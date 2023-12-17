«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Футбол. Чемпионат Англии
«Ливерпуль» подходит к матчу в хорошем настроении. Ранее красные впервые в сезоне захватили лидерство в АПЛ.
На данный момент в активе команды 37 очков. В таблице коллектив Юргена Клоппа опережает «Манчестер Юнайтед» на 10 баллов.
В середине недели манкунианцы шокировали своих болельщиков в Лиге чемпионов. Команда провалила групповой этап, заняв последнее место в квартете. Таким образом, весной «Манчестер Юнайтед» не будет играть в еврокубках.
В нынешнем сезоне команда Эрика тен Хага «буксует» буквально с первой игры. В предстоящей встрече гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат. Наверняка «МЮ» на «Энфилде» сделает ставку на насыщенную оборону.
Ставка: Победа «Ливерпуля» за 1.36.
«Болонья» — «Рома»
Футбол. Чемпионат Италии
«Болонья» хорошо проводит нынешний сезон. В Серии А клуб на данный момент идет на 5-м месте. Набрано 25 очков в 15 встречах.
Последний раз «Болонья» проигрывала больше месяца назад. Это случилось в игре с «Фиорентиной». «Болонья» уступила в гостях со счетом 1:2.
«Рома» на этой неделе порадовала болельщиков в еврокубках. В заключительном матче группового этапа Лиги Европы римляне принимали «Шериф». Итальянский клуб разгромил соперника со счетом 3:0 и оформил путевку в плей-офф.
В Серии А «Рома» находится на 4-м месте, набрав столько же очков, сколько и «Болонья». Последний раз в чемпионате Италии римляне проигрывали 29 октября — в гостях «Интеру» (0:1).
Ставка: Обе команды забьют за 2.00.
«Бавария» — «Штутгарт»
Футбол. Чемпионат Германии
«Бавария» 9 декабря шокировала болельщиков в противостоянии с «Айнтрахтом», уступив в гостях со счетом 1:5. Вскоре команда смогла реабилитироваться в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).
В Бундеслиге «Бавария» после 13 встреч находится на второй позиции. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 4 очка, но у мюнхенцев есть игра в запасе.
«Штутгарт» проводит прекрасный сезон. Команда взлетела в верхнюю часть таблицы и не намерена сбавлять обороты. На данный момент «швабы» находятся в топ-3, отставая на одно очко от «Баварии».
«Штутгарт» не проигрывает в гостях с 5 ноября. Тогда команда на выезде неожиданно уступила «Хайденхайму» со счетом 0:2.
Ставка: Победа «Баварии» за 1.45.
Общий коэффициент — 3.94.