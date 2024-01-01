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    «Ньюкасл» не сможет забить «Ливерпулю», а «Лестер» разгромит «Хаддерсфилд»

    Экспресс дня 1 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Ливерпуль»
    В первой экспрессе 2024 года рассмотрим ближайший матч в английской Премьер-лиге, Чемпионшипа и чемпионата Австралии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Уондерерс» — «Макартур»

    Футбол. Чемпионат Австралии

    «Уондерерс» занимает 3-е место в таблице чемпионата Австралии с 15-ю очками в активе после 9-и туров. Команда продолжает борьбу за прямое попадание в полуфинал чемпионата.

    Команда делит 1-ю строчку в лиге по надежности в обороне (10 пропущенных за 9 встреч). Несмотря на это, «Уондерерс» довольно много пропускает в последнее время.

    За последние 3 встречи команда пропустила 6 голов при 4-х забитых. «Макартур», кстати, тоже пропустил 6 мячей за 3 встречи, занимая 5-е место в лиге.

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    • Стоит отметить, что гости набрали столько же очков, сколько и «Уондерерс» (15). К тому же, «Макартур» неплохо выступает на чужом поле, набрав за 4 встречи 7 очков из 12-и возможных.

    Последний раз «Макартур» и «Уондерерс» встречались между собой в апреле 2023-го года. В том матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.

    Ставка: Фора «Макартура» +1.5 за 1.45.

    «Лестер» — «Хаддерсфилд»

    Футбол. Чемпионшип

    «Лестер» очень уверенно чувствует себя на 1-м месте в Чемпионшипе, опережая 2-ю позицию на 8 баллов. Сейчас «лисы» — главные претенденты на возвращение в АПЛ.

    У «Лестера» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 9 матчей. За этот период «лисы» 7 раз победили и дважды сыграли вничью. В последнем туре команда обыграла «Кардифф» со счетом 2:0.

    «Хаддерсфилд», в свою очередь, не может чувствовать себя спокойно в таблице. Команда занимает лишь 21-е место в чемпионате, опережая зону вылета лишь на 4 балла.

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    Стоит отметить, что команда далеко не лучшим образом действует в гостях, набрав всего 11 очков за 12 встреч. К тому же, за последние 7 матчей «Хаддерсфилд» обыграл только «Блэкберн» (3:0), а также по 3 раза проиграл и сыграл вничью.

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    «Лестер» и «Хаддерсфилд» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 2-го тура Чемпионшипа «лисы» обыграли своего соперника в гостях со счетом 1:0, забив единственный гол на 73-й минуте.

    Ставка: Победа «Лестера» с форой (-1.5) за 1.60.

    «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

    Футбол. Английская Премьер-лига

    В нынешнем сезоне «Ливерпуль» — один из главных претендентов на чемпионство в АПЛ. После 19-и туров команда занимает 1-е место с 42 очками в активе.

    «Ливерпуль» продолжает стабильно набирать очки в рамках Премьер-лиги. В последних 3-х матчах команда обыграла «Бернли» (2:0), а также сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:0).

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    • «Ньюкасл» занимает 9-е место в таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на 7 баллов. В последнее время игра команды не особо клеется. В последних 3-х матчах «Ньюкасл» проиграл «Ноттингем Форест» (1:3) и «Лутону» (0:1), а также обыграл «Фулхэм» (3:0).

    К тому же, «Ньюкасл» — одна из худших команд в лиге по результатам гостевых встреч. Команда занимает предпоследнее 19-е место по этому показателю, набрав всего 5 очков в 9 матчах на выезде.

    «Ливерпуль» и «Ньюкасл» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В том матче «мерсисайцы» обыграли «сорок» со счетом 2:1, забив решающий гол на 90+3-й минуте.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ньюкасла» 1 меньше за 1.65.

    Общий коэффициент — 3.83.

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    Экспресс дня 1 января: прогноз, ставка (3.83), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Экспресс. «Ньюкасл» не сможет забить «Ливерпулю», а «Лестер» разгромит «Хаддерсфилд»
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