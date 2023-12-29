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    «Наполи» и «Интер» добьются побед в Серии А, а «Фрозиноне» создаст проблемы «Лацио»

    Экспресс дня 29 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 декабря
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    Хвича Кварацхелия
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Наполи» — «Монца»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Наполи» в декабре разочаровывает своими результатами. Команда постоянно теряет очки. В шести матчах с учетом всех турниров были четыре поражения.

    19 декабря «Наполи» в Кубке Италии встречался с «Фрозиноне» и уступил 0:4. Спустя четыре дня неаполитанцы в рамках Серии А неудачно съездили в столицу к «Роме» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    «Монца» на данный момент располагается на 11-м месте в таблице. Клуб набрал 21 очко в 17 играх.

    В декабре «Монца» провалила три матча из четырех. Но и соперники были крайне непростыми. Ранее команда уступила «Ювентусу» (1:2), «Милану» (0:3) и «Фиорентине» (0:1).

    Ставка: Победа «Наполи» за 1.65.

    «Дженоа» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Дженоа» не так давно порадовал фанатов в домашнем матче Серии А с «Ювентусом». Игра прошла 15 декабря и закончилась вничью 1:1.

    Положение «Дженоа» в таблице оставляет желать лучшего. Клуб находится лишь на 13-м месте. Расстояние до зоны вылета составляет шесть очков.

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    «Интер» набрал великолепную форму. Миланцы лидируют в таблице Серии А. В активе команды 44 очка по итогам 17 встреч.

    По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Интер» завоевал путевку в плей-офф. Ранее стал известен соперник миланцев по 1/8 финала. Подопечные Симоне Индзаги сразятся с мадридским «Атлетико».

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  • 22/12/2023

    • Ставка: Победа «Интера» за 1.64.

    «Лацио» — «Фрозиноне»

    Футбол. Чемпионат Италии

    22 декабря «Лацио» в чемпионате Италии победил «Эмполи» со счетом 2:0. Однако у фанатов римского клуба был и повод для грусти. Травмы получили Чиро Иммобиле и Луис Альберто.

    В Серии А римская команда находится на 9-м месте. Но в Лиге чемпионов «Лацио» выступил успешно, пробившись в плей-офф. В 1/8 финала столичный клуб встретится с «Баварией».

    Все прогнозы на футбол

    «Фрозиноне» слабо выступает на выезде. За восемь гостевых матчей клуб набрал только два очка, что является одним из наихудших показателей чемпионата.

    На текущий момент «Фрозиноне» располагается в нижней части таблицы. Команда набрала 19 очков в 17 матчах и идет на 14-й позиции.

    Ставка: Победа «Фрозиноне» с форой (+1) за 1.64.

    Общий коэффициент — 4.43.

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    Экспресс дня 29 декабря: прогноз, ставка (4.43), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Экспресс. «Наполи» и «Интер» добьются побед в Серии А, а «Фрозиноне» создаст проблемы «Лацио»
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