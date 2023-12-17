В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ливерпуль» подходит к матчу в хорошем настроении. Ранее красные впервые в сезоне захватили лидерство в АПЛ.

На данный момент в активе команды 37 очков. В таблице коллектив Юргена Клоппа опережает «Манчестер Юнайтед» на 10 баллов.

В середине недели манкунианцы шокировали своих болельщиков в Лиге чемпионов. Команда провалила групповой этап, заняв последнее место в квартете. Таким образом, весной «Манчестер Юнайтед» не будет играть в еврокубках.

Календарь и таблица АПЛ

В нынешнем сезоне команда Эрика тен Хага «буксует» буквально с первой игры. В предстоящей встрече гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат. Наверняка «МЮ» на «Энфилде» сделает ставку на насыщенную оборону.

Ставка: Победа «Ливерпуля» за 1.36.

«Болонья» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии

«Болонья» хорошо проводит нынешний сезон. В Серии А клуб на данный момент идет на 5-м месте. Набрано 25 очков в 15 встречах.

Последний раз «Болонья» проигрывала больше месяца назад. Это случилось в игре с «Фиорентиной». «Болонья» уступила в гостях со счетом 1:2.

«Рома» на этой неделе порадовала болельщиков в еврокубках. В заключительном матче группового этапа Лиги Европы римляне принимали «Шериф». Итальянский клуб разгромил соперника со счетом 3:0 и оформил путевку в плей-офф.

В Серии А «Рома» находится на 4-м месте, набрав столько же очков, сколько и «Болонья». Последний раз в чемпионате Италии римляне проигрывали 29 октября — в гостях «Интеру» (0:1).

Ставка: Обе команды забьют за 2.00.

«Бавария» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» 9 декабря шокировала болельщиков в противостоянии с «Айнтрахтом», уступив в гостях со счетом 1:5. Вскоре команда смогла реабилитироваться в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

В Бундеслиге «Бавария» после 13 встреч находится на второй позиции. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 4 очка, но у мюнхенцев есть игра в запасе.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Штутгарт» проводит прекрасный сезон. Команда взлетела в верхнюю часть таблицы и не намерена сбавлять обороты. На данный момент «швабы» находятся в топ-3, отставая на одно очко от «Баварии».

«Штутгарт» не проигрывает в гостях с 5 ноября. Тогда команда на выезде неожиданно уступила «Хайденхайму» со счетом 0:2.

Ставка: Победа «Баварии» за 1.45.

Общий коэффициент — 3.94.