В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке английской лиги, испанской Примере и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Атлетико» — «Хетафе»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетико» разочаровал фанатов в последнем матче Примеры с «Атлетиком». «Матрасники» провалили игру в Бильбао. Подопечные Диего Симеоне уступили со счетом 0:2.

В нынешнем сезоне «Атлетико» вряд ли сможет рассчитывать на титул. Сейчас команда находится на 4-м месте в таблице. Отставание от лидирующего мадридского «Реала» составляет восемь очков.

«Хетафе» борется за попадание в еврокубки. В 17 играх клуб набрал 25 очков. Коллектив из пригорода Мадрида занимает 8-ю строчку.

До этого «Хетафе» порадовал поклонников в матче с «Севильей». Подопечные Хосе Бордаласа в гостях разгромили соперника со счетом 3:0. Стоит отметить, что специалисту удалось создать крепкую команду с качественной обороной.

Ставка: Победа «Атлетико» за 1.40.

«Челси» — «Ньюкасл»

Футбол. Кубок английской лиги

В нынешнем сезоне «Челси» и «Ньюкасл» встречаются уже во второй раз. В первом матче, который состоялся в рамках АПЛ, «сороки» победили со счетом 4:1.

До этого «Челси» в Кубке лиги прошел «Уимблдон», «Брайтон» и «Блэкберн». «Ньюкасл» до встречи с синими победил «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне «Челси» бледно выглядит в АПЛ. После 17 туров клуб идет на 10-м месте в таблице, набрав 22 очка.

«Ньюкасл» неудачно завершил выступление в Лиге чемпионов-2023/24. Команда заняла четвертое место, и весной не будет играть в еврокубках. В АПЛ «сороки» находятся на шестой строчке.

Ставка: Обе команды забьют за 1.70.

«Боруссия» Дортмунд — «Майнц»

Футбол. Чемпионат Германии

В последнем туре чемпионата Германии-2022/23 «Майнц» испортил настроение фанатам «Боруссии». Тогда команда упорно сопротивлялась и не позволила «шмелям» завоевать золотые медали. Какой сценарий ждать на этот раз?

«Боруссия» подходит к предстоящему матчу с пятиматчевой безвыигрышной серией. Ранее дортмундская команда сыграла вничью с «ПСЖ» (1:1), порадовав фанатов выходом в плей-офф Лиги чемпионов.

Все прогнозы на футбол

«Майнц» в турнирной таблице находится на предпоследнем месте. Клуб набрал 9 очков в 15 играх и сейчас вынужден бороться за выживание.

Гостям терять нечего. «Майнцу» нужно набирать очки и идти вперед, чем воспользуются атакующие футболисты «Боруссии». Стоит ждать результативной игры.

Ставка: Обе команды забьют за 1.58.

Общий коэффициент — 3.76.