«Осасуна» — «Альмерия»
Футбол. Чемпионат Испании
Болельщики «Осасуны» рассчитывают, что клуб удачно проведет первый домашний матч в 2024 году. Шансы одержать победу достаточно высоки. Букмекеры считают хозяев фаворитами.
В Примере «Осасуна» занимает 12-е место. Клуб набрал 19 очков в 18 встречах.
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«Альмерия» по итогам текущего сезона рискует понизиться в классе. Сейчас клуб занимает последнее, 20-е место в таблице Ла Лиги. В активе команды пять очков по итогам 18 игр.
«Альмерия» давно не выигрывала. Последний раз клуб побеждал 31 октября. Тогда в Кубке Короля «Альмерия» одолела «Талаверу» (2:0).
Ставка: Победа «Осасуны» за 1.70.
«Лас-Пальмас» — «Барселона»
Футбол. Чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» радует своих фанатов неплохими результатами. Команда достойно выглядит в Ла Лиге. У скромного коллектива получается не выпадать из топ-10.
«Лас-Пальмасу» в предстоящей игре не поможет ключевой атакующий футболист Альберто Молейро. Это самый дорогой игрок в команде.
«Барселона» провалила конец года. После поражения от «Жироны» была неудача во встрече с «Валенсией». А победа над «Альмерией» вышла вымученной, иначе и не скажешь.
У каталонцев не всё в порядке в атаке. От Левандовски ждут более уверенной игры в нападении. А ведь «Лас-Пальмас» умеет здорово обороняться. Но в предстоящей встрече вряд ли случится сенсация. Фаворит должен завоевать три очка.
Ставка: Победа «Барселоны» за 1.58.
«Кристал Пэлас» — «Эвертон»
Футбол. Кубок Англии
«Кристал Пэлас» в конце декабря наконец-то прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию. Клуб дома встречался с «Брентфордом» и победил со счетом 3:1.
В АПЛ «Кристал Пэлас» на текущий момент занимает 14-е место. Команда набрала 21 очко в 20 матчах.
«Эвертон» кошмарно завершил 2023-й год. «Ириски» потерпели три поражения подряд. Ранее клуб уступил «Тоттенхэму» (1:2), «Манчестер Сити» (1:3) и «Вулверхэмптону» (0:3).
«Эвертон» располагается очень близко к зоне вылета. Сейчас команда идет на 17-м месте. Вряд ли «ириски» в такой ситуации делают ставку на Кубок Англии. Не исключено, что тренерский штаб выставит на предстоящий матч резервный состав.
Ставка: Обе забьют за 1.77.
Общий коэффициент — 4.75.