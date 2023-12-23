В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Фулхэм» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва не так популярен, как, например, Роберто Де Дзерби из «Брайтона», но есть подозрение, что этот парень в ближайшем будущем тоже окажется в топ-клубе.

Тренер — главная звезда и надежда нынешнего «Фулхэма». «Дачники» закрепились в середине турнирной таблицы во многом благодаря грамотным решениям португальского специалиста.

Ранее на этой неделе «Фулхэм» выиграл у «Эвертона» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

Кроме того, в первой половине декабря команда Силвы разнесла «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм», выиграв в обоих случаях со счетом 5:0.

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«Бернли» по-прежнему находится в подвале таблицы, но руководство клуба все равно не спешит увольнять Венсана Компани, хотя порой ситуация выглядит просто безнадежной.

Скорее всего, «Фулхэм» усугубит положение гостей и заставит их задуматься о смене главного тренера.

Ставка: победа «Фулхэма» за 1.69.

«Атлетико» — «Севилья»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетико» неудачно провел два недавних матча, упустив возможность сократить отставание от «Жироны» и мадридского «Реала».

В начале недели «матрасники» не смогли выиграть на своем поле у «Хетафе» — 3:3.

Соперник отыгрался со счета 1:3 после 80-й минуты. Правда, здесь надо также учитывать, что команда Диего Симеоне с конца первого тайма играла в меньшинстве после удаления Стефана Савича.

Перед этим «Атлетик» проиграл на выезде «Атлетику» — 0:2. Это было третье поражение мадридского клуба в Ла Лиге за последние полтора месяца.

«Севилья» на прошлой неделе снова поменяла главного тренера. После увольнения Диего Алонсо команду доверили Кике Санчесу Флоресу. И в первом же матче под его руководством андалусийцы разгромили на выезде «Гранаду» — 3:0. До этого «Севилья» ни разу в текущей кампании не выигрывала в гостях.

Пожалуй, в данном случае лучше рассмотреть ставки на голы. «Севилья» вполне способна удивить слегка забарахливший «Атлетико».

Ставка: обе команды забьют за 1.79.

«Рома» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии

«Рома» в конце прошлой недели проиграла на поле «Болоньи» (0:2) и прервала серию из шести матчей без поражений.

Результат не удивил, «Болонья» сейчас действительно в большом порядке. Уже через несколько дней после победы над римлянами она выбила из Кубка Италии миланский «Интер».

Что же касается «Ромы», то в ее случае важно не забывать, что это одна из тех команд, которые свой лучший футбол демонстрируют дома.

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В восьми предыдущих матчах на своем поле в рамках Серии А команда Жозе Моуриньо одержала пять побед и потерпела лишь одно поражение, при этом пропустив лишь семь мячей.

«Наполи» несколько дней назад потерпел сокрушительное поражение от «Фрозиноне» в Кубке Италии. 0:4 в Неаполе — это, безусловно, перебор.

Более того, «Наполи» проиграл четыре из шести последних матчей. Вряд ли кто-то удивится, если Аурелио Де Лаурентис в ближайшее время начнет искать нового тренера. Назначение Вальтера Мадзарри пока что выглядит максимально неудачным решением.

Скорее всего, команды в предстоящем матче устроят шоу. У «Наполи» по-другому, как правило, не бывает.

Ставка: тотал больше 2,0 за 1.58.

Общий коэффициент — 4.77.