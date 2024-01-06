В экспрессе на 6 января рассмотрим матчи чемпионата Италии, Кубка Франции и товарищескую встречу На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Интер» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии

«Интер» уверенно лидирует в чемпионате Италии с 45 очками, но в последнее время у команды наметился небольшой спад, связанный с травмами Лаутаро Мартинеса и Федерико Димарко, многое определяющими в игре «нерадзурри».

В последнем туре команда Симоне Индзаги споткнулась на «Дженоа», сыграв с ней вничью со счетом 1:1. Забив первыми, «нераздурри» довольно быстро пропустили, а после перерыва никак не смогли вскрыть ворота соперника без своего лучшего бомбардира Мартинеса.

«Верона» при новом главном тренере Роберто Барони действует довольно прагматично. Это уже не та разухабистая и сверхрезультативная команда, которая была в прежние годы.

В последнем туре «грифоны» неожиданно уступили на своем поле «Салернитане» со счетом 0:1. До этого была победа над «Кальяри» дома 2:0. «Верона» продолжает идти в опасной зоне рядом с вылетом и основной задачей против «Интера» для нее будет взять хотя бы одно очко.

Ставка: тотал меньше 3,5 за 1,64.

«Брест» — «Анже»

Футбол. Кубок Франции

«Брест» в этом сезоне чудо как хорош. На второй год работы в клубе главному тренеру Эрику Руа удалось создать очень боеспособный коллектив, показывающий очень рациональный, но эффективный футбол.

В последнем туре «Брест» учинил разгром на своем поле «Лорьяну» со счетом 4:0. Все четыре гола в этой встрече оказались на счету молодого малийца Камори Думбия, в основном выходящего на замену.

«Анже» показывает отличный футбол в последнее время и смог выйти на первое место во французской Лиге 2, показывая амбиции вернуться уже в этом сезоне в класс сильнейших.

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Команда выиграла три матча подряд в чемпионате. В последнем туре был обыгран крепкий «Генгам» на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол оказался на счету лучшего бомбардира «Анже» Луи Диони, для которого он стал уже 10-м в Лиге 2.

Ставка: обе забьют за 1,93.

«Бохум» — «Гронинген»

Футбол. Товарищеская встреча

«Бохум» неплохо смотрелся на финише первой части чемпионата Германии, немало забивал, играл в атакующем стиле, что характерно для команды Томаса Летша. При этом сзади «несгибаемые» никогда не были образцом надежности.

Команда только начинает подготовку ко второй части сезона, поэтому будет ротация в составе, тренерский штаб подтянет некоторых молодых футболистов к основе.

«Гронинген» в прошлом сезоне неожиданно покинул Эредивизи и сейчас выступает не лучшим образом во Втором дивизионе чемпионата Нидерландов, занимая только шестое место.

Тем не менее, как и большинство голландских клубов, «Гронинген» играет в атакующей манере, идет большими силами в атаку, а учитывая товарищеский характер встречи против «Бохума», забить у него должно получиться.

Ставка: обе забьют 1,62.

Общий коэффициент — 5,12