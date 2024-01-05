В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии и Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Спортинг» — «Эшторил-Прая»

Футбол. Чемпионат Португалии

«Спортинг» отлично играет в нынешнем сезоне. На данный момент клуб возглавляет таблицу чемпионата Португалии. Набрано 37 очков в 15 встречах.

Выигрышная серия «Спортинга» с учетом всех турниров составляет четыре матча. Последний раз клуб проиграл «Гимарайншу» (2:3). Это случилось 9 декабря.

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«Эшторил-Прая» располагается в середине таблицы. Команда идет на 9-й позиции, набрав 17 очков в 15 поединках.

В декабре «Эшторил-Прая» провел 5 матчей, в которых одержал три победы. Ранее клуб одолел «Порту» (3:1), «Шавиш» (4:0) и «Фаренсе» (4:0).

Ставка: Победа «Спортинга» с форой (-1.5) за 1.65.

«Болонья» — «Дженоа»

Футбол. Чемпионат Италии

«Болонья» радует своих фанатов в нынешнем розыгрыше Серии А. Команда находится в топ-5 и борется за еврокубки. В 18 играх набрано 31 очко.

«Болонья» провалила последний матч перед новым годом. Клуб встречался с «Удинезе» и уступил в гостях со счетом 0:3. Наверняка «Болонья» постарается реабилитироваться перед болельщиками в ближайшем поединке.

«Дженоа» по итогам 18 туров располагается на 12-й позиции. На текущий момент набрано 20 очков.

«Грифоны» крайне неудачно играют на выезде. В последних девяти гостевых матчах клуб потерпел семь поражений. На поле «Болоньи» будет крайне сложно рассчитывать на очки.

Ставка: Победа «Болоньи» за 2.08.

«Боавишта» — «Порту»

Футбол. Чемпионат Португалии

Безвыигрышная серия «Боавишты» затянулась. Команда не побеждает на протяжении восьми матчей подряд. Последний раз «Боавишта» выигрывала 22 октября — у «Оливейренсе» (3:1) в Кубке Португалии.

В чемпионате Португалии «Боавишта» находится на 13-й строчке. Клуб набрал 16 очков в 15 поединках.

«Порту» завершил 2023-й год двумя победами кряду. До этого команда взяла верх над «Лейшойншем» (2:1) и «Шавишем» (2:1). Кроме того, «драконы» продолжают борьбу в Лиге чемпионов. В декабре клуб завоевал путевку в 1/8 финала.

В чемпионате Португалии «Порту» располагается на третьем месте. Команда набрала 34 очка в 15 матчах. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет три балла.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.78.

Общий коэффициент — 6.10.