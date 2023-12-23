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    «Фулхэм» обыграет аутсайдера, а «Рома» и «Наполи» повеселят болельщиков

    Экспресс дня 23 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 декабря
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    Ромелу Лукаку
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Фулхэм» — «Бернли»

    Футбол. Чемпионат Англии

    Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва не так популярен, как, например, Роберто Де Дзерби из «Брайтона», но есть подозрение, что этот парень в ближайшем будущем тоже окажется в топ-клубе.

    Тренер — главная звезда и надежда нынешнего «Фулхэма». «Дачники» закрепились в середине турнирной таблицы во многом благодаря грамотным решениям португальского специалиста.

    Ранее на этой неделе «Фулхэм» выиграл у «Эвертона» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

    Кроме того, в первой половине декабря команда Силвы разнесла «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм», выиграв в обоих случаях со счетом 5:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Бернли» по-прежнему находится в подвале таблицы, но руководство клуба все равно не спешит увольнять Венсана Компани, хотя порой ситуация выглядит просто безнадежной.

    Скорее всего, «Фулхэм» усугубит положение гостей и заставит их задуматься о смене главного тренера.

    Ставка: победа «Фулхэма» за 1.69.

    «Атлетико» — «Севилья»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Атлетико» неудачно провел два недавних матча, упустив возможность сократить отставание от «Жироны» и мадридского «Реала».

    В начале недели «матрасники» не смогли выиграть на своем поле у «Хетафе» — 3:3.

    Соперник отыгрался со счета 1:3 после 80-й минуты. Правда, здесь надо также учитывать, что команда Диего Симеоне с конца первого тайма играла в меньшинстве после удаления Стефана Савича.

    Перед этим «Атлетик» проиграл на выезде «Атлетику» — 0:2. Это было третье поражение мадридского клуба в Ла Лиге за последние полтора месяца.

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    «Севилья» на прошлой неделе снова поменяла главного тренера. После увольнения Диего Алонсо команду доверили Кике Санчесу Флоресу. И в первом же матче под его руководством андалусийцы разгромили на выезде «Гранаду» — 3:0. До этого «Севилья» ни разу в текущей кампании не выигрывала в гостях.

    Пожалуй, в данном случае лучше рассмотреть ставки на голы. «Севилья» вполне способна удивить слегка забарахливший «Атлетико».

    Ставка: обе команды забьют за 1.79.

    «Рома» — «Наполи»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Рома» в конце прошлой недели проиграла на поле «Болоньи» (0:2) и прервала серию из шести матчей без поражений.

    Результат не удивил, «Болонья» сейчас действительно в большом порядке. Уже через несколько дней после победы над римлянами она выбила из Кубка Италии миланский «Интер».

    Что же касается «Ромы», то в ее случае важно не забывать, что это одна из тех команд, которые свой лучший футбол демонстрируют дома.

    Все прогнозы на Серию А

    В восьми предыдущих матчах на своем поле в рамках Серии А команда Жозе Моуриньо одержала пять побед и потерпела лишь одно поражение, при этом пропустив лишь семь мячей.

    «Наполи» несколько дней назад потерпел сокрушительное поражение от «Фрозиноне» в Кубке Италии. 0:4 в Неаполе — это, безусловно, перебор.

    Более того, «Наполи» проиграл четыре из шести последних матчей. Вряд ли кто-то удивится, если Аурелио Де Лаурентис в ближайшее время начнет искать нового тренера. Назначение Вальтера Мадзарри пока что выглядит максимально неудачным решением.

    Скорее всего, команды в предстоящем матче устроят шоу. У «Наполи» по-другому, как правило, не бывает.

    Ставка: тотал больше 2,0 за 1.58.

    Общий коэффициент — 4.77.

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    Экспресс дня 23 декабря: прогноз, ставка (4.77), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Экспресс. «Фулхэм» обыграет аутсайдера, а «Рома» и «Наполи» повеселят болельщиков
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