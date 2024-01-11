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    «Сивасспор» и «Галатасарай» забьют друг другу, а у «Ювентуса» не возникнет проблем в матче с «Фрозиноне»

    Экспресс дня 11 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 января
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    Массимилиано Аллегри
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке Италии и чемпионате Турции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ювентус» — «Фрозиноне»

    Футбол. Кубок Италии

    4 января «Ювентус» в 1/8 финала Кубка Италии принимал «Салернитану». У туринского клуба не возникло проблем. Хозяева разгромили соперника со счетом 6:1.

    Спустя три дня «Ювентус» добился еще одной победы. На этот раз в Серии А. Туринский коллектив в гостях одолел «Салернитану» со счетом 2:1.

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    «Фрозиноне» в 1/8 финала Кубка Италии совершил сенсацию в игре с «Наполи». Фаворит остался ни с чем. «Фрозиноне» отправил в ворота неаполитанцев четыре безответных гола.

    После этого у «Фрозиноне» началась черная серия. Клуб потерпел три поражения кряду. Ранее команда уступила «Ювентусу» (1:2), «Лацио» (1:3) и «Монце» (2:3).

    Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.42.

    «Сивасспор» — «Галатасарай»

    Футбол. Чемпионат Турции

    «Сивасспор» удачно начал 2024-й год. Клуб 7 января одержал уверенную победу. «Сивасспор» на выезде обыграл «Кайсериспор» со счетом 3:1.

    «Сивасспор» находится в середине турнирной таблицы. Команда идет на 10-й строчке. Набрано 24 очка в 18 играх.

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    «Галатасарай» не уступал в чемпионате Турции с 11 ноября. Тогда стамбульский клуб на выезде проиграл «Хатайспору» со счетом 1:2.

    На данный момент «Галатасарай» располагается на второй позиции. Отставание от лидирующего «Фенербахче» составляет три очка.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    «Трабзонспор» — «Самсунспор»

    Футбол. Чемпионат Турции

    Игроки «Трабзонспора» набрали великолепную форму. В пяти последних встречах одержаны четыре победы. Клуб удачно начал 2024-й год, в гостях взяв верх над «Анкарагюджю» со счетом 1:0.

    В таблице «Трабзонспор» серьезно отстал от лидеров — «Фенербахче» и «Галатасарая». Сейчас команда занимает третье место, набрав 33 очка в 18 турах.

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    • «Самсунспор» ведет борьбу за выживание. У клуба сложная ситуация. Команда набрала 18 очков по итогам 18 игр и идет на 17-й позиции.

    «Самсунспор» начал 2024-й год с победы. Клуб принимал «Фатих Карагюмрюк». «Самсунспор» одолел соперника со счетом 1:0.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    Общий коэффициент — 4.60.

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    Экспресс дня 11 января: прогноз, ставка (4.60), статистика, коэффициенты матча 11.01.2024. Экспресс. «Сивасспор» и «Галатасарай» забьют друг другу, а у «Ювентуса» не возникнет проблем в матче с «Фрозиноне»
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