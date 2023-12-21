В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бетис» — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Жирона» в понедельник разбила на своем поле «Алавес» (3:0) и вернулась на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Одним из лучших в составе каталонского клуба снова был Артем Довбик. На этот раз украинский нападающий забил два гола.

Примечательно, что невероятная команда Мичела Санчеса выиграла все 10 матчей против команд из нижней части таблицы.

Беспроигрышная серия «Жироны» составляет уже девять матчей. На этом отрезке она одержала восемь побед и наколотила 23 мяча.

Но есть еще один интересный момент: «Бетис» ни разу не проигрывал в 12-ти предыдущих матчах Ла Лиги. При этом в восьми случаях была зафиксирована ничья.

Также стоит отметить, что «Бетис» до сих пор не потерпел ни одного домашнего поражения в текущей кампании.

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В данном случае есть смысл рассмотреть ставки на голы. Скорее всего, команды обменяются забитыми мячами.

Ставка: обе команды забьют за 1.60.

«Алавес» — «Реал» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал» продолжает терять игроков из-за травм. Несколько дней назад в лазарет попал австрийский защитник Давид Алаба, повредивший колено.

Еще раньше выбыли Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Эдуардо Камавинга и Винисиус Жуниор, но для «Мадрида» это не проблема.

«Реал» занимает второе место в Ла Лиге, отставая от «Жироны» на два очка. При этом команда Карло Анчелотти спокойно вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

«Реал» ни разу не проигрывал в 11-ти предыдущих матчах испанского чемпионата, одержав на этом отрезке восемь побед.

Также интересно, что у «Реала» лучшая оборона в Ла Лиге — до сих пор «Мадрид» пропустил лишь 11 мячей.

Вряд ли гости упустят возможность добавить в свою копилку еще три очка.

Ставка: победа «Реала» за 1.59.

«Кристал Пэлас» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Кристал Пэлас» одержал лишь одну победу в десяти предыдущих турах, но совсем недавно эта команда в очередной раз напомнила, что ее ни в коем случае нельзя недооценивать.

В прошлую субботу «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 2:2. Команда Роя Ходжсона отыгралась на «Этихаде» со счета 0:2 после 75-й минуты. По сути, это подвиг.

Перед этим лондонский клуб был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Ливерпуля» (1:2).

Но также стоит отметить, что домашняя серия поражений «Кристал Пэлас» составляет уже четыре матча.

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«Брайтон» тем временем опустился в таблице на девятую строчку. Главной проблемой «чаек» с недавних пор травмы, их слишком много. В этом плане Роберто Де Дзерби сейчас не позавидуешь.

Скорее всего, «Пэлас» воспользуется проблемами соперника и как минимум не проиграет. К слову, «Брайтон» в восьми гостевых матчах пропустил 18 мячей.

Ставка: победа «Кристал Пэлас» или ничья за 1.70.

Общий коэффициент — 4.32.