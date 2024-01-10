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    В римском дерби забьют обе команды, а «Милан» и «Аталанта» предпочтут оборонительный футбол

    Экспресс дня 10 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    Оливье Жиру
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке Италии и Суперкубке Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лацио» — «Рома»

    Футбол. Кубок Италии

    Футболисты «Лацио» находятся в хорошей форме. У команды трехматчевая выигрышная серия. Ранее клуб одолел «Эмполи», «Фрозиноне» и «Удинезе».

    В последних 10 матчах на своем поле «Лацио» уступил только один раз. Это случилось 17 декабря. Римляне потерпели поражение от «Интера» (0:2).

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    «Рома» в 2024 году уже провела два матча. 3 января команда Жозе Моуринью в Кубке Италии дома одолела «Салернитану» (2:1), а 7 января сыграла вничью с «Аталантой» (1:1) в Серии А.

    В чемпионате Италии «Рома» на данный момент занимает 8-е место. В 19 матчах набрано 29 очков. Отставание от «Лацио» составляет один балл.

    Ставка: Обе забьют за 2.09.

    «Милан» — «Аталанта»

    Футбол. Кубок Италии

    «Милан» начал 2024-й год с двух побед подряд. Сначала в Кубке Италии россонери дома разгромили «Кальяри» — 4:1. Через пять дней подопечные Стефано Пиоли на выезде легко разобрались с «Эмполи» (3:0).

    Последний раз команды встречались 9 декабря в Бергамо в рамках Серии А. В том поединке «Аталанта» оказалась сильнее. Россонери проиграли со счетом 2:3.

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    «Аталанта» не уступает с 23 декабря. На данный момент беспроигрышная серия команды составляет три матча.

    В таблице Серии А клуб располагается в еврокубковой зоне. «Аталанта» идет шестой, записав в актив 30 очков по итогам 19 туров.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

    «Реал» — «Атлетико»

    Футбол. Суперкубок Испании

    «Реал» до этого провел сложный матч с «Мальоркой». «Сливочные» победили с трудом, забив сопернику только один мяч. Но стоит отметить грамотную игру «Реала» в обороне. «Мальорка» не нанесла ни одного удара в створ ворот мадридского коллектива.

    Наконец-то покинул лазарет Винисиус. Бразилец набирает оптимальные кондиции. Атаке «Реала» будет непросто взломать оборону «Атлетико». Ожидается равное противостояние.

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    • «Атлетико» после поражения от «Жироны» вряд ли сможет побороться за чемпионство в нынешнем сезоне. Шансы очень малы. У «матрасников» настрой на Суперкубок будет особенным.

    Мората и Гризманн находятся в прекрасной форме. Ранее Альваро отметился хет-триком во встрече с «Жироной», хотя «Атлетико» в итоге проиграл. Из относительно основных игроков в лазарете находится только молодой Барриос.

    Ставка: Обе забьют за 1.73.

    Общий коэффициент — 6.86.

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    Экспресс дня 10 января: прогноз, ставка (6.86), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Экспресс. В римском дерби забьют обе команды, а «Милан» и «Аталанта» предпочтут оборонительный футбол
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