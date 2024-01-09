В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке Португалии, Кубке Италии и Кубке английской лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Спортинг» — «Тондела»

Футбол. Кубок Португалии

«Спортинг» набрал отличную форму. Команда в последних матчах исключительно побеждает. Выигрышная серия лиссабонского клуба составляет пять встреч.

2024-й год начался для «Спортинга» удачно. Команда в чемпионате Португалии принимала «Эшторил» и разгромила соперника со счетом 5:1.

Все прогнозы на футбол

«Тондела» выступает в португальской Сегунде. На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице. Набрано 24 очка в 16 встречах.

В первом матче 2024 года «Тондела» играла в гостях с клубом «Насьонал» М. Поединок завершился вничью 1:1.

Ставка: Победа «Спортинга» с форой (-1.5) за 1.50.

«Фиорентина» — «Болонья»

Футбол. Кубок Италии

«Фиорентина» завершила 2023-й год тремя победами кряду. Ранее команда одолела «Верону», «Монцу» и «Торино» — все матчи были выиграны с одинаковым счетом 1:0.

В таблице Серии А «фиалки» занимают 4-ю строчку. Клуб набрал 33 очка в 19 играх.

«Болонья» в первом матче 2024 года встречалась с «Дженоа». Игра состоялась 5 января. В поединке была зафиксирована ничья 1:1.

По итогам 19 туров «Болонья» идет на пятом месте. Отставание от «Фиорентины», которая находится в топ-4, составляет одно очко.

Ставка: Проход «Фиорентины» за 1.57.

«Мидлсбро» — «Челси»

Футбол. Кубок английской лиги

«Мидлсбро» отлично прошел дистанцию и добрался до полуфинала Кубка лиги. Ранее клуб одолел «Хаддерсфилд», «Болтон», «Бредфорд Сити», «Эксетер Сити» и «Порт Вейл». Предстоящая встреча станет для «Мидлсбро» первым домашним матчем в нынешнем розыгрыше Кубка лиги.

За последние 1,5 месяца «Мидлсбро» потерпел шесть поражений в одиннадцати матчах. На предстоящий поединок хозяева должны настроиться по-серьезному.

«Челси» начал борьбу за Кубок лиги с победы над «Уимблдоном». Затем синие обыграли «Брайтон», «Блэкберн» и «Ньюкасл».

Букмекеры считают фаворитом «Челси». Однако пройти «Мидлсбро» будет непросто. Оба клуба приложат максимум сил для победы.

Ставка: Обе забьют за 1.70.

Общий коэффициент — 4.00.