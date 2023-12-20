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    «Барселона» и «ПСЖ» уверенно победят, а «Вольфсбург» и «Бавария» обменяются голами

    Экспресс дня 20 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Килиан Мбаппе
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Примере, французской Лиге 1 и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Барселона» — «Альмерия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Барселона» в нынешнем сезоне не оправдывает ожидания болельщиков. В Примере каталонцы после 17 туров занимают лишь третье место. Отставание от лидирующей «Жироны» составляет 9 очков.

    Сине-гранатовые не могут победить в трех встречах кряду. Ранее клуб уступил «Жироне» (2:4) и «Антверпену» (2:3), а также сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

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  • 09/12/2023

    • «Альмерия» борется за выживание в Примере. Пока команда является главным аутсайдером. «Альмерия» с 5 очками занимает в таблице последнее, 20-е место.

    В 17 турах чемпионата Испании-2023/24 команда ни разу не победила. На «Камп Ноу» «Альмерия» вряд ли сможет на что-то рассчитывать. «Барселона» после серии неудач способна разгромить аутсайдера.

    Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.40.

    «Вольфсбург» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» в нынешнем сезоне не может похвастаться стабильностью. Команда может разгромить топ-клуб в Бундеслиге или Лиге чемпионов, но потом неожиданно провалиться в игре со слабым соперником.

    Недавно «Бавария» была разгромлена «Айнтрахтом» в Бундеслиге. Но потом мюнхенский клуб одержал две победы кряду над «Манчестер Юнайтед» и «Штутгартом».

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    «Вольфсбург» на своем поле способен оказать сопротивление фавориту. На данный момент «волки» занимают 9-е место в таблице, набрав 19 очков в 15 играх.

    За последние три года команды провели шесть матчей, в которых четыре раза обменивались голами. Скорее всего, предстоящая встреча не станет исключением.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.55.

    «ПСЖ» — «Метц»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. Клуб на всех порах мчится к очередному золоту. Парижане набрали 37 очков в 16 встречах.

    На данный момент беспроигрышная серия «ПСЖ» с учетом всех турниров составляет семь матчей. Последний раз команда уступала «Милану» (1:2) в Лиге чемпионов. Это случилось 7 ноября.

    Все прогнозы на футбол

    «Метц» располагается на 14-м месте в таблице Лиги 1. Клуб набрал 16 очков в 16 играх.

    В декабре «Метц» играет очень плохо. Команда потерпела три поражения подряд. До этого «Метц» уступил «Лиллю» (0:2), «Бресту» (0:1) и «Монпелье» (0:1), не забив за 270 минут ни одного гола.

    Ставка: Победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.03.

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    Экспресс дня 20 декабря: прогноз, ставка (3.03), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Экспресс. «Барселона» и «ПСЖ» уверенно победят, а «Вольфсбург» и «Бавария» обменяются голами
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