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    «Арсенал» продлит серию поражений «Фулхэма», а «Борнмут» продавит оборону «Тоттенхэма»

    Экспресс дня 31 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Доминик Соланке
    В заключительном экспрессе 2023 года рассмотрим ближайшие матчи в английской Премьер-лиге и чемпионате Израиля. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Тоттенхэм» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Тоттенхэму» ранее на этой неделе досталось от «Брайтона». «Шпоры» проиграли на поле «чаек» со счетом 2:4.

    После матча Эндж Постекоглу объяснил провал усталостью команды, и это похоже на правду. «Тоттенхэм» выглядел не так бодро, как в предыдущих турах.

    К слову, перед этим у лондонского клуба была серия из трех побед. На этом отрезке «Тоттенхэм» выиграл у «Ньюкасла», «Ноттингем Форест» и «Эвертона», забив в общей сложности восемь мячей.

    «Борнмут» тем временем можно смело назвать лучшей командой декабря. В этом месяце банда Андони Ираолы сыграла вничью с «Астон Виллой» и одержала победы над «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Фулхэмом».

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    • Отдельно стоит отметить, что в этих пяти матчах «Борнмут» забил 13 мячей. Судя по всему, оборону «Тоттенхэма» ждет серьезная проверка.

    Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.59.

    «Фулхэм» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Арсенал» ранее на этой неделе сенсационно проиграл на своем поле «Вест Хэму» (0:2) и опустился в турнирной таблице АПЛ на второе место.

    «Канониры» снова пострадали из-за ошибок Александра Зинченко. Украинец в очередной раз был одним из худших, о чем буквально кричат не только эксперты, но и болельщики.

    Примечательно, что «Арсенал» выиграл лишь один из пяти предыдущих матчей. Главной проблемой команды Микеля Артеты стала слабая реализация моментов.

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    «Фулхэм» тем временем провалил недавние матчи, потерпев три поражения кряду. «Дачники» при этом пропустили восемь безответных мячей.

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    Скорее всего, «Арсенал» справится с командой Марку Силвы, которая оказалась не готова к декабрьскому марафону.

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.57.

    «Хапоэль» Хайфа — «Маккаби» Тель-Авив

    Футбол. Чемпионат Израиля

    «Маккаби» можно проводит текущую кампанию. Клуб из Тель-Авива единолично возглавляет турнирную таблицу после 11 туров, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

    Самое интересное, что команда Робби Кина до сих пор не потерпела ни одного поражения.

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    • «Маккаби» выиграл десять из 11-ти предыдущих матчей в чемпионате и пропустил за это время лишь семь мячей. При этом лидер забивает в среднем за игру по 2,5 гола.

    «Хапоэль» тоже солидно проводит сезон. На данный момент клуб из Хайфы занимает третью строчку.

    Но в предстоящем матче все равно вряд ли стоит рассчитывать на сенсацию. Такой соперник «Хапоэлю» пока не по зубам.

    Ставка: победа «Маккаби» за 1.31.

    Общий коэффициент — 3.27.

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    Экспресс дня 31 декабря: прогноз, ставка (3.27), статистика, коэффициенты матча 31.12.2023. Экспресс. «Арсенал» продлит серию поражений «Фулхэма», а «Борнмут» продавит оборону «Тоттенхэма»
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