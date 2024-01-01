В первой экспрессе 2024 года рассмотрим ближайший матч в английской Премьер-лиге, Чемпионшипа и чемпионата Австралии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Уондерерс» — «Макартур»

Футбол. Чемпионат Австралии

«Уондерерс» занимает 3-е место в таблице чемпионата Австралии с 15-ю очками в активе после 9-и туров. Команда продолжает борьбу за прямое попадание в полуфинал чемпионата.

Команда делит 1-ю строчку в лиге по надежности в обороне (10 пропущенных за 9 встреч). Несмотря на это, «Уондерерс» довольно много пропускает в последнее время.

За последние 3 встречи команда пропустила 6 голов при 4-х забитых. «Макартур», кстати, тоже пропустил 6 мячей за 3 встречи, занимая 5-е место в лиге.

Стоит отметить, что гости набрали столько же очков, сколько и «Уондерерс» (15). К тому же, «Макартур» неплохо выступает на чужом поле, набрав за 4 встречи 7 очков из 12-и возможных.

Последний раз «Макартур» и «Уондерерс» встречались между собой в апреле 2023-го года. В том матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Ставка: Фора «Макартура» +1.5 за 1.45.

«Лестер» — «Хаддерсфилд»

Футбол. Чемпионшип

«Лестер» очень уверенно чувствует себя на 1-м месте в Чемпионшипе, опережая 2-ю позицию на 8 баллов. Сейчас «лисы» — главные претенденты на возвращение в АПЛ.

У «Лестера» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 9 матчей. За этот период «лисы» 7 раз победили и дважды сыграли вничью. В последнем туре команда обыграла «Кардифф» со счетом 2:0.

«Хаддерсфилд», в свою очередь, не может чувствовать себя спокойно в таблице. Команда занимает лишь 21-е место в чемпионате, опережая зону вылета лишь на 4 балла.

Стоит отметить, что команда далеко не лучшим образом действует в гостях, набрав всего 11 очков за 12 встреч. К тому же, за последние 7 матчей «Хаддерсфилд» обыграл только «Блэкберн» (3:0), а также по 3 раза проиграл и сыграл вничью.

Все прогнозы на футбол

«Лестер» и «Хаддерсфилд» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 2-го тура Чемпионшипа «лисы» обыграли своего соперника в гостях со счетом 1:0, забив единственный гол на 73-й минуте.

Ставка: Победа «Лестера» с форой (-1.5) за 1.60.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»

Футбол. Английская Премьер-лига

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» — один из главных претендентов на чемпионство в АПЛ. После 19-и туров команда занимает 1-е место с 42 очками в активе.

«Ливерпуль» продолжает стабильно набирать очки в рамках Премьер-лиги. В последних 3-х матчах команда обыграла «Бернли» (2:0), а также сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Ньюкасл» занимает 9-е место в таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на 7 баллов. В последнее время игра команды не особо клеется. В последних 3-х матчах «Ньюкасл» проиграл «Ноттингем Форест» (1:3) и «Лутону» (0:1), а также обыграл «Фулхэм» (3:0).

К тому же, «Ньюкасл» — одна из худших команд в лиге по результатам гостевых встреч. Команда занимает предпоследнее 19-е место по этому показателю, набрав всего 5 очков в 9 матчах на выезде.

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В том матче «мерсисайцы» обыграли «сорок» со счетом 2:1, забив решающий гол на 90+3-й минуте.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ньюкасла» 1 меньше за 1.65.

Общий коэффициент — 3.83.