В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке Италии и чемпионате Турции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ювентус» — «Фрозиноне»

Футбол. Кубок Италии

4 января «Ювентус» в 1/8 финала Кубка Италии принимал «Салернитану». У туринского клуба не возникло проблем. Хозяева разгромили соперника со счетом 6:1.

Спустя три дня «Ювентус» добился еще одной победы. На этот раз в Серии А. Туринский коллектив в гостях одолел «Салернитану» со счетом 2:1.

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«Фрозиноне» в 1/8 финала Кубка Италии совершил сенсацию в игре с «Наполи». Фаворит остался ни с чем. «Фрозиноне» отправил в ворота неаполитанцев четыре безответных гола.

После этого у «Фрозиноне» началась черная серия. Клуб потерпел три поражения кряду. Ранее команда уступила «Ювентусу» (1:2), «Лацио» (1:3) и «Монце» (2:3).

Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.42.

«Сивасспор» — «Галатасарай»

Футбол. Чемпионат Турции

«Сивасспор» удачно начал 2024-й год. Клуб 7 января одержал уверенную победу. «Сивасспор» на выезде обыграл «Кайсериспор» со счетом 3:1.

«Сивасспор» находится в середине турнирной таблицы. Команда идет на 10-й строчке. Набрано 24 очка в 18 играх.

«Галатасарай» не уступал в чемпионате Турции с 11 ноября. Тогда стамбульский клуб на выезде проиграл «Хатайспору» со счетом 1:2.

На данный момент «Галатасарай» располагается на второй позиции. Отставание от лидирующего «Фенербахче» составляет три очка.

Ставка: Обе забьют за 1.80.

«Трабзонспор» — «Самсунспор»

Футбол. Чемпионат Турции

Игроки «Трабзонспора» набрали великолепную форму. В пяти последних встречах одержаны четыре победы. Клуб удачно начал 2024-й год, в гостях взяв верх над «Анкарагюджю» со счетом 1:0.

В таблице «Трабзонспор» серьезно отстал от лидеров — «Фенербахче» и «Галатасарая». Сейчас команда занимает третье место, набрав 33 очка в 18 турах.

«Самсунспор» ведет борьбу за выживание. У клуба сложная ситуация. Команда набрала 18 очков по итогам 18 игр и идет на 17-й позиции.

«Самсунспор» начал 2024-й год с победы. Клуб принимал «Фатих Карагюмрюк». «Самсунспор» одолел соперника со счетом 1:0.

Ставка: Обе забьют за 1.80.

Общий коэффициент — 4.60.