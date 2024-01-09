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    «Спортинг» разберется с «Тонделой», «Мидлсбро» и «Челси» порадуют голами

    Экспресс дня 9 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 января
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    «Фиорентина»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке Португалии, Кубке Италии и Кубке английской лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Спортинг» — «Тондела»

    Футбол. Кубок Португалии

    «Спортинг» набрал отличную форму. Команда в последних матчах исключительно побеждает. Выигрышная серия лиссабонского клуба составляет пять встреч.

    2024-й год начался для «Спортинга» удачно. Команда в чемпионате Португалии принимала «Эшторил» и разгромила соперника со счетом 5:1.

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    «Тондела» выступает в португальской Сегунде. На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице. Набрано 24 очка в 16 встречах.

    В первом матче 2024 года «Тондела» играла в гостях с клубом «Насьонал» М. Поединок завершился вничью 1:1.

    Ставка: Победа «Спортинга» с форой (-1.5) за 1.50.

    «Фиорентина» — «Болонья»

    Футбол. Кубок Италии

    «Фиорентина» завершила 2023-й год тремя победами кряду. Ранее команда одолела «Верону», «Монцу» и «Торино» — все матчи были выиграны с одинаковым счетом 1:0.

    В таблице Серии А «фиалки» занимают 4-ю строчку. Клуб набрал 33 очка в 19 играх.

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    «Болонья» в первом матче 2024 года встречалась с «Дженоа». Игра состоялась 5 января. В поединке была зафиксирована ничья 1:1.

    По итогам 19 туров «Болонья» идет на пятом месте. Отставание от «Фиорентины», которая находится в топ-4, составляет одно очко.

    Ставка: Проход «Фиорентины» за 1.57.

    «Мидлсбро» — «Челси»

    Футбол. Кубок английской лиги

    «Мидлсбро» отлично прошел дистанцию и добрался до полуфинала Кубка лиги. Ранее клуб одолел «Хаддерсфилд», «Болтон», «Бредфорд Сити», «Эксетер Сити» и «Порт Вейл». Предстоящая встреча станет для «Мидлсбро» первым домашним матчем в нынешнем розыгрыше Кубка лиги.

    За последние 1,5 месяца «Мидлсбро» потерпел шесть поражений в одиннадцати матчах. На предстоящий поединок хозяева должны настроиться по-серьезному.

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  • 05/01/2024

    • «Челси» начал борьбу за Кубок лиги с победы над «Уимблдоном». Затем синие обыграли «Брайтон», «Блэкберн» и «Ньюкасл».

    Букмекеры считают фаворитом «Челси». Однако пройти «Мидлсбро» будет непросто. Оба клуба приложат максимум сил для победы.

    Ставка: Обе забьют за 1.70.

    Общий коэффициент — 4.00.

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    Экспресс дня 9 января: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Экспресс. «Спортинг» разберется с «Тонделой», «Мидлсбро» и «Челси» порадуют голами
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