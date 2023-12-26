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    «Ньюкасл» одолеет «Ноттингем Форест», а «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» обменяются голами

    Экспресс дня 26 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 декабря
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    Унаи Эмери
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»

    Футбол. Чемпионат Англии

    В декабре у «Ньюкасла» очень насыщенный календарь. Ранее клуб вылетел из еврокубков. В решающем матче группового этапа Лиги чемпионов-2023/24 «сороки» дома уступили «Милану» со счетом 1:2.

    После неудачи в игре с итальянским клубом «Ньюкасл» провел три встречи, одержав только одну победу. 16 декабря команда разгромила «Фулхэм» со счетом 3:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    Если «Ньюкасл» находится в верхней части таблицы, то у «Ноттингема» всё гораздо хуже. Команда располагается на 17-м месте, набрав 14 очков в 18 поединках.

    Безвыигрышная серия «Ноттингема» составляет семь матчей. Последний раз клуб побеждал 5 ноября, когда дома одолел «Астон Виллу» (2:0).

    Ставка: Победа «Ньюкасла» за 1.50.

    «Бернли» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Бернли» по итогам 18 туров набрал 11 очков. Клуб занимает предпоследнее, 19-е место в таблице АПЛ.

    У «бордовых» очень сложная ситуация. «Бернли» сейчас без разницы, против кого играть — нужно стараться набирать очки в каждом матче. Ранее команда порадовала фанатов победой в гостевой встрече с «Фулхэмом» (2:0).

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    «Ливерпуль» в трех последних матчах дважды сыграл вничью. Но у красных были серьезные соперники. Ранее подопечные Юргена Клоппа встречались с «Манчестер Юнайтед» (0:0) и «Арсеналом» (1:1).

    Гости невероятно мотивированы. Мерсисайдский клуб нацелен снова вернуться на первое место в АПЛ. Сейчас «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Арсенала» на одно очко.

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    • Ставка: Обе команды забьют за 1.72.

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Юнайтед» неудачно проводит текущий сезон. Ранее клуб вылетел из еврокубков. Манкунианцы в Лиге чемпионов финишировали последними в одной группе с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем».

    До этого «красные дьяволы» впервые за 31 год не забили в четырех матчах кряду. Неудивительно, что с такими результатами «МЮ» располагается лишь на 8-м месте в таблице АПЛ, набрав 28 очков в 18 играх.

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    «Астон Вилла» находится в отличной форме и играет куда успешнее. Подопечные Унаи Эмери идут на 3-й строчке в таблице. Отставание от «Арсенала», который лидирует в АПЛ, составляет одно очко.

    В декабре «Астон Вилла» выглядит блестяще. С 26 ноября клуб лишь дважды терял очки в чемпионате Англии, сыграв вничью с «Борнмутом» (2:2) и «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

    Ставка: Обе забьют за 1.54.

    Общий коэффициент — 3.97.

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    Экспресс дня 26 декабря: прогноз, ставка (3.97), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Экспресс. «Ньюкасл» одолеет «Ноттингем Форест», а «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» обменяются голами
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