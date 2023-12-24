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    «Вулверхэмптон» и «Челси» обменяются голами, а «Антальяспор» не проиграет «Адане Демирспор»

    Экспресс дня 24 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 декабря
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    Михаил Мудрик
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии и Турции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вулверхэмптон» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Вулверхэмптон» на данный момент идет на 14-м месте в таблице АПЛ. Клуб набрал 19 очков в 17 встречах.

    В декабре результаты «Вулверхэмптона» оставляют желать лучшего. В четырех встречах одержана лишь одна победа. 5 декабря команда дома обыграла «Бернли» со счетом 1:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» пока находится в середине турнирной таблицы. В активе синих 22 очка по итогам 17 матчей.

    В последних двух матчах АПЛ лондонцы набрали 4 балла. 16 декабря «Челси» одолел «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а 19 декабря сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1).

    Ставка: Обе команды забьют за 1.68.

    «Фенербахче» — «Галатасарай»

    Футбол. Чемпионат Турции

    «Фенербахче» удачно закончил групповой этап Лиги конференций-2023/24. Клуб набрал 12 очков в шести встречах, заняв первое место в квартете.

    С учетом всех турниров у «Фенербахче» четырехматчевая выигрышная серия. Команда находится в отличной форме. Ранее были обыграны «Сивасспор» (4:1), «Бешикташ» (3:1), «Спартак» Трнава (4:0) и «Кайсериспор» (4:3).

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    «Галатасарай» после 16 туров набрал 43 очка, как и «Фенербахче». Оба клуба находятся на вершине таблицы.

    Как и «Фенербахче», «Галатасарай» весной продолжит борьбу в еврокубках. В плей-офф Лиги Европы первым соперником станет пражская «Спарта».

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    • Ставка: Обе команды забьют за 1.54.

    «Адана Демирспор» — «Антальяспор»

    Футбол. Чемпионат Турции

    «Адана Демирспор» располагается в верхней части таблицы чемпионата Турции. В 16 матчах набрано 24 очка.

    Команда давно не радовала болельщиков победами. Последний раз «Адана Демирспор» выигрывала еще 28 октября. Тогда клубу удалось взять верх над «Коньяспором» (3:0).

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    В активе «Антальяспора» также 24 очка. Клуб идет на восьмом месте. В случае победы в ближайшем поединке «Антальяспор» обойдет «Адану Демирспор» в таблице. Стоит отметить, что в четырех декабрьских матчах команда ни разу не проиграла.

    «Адана Демирспор» является фаворитом матча. Хозяева приложат для победы максимум усилий, но «Антальяспор» набрал отличный ход. Гостям по силам не проиграть.

    Ставка: «Антальяспор» не проиграет за 1.75.

    Общий коэффициент — 4.52.

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    Экспресс дня 24 декабря: прогноз, ставка (4.52), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Экспресс. «Вулверхэмптон» и «Челси» обменяются голами, а «Антальяспор» не проиграет «Адане Демирспор»
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