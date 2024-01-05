ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Ливерпуль»Что смотреть в январе: «Арсенал» — «Ливерпуль», Суперкубок Испании и проверка на прочность для «Лейпцига» Пьеро ИнкапьеИнкапье и еще пять игроков, которых «Ливерпулю» не помешало бы подписать в январе Ужержит ли «Интер» лидерство в Серии А?Сезон интриг. Как завершатся чемпионские гонки в топ-лигах Европы?
  • 22:24
    • «Ювентус» — «Салернитана»: стартовые составы команд на матч Кубка Италии
  • 20:57
    • «Осасуна» победила «Альмерию» с минимальным счетом
  • 20:00
    • «Нефтехимик» вырвал победу у «Лады» в овертайме
    Все новости спорта

    «Болонья» и «Спортинг» завоюют по три очка, а «Боавишта» с «Порту» порадуют результативным футболом

    Экспресс дня 5 января. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 января
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Порту»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии и Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Спортинг» — «Эшторил-Прая»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    «Спортинг» отлично играет в нынешнем сезоне. На данный момент клуб возглавляет таблицу чемпионата Португалии. Набрано 37 очков в 15 встречах.

    Выигрышная серия «Спортинга» с учетом всех турниров составляет четыре матча. Последний раз клуб проиграл «Гимарайншу» (2:3). Это случилось 9 декабря.

    Все прогнозы на футбол

    «Эшторил-Прая» располагается в середине таблицы. Команда идет на 9-й позиции, набрав 17 очков в 15 поединках.

    В декабре «Эшторил-Прая» провел 5 матчей, в которых одержал три победы. Ранее клуб одолел «Порту» (3:1), «Шавиш» (4:0) и «Фаренсе» (4:0).

    Ставка: Победа «Спортинга» с форой (-1.5) за 1.65.

    «Болонья» — «Дженоа»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Болонья» радует своих фанатов в нынешнем розыгрыше Серии А. Команда находится в топ-5 и борется за еврокубки. В 18 играх набрано 31 очко.

    «Болонья» провалила последний матч перед новым годом. Клуб встречался с «Удинезе» и уступил в гостях со счетом 0:3. Наверняка «Болонья» постарается реабилитироваться перед болельщиками в ближайшем поединке.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Дженоа» по итогам 18 туров располагается на 12-й позиции. На текущий момент набрано 20 очков.

    «Грифоны» крайне неудачно играют на выезде. В последних девяти гостевых матчах клуб потерпел семь поражений. На поле «Болоньи» будет крайне сложно рассчитывать на очки.

    Ставка: Победа «Болоньи» за 2.08.

    «Боавишта» — «Порту»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    Безвыигрышная серия «Боавишты» затянулась. Команда не побеждает на протяжении восьми матчей подряд. Последний раз «Боавишта» выигрывала 22 октября — у «Оливейренсе» (3:1) в Кубке Португалии.

    В чемпионате Португалии «Боавишта» находится на 13-й строчке. Клуб набрал 16 очков в 15 поединках.

  • Каземиро и еще пять игроков, которые пригодятся «ПСЖ» этой зимой
  • Команде Луиса Энрике не помешает укрепить состав в зимнее трансферное окно
  • 31/12/2023

    • «Порту» завершил 2023-й год двумя победами кряду. До этого команда взяла верх над «Лейшойншем» (2:1) и «Шавишем» (2:1). Кроме того, «драконы» продолжают борьбу в Лиге чемпионов. В декабре клуб завоевал путевку в 1/8 финала.

    В чемпионате Португалии «Порту» располагается на третьем месте. Команда набрала 34 очка в 15 матчах. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет три балла.

    Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.78.

    Общий коэффициент — 6.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч ФАР — Магриб Тетуан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  4.75
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 23:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Филадельфия — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Монреаль — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Остапенко — Азаренко
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Миннесота — Тампа
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 5 января: прогноз, ставка (6.10), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Экспресс. «Болонья» и «Спортинг» завоюют по три очка, а «Боавишта» с «Порту» порадуют результативным футболом
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры