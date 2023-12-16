В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бернли» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Эвертон» продемонстрировал невероятную реакцию после спорного решения лиги, снявшей с клуба десять очков за нарушение финансового регламента.

С тех пор «ириски» провели четыре матча и набрали девять очков, благодаря чему очень быстро выбрались из зоны вылета.

Если бы не спорное наказание, «Эвертон» был бы сейчас на десятом месте.

В декабре команда Шона Дайча одержала классные победы над «Ноттингем Форест», «Ньюкаслом» и «Челси».

Примечательно, что на этом отрезке «Эвертон» не пропустил ни одного мяча. И еще: «ириски» выиграли четыре из пяти предыдущих матчей АПЛ на выезде.

Кажется, у «Бернли», который до сих пор набрал лишь восемь очков, будут проблемы.

Ставка: победа «Эвертона» за 2.10.

«Валенсия» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» забуксовала, в чем уже нет ни малейших сомнений. В конце прошлой недели сине-гранатовые уступили на своем поле сенсационной «Жироне» — 2:4.

Да, у команды Хави было достаточно моментов, чтобы забить больше двух мячей, но это уже детали, о которых скоро все забудут.

Тем более уже через несколько дней «Барса» провалила еще один матч, на этот раз проиграв на выезде бельгийскому «Антверпену» (2:3).

Несмотря на то, что результат не имел никакого значения в турнирном плане, руководство клуба рассчитывало, что команда одержит победу и получит от УЕФА дополнительные несколько миллионов призовых. Но вместо этого — еще один невзрачный матч.

«Валенсия», скорее всего, только усилит разговоры о том, что «Барселона» вскоре может уволить Хави. Ранее в этом сезоне «летучие мыши» разнесли на своем поле даже мадридский «Атлетико» (3:0).

Ставка: гол «Валенсии» за 1.57.

«Наполи» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии

«Наполи» ранее на этой неделе выиграл у португальской «Браги» (2:0) в рамках Лиги чемпионов и прервал серию из трех поражений.

Перед этим неаполитанский клуб проиграл «Реалу», «Интеру» и «Ювентусу», пропустив в общей сложности восемь мячей.

Этот небольшой отрезок подтвердил, что главная проблема «Наполи» заключается в отсутствии классных игроков в обороне. После продажи корейца Ким в защите образовалась настоящая дыра.

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Это стало понятно после смены главного тренера. Увольнение Руди Гарсия и назначение Вальтера Мадзарри почти ничего не изменило. В январе «Наполи» надо срочно купить как минимум одного надежного защитника.

Скорее всего, «Кальяри» тоже найдет брешь в обороне действующего чемпиона Италии.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Общий коэффициент — 6.26.