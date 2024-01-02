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    «Вест Хэм» и «Брайтон» повеселят зрителей, а «Реал Сосьедад» продлит серию «Алавеса»

    Экспресс дня 2 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 2 января
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    «Реал Сосьедад» проиграл лишь один из девяти матчей на своем поле в рамках Ла Лиги
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и Кубке Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вест Хэм» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Вест Хэм» ударно провел невероятно насыщенную декабрьскую часть сезона, по итогам которой поднялся в таблице АПЛ на шестое место.

    В прошлом месяце команда Дэвида Мойеса провела в чемпионате шесть матчей и набрала 13 очков.

    Победная серия «Вест Хэма» составляет на данный момент три матча. «Молотобойцы» выиграли у «Вулверхэмптона», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». И на этом отрезке они не пропустили ни одного мяча.

    «Брайтон» в шести предыдущих матчах АПЛ одержал две победы, но даже в остальных встречах, где не смог выиграть, все равно выглядел очень достойно.

    Также стоит отметить, что «Брайтон» выиграл три из четырех последних матчей против «Вест Хэма».

    Все прогнозы на АПЛ

    Всё указывает на то, что здесь лучше рассмотреть ставки на голы. «Вест Хэм» действительно находится в хорошей форме, но с командой Роберто Де Дзерби у него могут быть проблемы.

    Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.84.

    «Реал Сосьедад» — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал Сосьедад» ни разу не проиграл в шести предыдущих турах Ла Лиги, благодаря чему закрепился в топ-6.

    Однако вполне вероятно, что баски все равно недовольны текущей ситуацией. Клуб из Сан-Себастьяна завершил 2023 год двумя ничейными матчами — 0:0 с «Бетисом» и «Кадисом».

    Итересно, что «Реал Сосьедад» проиграл лишь один из девяти матчей на своем поле в рамках чемпионата. Неприятным исключением стала встреча с «Барселоной» (0:1). Но сопернику в этой игре откровенно повезло.

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    «Алавес» — одна из четырех команд, которые в текущей кампании еще ни разу не побеждали на выезде. В девяти предыдущих гостевых матчах команда Луиса Гарсии три раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений, при этом забив за все время лишь четыре мяча.

    Скорее всего, на этот раз «Реал Сосьедад» не станет делиться очками. «Алавес» свой лучший футбол показывает только дома.

    Ставка: победа «Реал Сосьедада» за 1.56.

    «Милан» — «Кальяри»

    Футбол. Кубок Италии

    В «Милане» на прошлой неделе была непростая обстановка из-за провального матча с «Салернитаной» (2:2). Итальянские СМИ активно писали о том, что руководство было в бешенстве после ничейного результата в игре с аутсайдером.

    Более того, начались даже разговоры о возможном увольнении Стефано Пиоли. Ключевым в этой истории мог стать матч против «Сассуоло», но в итоге «россонери» выиграли и ситуация успокоилась.

    «Милан» выиграл три из четырех последних матчей, при этом не потерпев ни одного поражения.

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    • Очевидно, что всё не так уж и плохо, несмотря на истерику в медиа. Пока что Пиоли контролирует ситуацию, это факт.

    Тем временем у «Кальяри» всё намного хуже. «Островитяне» пока что находятся в зоне вылета в Серии А. Во многом из-за ужасных результатов в гостях.

    Скорее всего, «Милан» продлит неприятную выездную серию соперника.

    Ставка: победа «Милана» за 1.46.

    Общий коэффициент — 4.19.

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