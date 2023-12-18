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    «Жирона» снова выиграет, а «Лестер» остановит команду Руни

    Экспресс дня 18 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 декабря
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    «Жирона» забила 38 мячей в 16 матчах Ла Лиги
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и английском Чемпионшипе. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Жирона» — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Жирона» продолжает шокировать всех своей игрой и результатами. В прошлом туре команда Мичела Санчеса поставила на колени «Барселону» (4:2) и взобралась на вершину турнирной таблицы Ла Лиги.

    Победа на поле каталонского гиганта окончательно подтвердила, что «Жирона» способна бороться за место в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов.

    В текущей кампании «Жирона» до сих пор потерпела лишь одно поражение. «Реал» на данный момент остается единственной командой, сумевшей обыграть главную сенсацию европейского сезона.

    Примечательно, что «Жирона», наколотившая уже 38 мячей, возглавляет список самых результативных команд лиги.

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    • «Алавес» тем временем еще ни разу не выигрывал на выезде. На данный момент у него три ничьи и пять поражений в гостях. Скорее всего, «Жирона» продлит неприятную серию гостей.

    Ставка: победа «Жироны» за 1.55.

    «Аталанта» — «Салернитана»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Аталанта» на прошлой неделе одержала классную победу над «Миланом» (3:2), благодаря чему прервала безвыигрышную серию из четырех матчей.

    Вскоре после этого клуб из Бергамо разгромил польский «Ракув» (4:0) в рамках Лиги Европы.

    Интересно, что Алексей Миранчук в обоих матчах отметился результативными передачами.

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    Но также стоит обратить внимание на то, что у «Аталанты» лишь одна победа в пяти предыдущих матчах Серии А. На этом отрезке команда Джанпьеро Гасперини потерпела три поражения.

    Но в ближайшей игре у «Аталанты», скорее всего, не будет проблем. «Салернитана» застряла на дне таблицы и прямо сейчас ее можно назвать главным претендентом на вылет из элитного дивизиона.

    Ставка: победа «Аталанты» + тотал больше 1,5 за 1.50.

    «Бирмингем» — «Лестер»

    Футбол. Чемпионшип

    «Лестер» возглавляет таблицу Чемпионшипа после 21 тура. И уже очевидно, что «лисы» по итогам сезона, скорее всего, вернутся в Премьер-лигу.

    У команды Энцо Марески был небольшой спад в начале января, но после этого она выдала серию из пяти матчей без поражений.

    На этом отрезке «Лестер» набрал 13 очков и забил 12 мячей.

    Также стоит обратить внимание на гостевые результаты «Лестера» — восемь побед в десяти матчах и всего лишь восемь пропущенных мячей.

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    «Бирмингем» тем временем опустился уже на 17-ю строчку. Время подтвердило, что руководство клуба совершенно зря рассталось с предыдущим главным тренером ради назначения Уэйна Руни. Под руководством легенды «Манчестер Юнайтед» команда почти сразу забарахлила.

    Скорее всего, «Лестер» снова наберет три очка.

    Ставка: победа «Лестера» за 1.59.

    Общий коэффициент — 3.69.

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    Экспресс дня 18 декабря: прогноз, ставка (3.69), статистика, коэффициенты матча 18.12.2023. Экспресс. «Жирона» снова выиграет, а «Лестер» остановит команду Руни
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