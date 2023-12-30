В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лутон Таун» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии

«Лутон» в этом месяце окончательно подтвердил, что накажет любого, кто по-прежнему считает, что ему не место в элитном дивизионе.

В начале декабря команда Роб Эдвардса едва не отобрала очки у «Манчестер Сити» (1:2), после чего выиграла у «Ньюкасла» и «Шеффилд Юнайтед».

Также стоит напомнить, что «Лутон» ранее отобрал очки у «Ливерпуля» (1:1), одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) и забил три мяча «Арсеналу» (3:4). И во всех случаях это были домашние матчи.

«Челси» несколько дней назад с трудом выиграл у «Кристал Пэлас» (2:1), забив решающий гол за пару минут до финального свистка.

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Команда Маурисио Почеттино проиграла три из пяти предыдущих матчей в АПЛ и по-прежнему находится в середине турнирной таблицы.

При этом гостевая серия поражений «Челси» в чемпионате составляет уже четыре матча. Скорее всего, «Лутон» тоже воспользуется проблемами соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1.75.

«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Сити» в прошлом туре одержал волевую победу над «Эвертоном» (3:1). Для «горожан» это был уже восьмой матч в этом месяце, но они все равно нашли в себе силы на камбэк.

«Ман Сити» занимает четвертое место в таблице, но с учетом недавних потерь конкурентов ситуация больше не выглядит сложно. К тому же, у команды Пепа Гвардиолы есть игра в запасе.

«Шеффилд Юнайтед» ранее на этой неделе уступил на своем поле «Лутону», но перед этим была сенсационная ничья на поле «Астон Виллы» (1:1).

В любом случае, всем понятно, что «Ман Сити» точно не станет делиться очками с аутсайдером. На этот действующий чемпион порадует своих болельщиков крупной победой.

Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 2,5 за 1.36.

«Милан» — «Сассуоло»

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» занимает третье место в таблице после 17 туров, казалось бы, все в порядке, но у руководства клуба совсем другое мнение.

После ужасного матча с «Салернитаной» (2:2) хозяева «Милана» задумались о смене главного тренера. Работа Стефано Пиоли в последнее время не выдерживает никакой критики.

Авторитетные итальянские СМИ уверены, что Пиоли может остаться без работы уже после ближайшего матча.

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В этой ситуации будет не лишним напомнить, что «Милан» проиграл три из пяти предыдущих матча против «Сассуоло». При этом во всех случаях «россонери» уступили середняку на своем поле.

Скорее всего, «Сассуоло» как минимум заставит главного тренера «Милана» нервничать. Вряд ли гости упустят шанс забить на «Сан-Сиро» хотя бы один мяч.

Ставка: обе команды забьют за 1.67.

Общий коэффициент — 3.98.