В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»

Футбол. Чемпионат Англии

В декабре у «Ньюкасла» очень насыщенный календарь. Ранее клуб вылетел из еврокубков. В решающем матче группового этапа Лиги чемпионов-2023/24 «сороки» дома уступили «Милану» со счетом 1:2.

После неудачи в игре с итальянским клубом «Ньюкасл» провел три встречи, одержав только одну победу. 16 декабря команда разгромила «Фулхэм» со счетом 3:0.

Календарь и таблица АПЛ

Если «Ньюкасл» находится в верхней части таблицы, то у «Ноттингема» всё гораздо хуже. Команда располагается на 17-м месте, набрав 14 очков в 18 поединках.

Безвыигрышная серия «Ноттингема» составляет семь матчей. Последний раз клуб побеждал 5 ноября, когда дома одолел «Астон Виллу» (2:0).

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 1.50.

«Бернли» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии

«Бернли» по итогам 18 туров набрал 11 очков. Клуб занимает предпоследнее, 19-е место в таблице АПЛ.

У «бордовых» очень сложная ситуация. «Бернли» сейчас без разницы, против кого играть — нужно стараться набирать очки в каждом матче. Ранее команда порадовала фанатов победой в гостевой встрече с «Фулхэмом» (2:0).

«Ливерпуль» в трех последних матчах дважды сыграл вничью. Но у красных были серьезные соперники. Ранее подопечные Юргена Клоппа встречались с «Манчестер Юнайтед» (0:0) и «Арсеналом» (1:1).

Гости невероятно мотивированы. Мерсисайдский клуб нацелен снова вернуться на первое место в АПЛ. Сейчас «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Арсенала» на одно очко.

Ставка: Обе команды забьют за 1.72.

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Юнайтед» неудачно проводит текущий сезон. Ранее клуб вылетел из еврокубков. Манкунианцы в Лиге чемпионов финишировали последними в одной группе с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем».

До этого «красные дьяволы» впервые за 31 год не забили в четырех матчах кряду. Неудивительно, что с такими результатами «МЮ» располагается лишь на 8-м месте в таблице АПЛ, набрав 28 очков в 18 играх.

Все прогнозы на футбол

«Астон Вилла» находится в отличной форме и играет куда успешнее. Подопечные Унаи Эмери идут на 3-й строчке в таблице. Отставание от «Арсенала», который лидирует в АПЛ, составляет одно очко.

В декабре «Астон Вилла» выглядит блестяще. С 26 ноября клуб лишь дважды терял очки в чемпионате Англии, сыграв вничью с «Борнмутом» (2:2) и «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

Ставка: Обе забьют за 1.54.



Общий коэффициент — 3.97.