Атлетика».

    Ну и самый жесткий факт: у «Севильи» лишь одна победа в 13-ти предыдущих матчах в рамках чемпионата Испании. Есть подозрение, что проблема не в тренере.

  • Сезон интриг. Как завершатся чемпионские гонки в топ-лигах Европы?
  • Пришло время прогнозировать исходы борьбы за титул в топовых чемпионатах Европы
  • 03/01/2024

    • «Алавес» тем временем начал 2024-й с двух мощных матчей. Сначала баски сыграли вничью с «Реал Сосьедадом», а потом выбили из Кубка Испании «Бетис». Также стоит отметить, что в коцне декабря они были близки к тому, чтобы отобрать очки у «Реала».

    Вряд ли «Севилья» в предстоящем матче оставит свои ворота на замке.

    Ставка: тотал больше 1,5 за 1.40.

    «Бавария» — «Хоффенхайм»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» после небольшого перерыва продолжит погоню за «Байером», который внезапно стал главным конкурентом Рекордмайстера за титул.

    Мюнхенская машина отстает от «фармацевтов» на четыре очка, но при этом у нее есть еще игра в запасе.

    «Бавария» выиграла восемь из девяти предыдущих матчей в Бундеслиге. Исключением на этом отрезке стала лишь гостевая встреча с «Айнтрахтом». Команда Томаса Тухеля проиграла во Франкфурте со счетом 1:5. Это было просто какое-то недоразумение.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Стоит обратить внимание на домашнюю результативность «Баварии»: в семи матчах на своем поле действующий чемпион забил 30 мячей.

    Скорее всего, «Бавария» устроит «Хоффенхайму» «теплый» прием. Команда Пеллегрино Матараццо до этого неплохо играла в гостях, но выездная встреча с таким монстром это совершенно другая история.

    Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.42.

    «Марсель» — «Страсбург»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Марсель» долго буксовал, но под конец года все-таки смог вернуться в борьбу за призовые места.

    Провансальцы отстают от идущего третьим «Монако» на шесть очков, но при этом
    очевидно, что им по силам подняться в топ-3.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Команда Дженнаро Гаттузо набрала 13 очков в пяти предыдущих турах. «Марсель» одержал четыре победы подряд, после чего сыграл вничью с «Монпелье» (1:1).

    Также стоит отметить, что на этом отрезке «Марсель» забил 12 мячей.

    «Страсбург» тоже пришел в себя ближе ко второй части сезона. Команда Патрика Виейра ни разу не проиграла в четырех предыдущих матчах, при этом одержав три победы.

    Несмотря на то, что «Марсель» все-таки лучше по составу, в данном случае есть смысл обойтись без ставок на исход.

    Ставка: обе команды забьют за 1.89.

    Общий коэффициент — 3.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.73
  • Прогноз на матч Цюрих — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сивасспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лада — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Самсунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Насьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кливленд — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.60
  • Экспресс дня 11 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Пенафьел
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Спортинг — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 12 января: прогноз, ставка (3.73), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Экспресс. «Бавария» устроит погром, а «Алавес» забьет на поле «Севильи»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры