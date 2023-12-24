«Вулверхэмптон» — «Челси»
Футбол. Чемпионат Англии
«Вулверхэмптон» на данный момент идет на 14-м месте в таблице АПЛ. Клуб набрал 19 очков в 17 встречах.
В декабре результаты «Вулверхэмптона» оставляют желать лучшего. В четырех встречах одержана лишь одна победа. 5 декабря команда дома обыграла «Бернли» со счетом 1:0.
«Челси» пока находится в середине турнирной таблицы. В активе синих 22 очка по итогам 17 матчей.
В последних двух матчах АПЛ лондонцы набрали 4 балла. 16 декабря «Челси» одолел «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а 19 декабря сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1).
Ставка: Обе команды забьют за 1.68.
«Фенербахче» — «Галатасарай»
Футбол. Чемпионат Турции
«Фенербахче» удачно закончил групповой этап Лиги конференций-2023/24. Клуб набрал 12 очков в шести встречах, заняв первое место в квартете.
С учетом всех турниров у «Фенербахче» четырехматчевая выигрышная серия. Команда находится в отличной форме. Ранее были обыграны «Сивасспор» (4:1), «Бешикташ» (3:1), «Спартак» Трнава (4:0) и «Кайсериспор» (4:3).
«Галатасарай» после 16 туров набрал 43 очка, как и «Фенербахче». Оба клуба находятся на вершине таблицы.
Как и «Фенербахче», «Галатасарай» весной продолжит борьбу в еврокубках. В плей-офф Лиги Европы первым соперником станет пражская «Спарта».
Ставка: Обе команды забьют за 1.54.
«Адана Демирспор» — «Антальяспор»
Футбол. Чемпионат Турции
«Адана Демирспор» располагается в верхней части таблицы чемпионата Турции. В 16 матчах набрано 24 очка.
Команда давно не радовала болельщиков победами. Последний раз «Адана Демирспор» выигрывала еще 28 октября. Тогда клубу удалось взять верх над «Коньяспором» (3:0).
В активе «Антальяспора» также 24 очка. Клуб идет на восьмом месте. В случае победы в ближайшем поединке «Антальяспор» обойдет «Адану Демирспор» в таблице. Стоит отметить, что в четырех декабрьских матчах команда ни разу не проиграла.
«Адана Демирспор» является фаворитом матча. Хозяева приложат для победы максимум усилий, но «Антальяспор» набрал отличный ход. Гостям по силам не проиграть.
Ставка: «Антальяспор» не проиграет за 1.75.
Общий коэффициент — 4.52.