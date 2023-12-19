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    «Челси» и «Ньюкасл» порадуют голами, а «Атлетико» разберется с «Хетафе»

    Экспресс дня 19 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 декабря
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    «Ньюкасл»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке английской лиги, испанской Примере и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Атлетико» — «Хетафе»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Атлетико» разочаровал фанатов в последнем матче Примеры с «Атлетиком». «Матрасники» провалили игру в Бильбао. Подопечные Диего Симеоне уступили со счетом 0:2.

    В нынешнем сезоне «Атлетико» вряд ли сможет рассчитывать на титул. Сейчас команда находится на 4-м месте в таблице. Отставание от лидирующего мадридского «Реала» составляет восемь очков.

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  • 09/12/2023

    • «Хетафе» борется за попадание в еврокубки. В 17 играх клуб набрал 25 очков. Коллектив из пригорода Мадрида занимает 8-ю строчку.

    До этого «Хетафе» порадовал поклонников в матче с «Севильей». Подопечные Хосе Бордаласа в гостях разгромили соперника со счетом 3:0. Стоит отметить, что специалисту удалось создать крепкую команду с качественной обороной.

    Ставка: Победа «Атлетико» за 1.40.

    «Челси» — «Ньюкасл»

    Футбол. Кубок английской лиги

    В нынешнем сезоне «Челси» и «Ньюкасл» встречаются уже во второй раз. В первом матче, который состоялся в рамках АПЛ, «сороки» победили со счетом 4:1.

    До этого «Челси» в Кубке лиги прошел «Уимблдон», «Брайтон» и «Блэкберн». «Ньюкасл» до встречи с синими победил «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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    В нынешнем сезоне «Челси» бледно выглядит в АПЛ. После 17 туров клуб идет на 10-м месте в таблице, набрав 22 очка.

    «Ньюкасл» неудачно завершил выступление в Лиге чемпионов-2023/24. Команда заняла четвертое место, и весной не будет играть в еврокубках. В АПЛ «сороки» находятся на шестой строчке.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.70.

    «Боруссия» Дортмунд — «Майнц»

    Футбол. Чемпионат Германии

    В последнем туре чемпионата Германии-2022/23 «Майнц» испортил настроение фанатам «Боруссии». Тогда команда упорно сопротивлялась и не позволила «шмелям» завоевать золотые медали. Какой сценарий ждать на этот раз?

    «Боруссия» подходит к предстоящему матчу с пятиматчевой безвыигрышной серией. Ранее дортмундская команда сыграла вничью с «ПСЖ» (1:1), порадовав фанатов выходом в плей-офф Лиги чемпионов.

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    «Майнц» в турнирной таблице находится на предпоследнем месте. Клуб набрал 9 очков в 15 играх и сейчас вынужден бороться за выживание.

    Гостям терять нечего. «Майнцу» нужно набирать очки и идти вперед, чем воспользуются атакующие футболисты «Боруссии». Стоит ждать результативной игры.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.58.

    Общий коэффициент — 3.76.

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    Экспресс дня 19 декабря: прогноз, ставка (3.76), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Экспресс. «Челси» и «Ньюкасл» порадуют голами, а «Атлетико» разберется с «Хетафе»
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