В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Наполи» — «Монца»

Футбол. Чемпионат Италии

«Наполи» в декабре разочаровывает своими результатами. Команда постоянно теряет очки. В шести матчах с учетом всех турниров были четыре поражения.

19 декабря «Наполи» в Кубке Италии встречался с «Фрозиноне» и уступил 0:4. Спустя четыре дня неаполитанцы в рамках Серии А неудачно съездили в столицу к «Роме» (0:2).

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«Монца» на данный момент располагается на 11-м месте в таблице. Клуб набрал 21 очко в 17 играх.

В декабре «Монца» провалила три матча из четырех. Но и соперники были крайне непростыми. Ранее команда уступила «Ювентусу» (1:2), «Милану» (0:3) и «Фиорентине» (0:1).

Ставка: Победа «Наполи» за 1.65.

«Дженоа» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии

«Дженоа» не так давно порадовал фанатов в домашнем матче Серии А с «Ювентусом». Игра прошла 15 декабря и закончилась вничью 1:1.

Положение «Дженоа» в таблице оставляет желать лучшего. Клуб находится лишь на 13-м месте. Расстояние до зоны вылета составляет шесть очков.

«Интер» набрал великолепную форму. Миланцы лидируют в таблице Серии А. В активе команды 44 очка по итогам 17 встреч.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Интер» завоевал путевку в плей-офф. Ранее стал известен соперник миланцев по 1/8 финала. Подопечные Симоне Индзаги сразятся с мадридским «Атлетико».

Ставка: Победа «Интера» за 1.64.

«Лацио» — «Фрозиноне»

Футбол. Чемпионат Италии

22 декабря «Лацио» в чемпионате Италии победил «Эмполи» со счетом 2:0. Однако у фанатов римского клуба был и повод для грусти. Травмы получили Чиро Иммобиле и Луис Альберто.

В Серии А римская команда находится на 9-м месте. Но в Лиге чемпионов «Лацио» выступил успешно, пробившись в плей-офф. В 1/8 финала столичный клуб встретится с «Баварией».

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«Фрозиноне» слабо выступает на выезде. За восемь гостевых матчей клуб набрал только два очка, что является одним из наихудших показателей чемпионата.

На текущий момент «Фрозиноне» располагается в нижней части таблицы. Команда набрала 19 очков в 17 матчах и идет на 14-й позиции.

Ставка: Победа «Фрозиноне» с форой (+1) за 1.64.

Общий коэффициент — 4.43.