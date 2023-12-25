В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в регулярном чемпионате КХЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Амур» — «Нефтехимик»

КХЛ. Регулярный чемпионат

В Хабаровске «Амур» сыграет с «Нефтехимиком». Хозяева пытаются приблизиться к топ-8, но пока не всё получается. В последних семи матчах команда Андрея Мартемьянова чередовала поражение с победой.

После декабрьского перерыва в чемпионате «Амур» одолел «Адмирал» — 2:1, выиграв Кубок Икры, а потом проиграл «Металлургу» — 3:4. Сейчас клуб идет 9-м в таблице Восточной конференции.

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«Нефтехимик» также претендует на плей-офф. Но положение у команды еще хуже. Сейчас нижнекамцы находятся на 10-й позиции в таблице Восточной конференции. Отставание от «Амура» составляет три очка, а от кубковой восьмёрки — восемь баллов.

У «Нефтехимика» есть проблемы с составом. В предстоящей встрече команде не помогут Наиль Якупов и Илья Хохлов.

Ставка: Победа «Амура» с нулевой форой за 1.66.

«Динамо» — СКА

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» пытается удержать первое место в таблице Западной конференции. Команда находится в прекрасной форме.

Ранее подопечные Алексея Кудашова одержали четыре победы кряду. Команда смогла обыграть «Северсталь» (2:1), ЦСКА (4:1), «Трактор» (4:3) и «Нефтехимик» (3:2).

Ранее СКА прервал успешную серию. В Нижнем Новгороде подопечные Романа Ротенберга проиграли местному «Торпедо» со счетом 1:3. До этой неудачи у питерцев были 15 матчей кряду с набранными очками.

СКА мощно смотрелся после декабрьской паузы. Ранее клуб разгромил «Сочи» — 7:2, а затем легко разобрался с ЦСКА (6:2).

Ставка: ТБ 4.5 гола за 1.56.

ЦСКА — «Салават Юлаев»

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА пока не демонстрирует чемпионскую игру. Результаты армейцев оставляют желать лучшего. Сейчас красно-синие находятся лишь на 6-м месте в таблице.

Московский клуб проиграл три предыдущих матча. Ранее ЦСКА уступил столичному «Динамо» (1:4), СКА (2:6), а также «Локомотиву» (1:2 ОТ).

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«Салават Юлаев» набрал хороший ход. Команда набирает очки в каждом из матчей. Стоит отметить, что башкирский клуб не лучшим образом начал сезон. Однако потом ситуацию удалось улучшить.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции. Отставание от лидера составляет шесть очков.

Ставка: ТБ 4.5 гола за 1.90.

Общий коэффициент — 4.92.