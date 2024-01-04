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    «Кристал Пэлас» и «Эвертон» не дадут болельщикам скучать, а «Осасуна» и «Барселона» добьются побед

    Экспресс дня 4 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Испании и Кубке Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Осасуна» — «Альмерия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Болельщики «Осасуны» рассчитывают, что клуб удачно проведет первый домашний матч в 2024 году. Шансы одержать победу достаточно высоки. Букмекеры считают хозяев фаворитами.

    В Примере «Осасуна» занимает 12-е место. Клуб набрал 19 очков в 18 встречах.

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    «Альмерия» по итогам текущего сезона рискует понизиться в классе. Сейчас клуб занимает последнее, 20-е место в таблице Ла Лиги. В активе команды пять очков по итогам 18 игр.

    «Альмерия» давно не выигрывала. Последний раз клуб побеждал 31 октября. Тогда в Кубке Короля «Альмерия» одолела «Талаверу» (2:0).

    Ставка: Победа «Осасуны» за 1.70.

    «Лас-Пальмас» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Лас-Пальмас» радует своих фанатов неплохими результатами. Команда достойно выглядит в Ла Лиге. У скромного коллектива получается не выпадать из топ-10.

    «Лас-Пальмасу» в предстоящей игре не поможет ключевой атакующий футболист Альберто Молейро. Это самый дорогой игрок в команде.

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  • 29/12/2023

    • «Барселона» провалила конец года. После поражения от «Жироны» была неудача во встрече с «Валенсией». А победа над «Альмерией» вышла вымученной, иначе и не скажешь.

    У каталонцев не всё в порядке в атаке. От Левандовски ждут более уверенной игры в нападении. А ведь «Лас-Пальмас» умеет здорово обороняться. Но в предстоящей встрече вряд ли случится сенсация. Фаворит должен завоевать три очка.

    Ставка: Победа «Барселоны» за 1.58.

    «Кристал Пэлас» — «Эвертон»

    Футбол. Кубок Англии

    «Кристал Пэлас» в конце декабря наконец-то прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию. Клуб дома встречался с «Брентфордом» и победил со счетом 3:1.

    В АПЛ «Кристал Пэлас» на текущий момент занимает 14-е место. Команда набрала 21 очко в 20 матчах.

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    «Эвертон» кошмарно завершил 2023-й год. «Ириски» потерпели три поражения подряд. Ранее клуб уступил «Тоттенхэму» (1:2), «Манчестер Сити» (1:3) и «Вулверхэмптону» (0:3).

    «Эвертон» располагается очень близко к зоне вылета. Сейчас команда идет на 17-м месте. Вряд ли «ириски» в такой ситуации делают ставку на Кубок Англии. Не исключено, что тренерский штаб выставит на предстоящий матч резервный состав.

    Ставка: Обе забьют за 1.77.

    Общий коэффициент — 4.75.

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    Экспресс дня 4 января: прогноз, ставка (4.75), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Экспресс. «Кристал Пэлас» и «Эвертон» не дадут болельщикам скучать, а «Осасуна» и «Барселона» добьются побед
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