В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке Италии и Суперкубке Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лацио» — «Рома»

Футбол. Кубок Италии

Футболисты «Лацио» находятся в хорошей форме. У команды трехматчевая выигрышная серия. Ранее клуб одолел «Эмполи», «Фрозиноне» и «Удинезе».

В последних 10 матчах на своем поле «Лацио» уступил только один раз. Это случилось 17 декабря. Римляне потерпели поражение от «Интера» (0:2).

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«Рома» в 2024 году уже провела два матча. 3 января команда Жозе Моуринью в Кубке Италии дома одолела «Салернитану» (2:1), а 7 января сыграла вничью с «Аталантой» (1:1) в Серии А.

В чемпионате Италии «Рома» на данный момент занимает 8-е место. В 19 матчах набрано 29 очков. Отставание от «Лацио» составляет один балл.

Ставка: Обе забьют за 2.09.

«Милан» — «Аталанта»

Футбол. Кубок Италии

«Милан» начал 2024-й год с двух побед подряд. Сначала в Кубке Италии россонери дома разгромили «Кальяри» — 4:1. Через пять дней подопечные Стефано Пиоли на выезде легко разобрались с «Эмполи» (3:0).

Последний раз команды встречались 9 декабря в Бергамо в рамках Серии А. В том поединке «Аталанта» оказалась сильнее. Россонери проиграли со счетом 2:3.

«Аталанта» не уступает с 23 декабря. На данный момент беспроигрышная серия команды составляет три матча.

В таблице Серии А клуб располагается в еврокубковой зоне. «Аталанта» идет шестой, записав в актив 30 очков по итогам 19 туров.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Реал» — «Атлетико»

Футбол. Суперкубок Испании

«Реал» до этого провел сложный матч с «Мальоркой». «Сливочные» победили с трудом, забив сопернику только один мяч. Но стоит отметить грамотную игру «Реала» в обороне. «Мальорка» не нанесла ни одного удара в створ ворот мадридского коллектива.

Наконец-то покинул лазарет Винисиус. Бразилец набирает оптимальные кондиции. Атаке «Реала» будет непросто взломать оборону «Атлетико». Ожидается равное противостояние.

«Атлетико» после поражения от «Жироны» вряд ли сможет побороться за чемпионство в нынешнем сезоне. Шансы очень малы. У «матрасников» настрой на Суперкубок будет особенным.

Мората и Гризманн находятся в прекрасной форме. Ранее Альваро отметился хет-триком во встрече с «Жироной», хотя «Атлетико» в итоге проиграл. Из относительно основных игроков в лазарете находится только молодой Барриос.

Ставка: Обе забьют за 1.73.

Общий коэффициент — 6.86.