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    У «Реала» не возникнет проблем в игре с «Мальоркой», а «ПСЖ» и «Тулуза» обменяются забитыми мячами

    Экспресс дня 3 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 января
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    Карло Анчелотти
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Испании и Суперкубке Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Реал» — «Мальорка»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Болельщики «Реала» могут быть довольны. «Сливочные» начинают год на первом месте в таблице. Мадридский клуб закончил 2023 год серией из восьми побед в девяти встречах.

    Ранее у команды Карло Анчелотти возникли кадровые проблемы. В лазарет отправились еще два игрока — Алаба и Милитао. Оба выбыли до конца сезона. Такая же ситуация с вратарем Тибо Куртуа.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
    «Мальорка» на данный момент борется за выживание. Запас от зоны вылета пока есть. В конце года «Мальорка» смотрелась очень хорошо. Клуб набрал девять очков в пяти играх.

    Однако по сравнению с прошлым сезоном у «Мальорки» регресс. Во многом это можно объяснить травмами. Не факт, что с «Реалом» сыграет основной бомбардир Мурики. Наверняка гости в предстоящем матче сделают ставку на насыщенную оборону.

    Ставка: Победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.72.

    «ПСЖ» — «Тулуза»

    Футбол. Суперкубок Франции

    «ПСЖ» является безоговорочным фаворитом предстоящего матча за Суперкубок Франции. Парижане находятся в отличной форме. Столичный клуб должен завоевать трофей.

    В Лиге 1 «ПСЖ» располагается на первом месте. Команда уверенно лидирует, набрав 40 очков в 17 встречах. Парижане должны начать 2024 год с уверенной победы.

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    «Тулуза» в декабре провела пять матчей и одержала лишь одну победу. Это случилось в Лиге Европы. 14 декабря французский клуб в гостях одолел ЛАСК со счетом 2:1.

    В чемпионате Франции «Тулуза» борется за выживание. На данный момент команда занимает 16-е место. Набрано 14 очков в 17 поединках.

    Ставка: Обе забьют за 1.88.

    «Жирона» — «Атлетико»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Жирону» смело можно назвать открытием нынешнего сезона. Мичелу удалось создать очень боеспособный коллектив. Клуб заслуженно лидирует в Примере вместе с «Реалом».

    За весь первый круг «Жирона» проиграла только один раз. В атаке выделяется украинец Артем Довбик. Форвард уже входит в топ-3 лучших бомбардиров Ла Лиги.

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  • 31/12/2023

    • «Атлетико» завершил 2023-й год победой над «Севильей». Но декабрь для команды Диего Симеоне нельзя назвать удачным. «Матрасники» серьезно отстали от лидеров.

    «Жирона» является фаворитом предстоящего матча, но не всё так однозначно. За «Атлетико» играют высококлассные исполнители. Вряд ли форварды «Жироны» легко справятся с насыщенной обороной «матрасников».

    Ставка: Обе забьют за 1.56.

    Общий коэффициент — 5.04.

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    Экспресс дня 3 января: прогноз, ставка (5.04), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Экспресс. У «Реала» не возникнет проблем в игре с «Мальоркой», а «ПСЖ» и «Тулуза» обменяются забитыми мячами
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