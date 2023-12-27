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    «Челси» и «Кристал Пэлас» забьют друг другу, а «Манчестер Сити» одолеет «Эвертон»

    Экспресс дня 27 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 декабря
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    Эрлинг Холанн
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Брентфорд» в нынешнем сезоне выступает в элитном дивизионе. На данный момент клуб занимает в АПЛ 14-е место, набрав 19 очков в 17 встречах.

    Кризис «Брентфорда» затянулся. В последних шести матчах у команды пять поражений. Последний раз «Брентфорд» побеждал в АПЛ 2 декабря, когда одолел «Лутон Таун» (3:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    На текущий момент «Вулверхэмптон» находится на 11-й строчке в таблице. В активе команды 22 очка в 18 поединках.

    24 декабря «Вулверхэмптон» порадовал поклонников в матче с «Челси». Клуб на своем поле смог обыграть лондонцев со счетом 2:1.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    «Челси» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Челси» в последнее время изрядно критикуют. Наверное, больше достается только «Манчестер Юнайтед». Но фанатам синих от этого не легче. Сейчас много разговоров по поводу возможного увольнения Маурисио Почеттино. Тем не менее, специалист продолжает работать.

    Лондонский «Челси» после 18 туров находится только на 10-й строчке, набрав 22 очка. Синим уже нечего терять. В предстоящем матче столичный клуб должен захватить инициативу с первых минут.

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    «Кристал Пэлас» хорошо начал сезон. Клуб набрал 7 очков из двенадцати возможных в первых четырех турах. Но потом последовал спад, и показатели ухудшились.

    В последних девяти турах АПЛ «Кристал Пэлас» всего один раз ушел с поля без гола. Высока вероятность, что в предстоящей встрече забьют обе команды.

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    • Ставка: Обе забьют за 1.81.

    «Эвертон» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии

    До декабря нынешний сезон складывался для «Эвертона» неудачно. «Ириски» находились в зоне вылета, и поводов для радости было мало. Но текущий месяц многое изменил.

    Всего за две недели «Эвертон» выиграл четыре матча кряду, не пропустив ни одного гола. В числе побежденных оказались такие команды, как «Челси» и «Ньюкасл». Однако затем «ириски» сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1) и уступили «Тоттенхэму» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Манчестер Сити» в АПЛ занимает лишь пятое место. Команда набрала 34 очка в 17 встречах. В случае победы в ближайшем матче «горожане» поднимутся на четвертую строчку.

    Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли клубный чемпионат мира. Английская команда легко победила в двух встречах. В финале «Манчестер Сити» разгромил бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0. «Горожане» выиграли клубный чемпионат мира впервые в истории.

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» за 1.59.

    Общий коэффициент — 5.18.

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    Экспресс дня 27 декабря: прогноз, ставка (5.18), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Экспресс. «Челси» и «Кристал Пэлас» забьют друг другу, а «Манчестер Сити» одолеет «Эвертон»
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