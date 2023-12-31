В заключительном экспрессе 2023 года рассмотрим ближайшие матчи в английской Премьер-лиге и чемпионате Израиля. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Тоттенхэм» — «Борнмут»

Футбол. Чемпионат Англии

«Тоттенхэму» ранее на этой неделе досталось от «Брайтона». «Шпоры» проиграли на поле «чаек» со счетом 2:4.

После матча Эндж Постекоглу объяснил провал усталостью команды, и это похоже на правду. «Тоттенхэм» выглядел не так бодро, как в предыдущих турах.

К слову, перед этим у лондонского клуба была серия из трех побед. На этом отрезке «Тоттенхэм» выиграл у «Ньюкасла», «Ноттингем Форест» и «Эвертона», забив в общей сложности восемь мячей.

«Борнмут» тем временем можно смело назвать лучшей командой декабря. В этом месяце банда Андони Ираолы сыграла вничью с «Астон Виллой» и одержала победы над «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Фулхэмом».

Отдельно стоит отметить, что в этих пяти матчах «Борнмут» забил 13 мячей. Судя по всему, оборону «Тоттенхэма» ждет серьезная проверка.

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.59.

«Фулхэм» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии

«Арсенал» ранее на этой неделе сенсационно проиграл на своем поле «Вест Хэму» (0:2) и опустился в турнирной таблице АПЛ на второе место.

«Канониры» снова пострадали из-за ошибок Александра Зинченко. Украинец в очередной раз был одним из худших, о чем буквально кричат не только эксперты, но и болельщики.

Примечательно, что «Арсенал» выиграл лишь один из пяти предыдущих матчей. Главной проблемой команды Микеля Артеты стала слабая реализация моментов.

«Фулхэм» тем временем провалил недавние матчи, потерпев три поражения кряду. «Дачники» при этом пропустили восемь безответных мячей.

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Скорее всего, «Арсенал» справится с командой Марку Силвы, которая оказалась не готова к декабрьскому марафону.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.57.

«Хапоэль» Хайфа — «Маккаби» Тель-Авив

Футбол. Чемпионат Израиля

«Маккаби» можно проводит текущую кампанию. Клуб из Тель-Авива единолично возглавляет турнирную таблицу после 11 туров, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Самое интересное, что команда Робби Кина до сих пор не потерпела ни одного поражения.

«Маккаби» выиграл десять из 11-ти предыдущих матчей в чемпионате и пропустил за это время лишь семь мячей. При этом лидер забивает в среднем за игру по 2,5 гола.

«Хапоэль» тоже солидно проводит сезон. На данный момент клуб из Хайфы занимает третью строчку.

Но в предстоящем матче все равно вряд ли стоит рассчитывать на сенсацию. Такой соперник «Хапоэлю» пока не по зубам.

Ставка: победа «Маккаби» за 1.31.

Общий коэффициент — 3.27.