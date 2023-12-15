В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»

Футбол. Чемпионат Англии

«Тоттенхэм» в конце прошлой недели обыграл «Ньюкасл» и прервал серию из пяти матчей без побед.

«Шпоры», по сути, просто уничтожили одного из конкурентов в борьбе за путевку в Лигу чемпионов, одержав разгромную победу со счетом 4:1. На этот раз одним из героев стал бразилец Ришарлисон, оформивший дубль.

Также важно отметить, что «Тоттенхэм» демонстрировал шикарный футбол даже в тех матчах, где не смог выиграть.

Игра лондонской команды под руководством Энджа Постекоглу — один из главных приятных сюрпризов английского сезона.

«Ноттингем Форест» в прошлом матче сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», благодаря чему прервал серию из четырех поражений.

Скорее всего, «Тоттенхэм» расшатает неуверенную оборону «лесников». «Ноттингем» входит в пятерку команд с худшей защитой в лиге.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.72.

«Дженоа» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии

«Ювентус» продолжает погоню за «Интером». Отставание от лидера составляет всего лишь два очка.

С недавних пор «Старую синьору» можно считать главным конкурентом миланского клуба в борьбе за Скудетто.

В прошлом туре «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Наполи» (1:0). Еще одним важным событием в психологическом плане стала ничья с «Интером» (1:1).

«Ювентус» одержал восемь побед и ни разу не проиграл в десяти предыдущих матчах Серии А.

Также стоит обратить внимание на то, что команда Массимилиано Аллегри выиграла пять из семи матчей на выезде.

«Дженоа» проиграла только два из семи матчей на своем поле, но есть подозрение, что в предстоящей встрече у хозяев будут проблемы. «Юве» сейчас в порядке.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.83.

«Монако» — «Лион»

Футбол. Чемпионат Франции

«Монако» начал декабрь с двух побед, благодаря чему по-прежнему находится в топ-3. Правда, отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет уже шесть очков.

На прошлой неделе команда Ади Хюттера выиграла на выезде у «Ренна», а перед этим была победа над «Монпелье».

В контексте предстоящей игры важно отметить, что «Монако» выиграл шесть из семи домашних матчей в Лиге 1, при этом забивая в среднем по два мяча.

Все прогнозы на Лигу 1

«Лион» по-прежнему находится на дне турнирной таблице, имея в своем активе лишь десять очков. Правда, в прошлом туре один из главных клубов Франции разгромил на своем поле «Тулузу» (3:0) благодаря хет-трику Александра Ляказетта.

«Лион» постепенно начинает демонстрировать признаки жизни, но здесь ему будет сложно добиться положительного результата.

Ставка: победа «Монако» за 1.69.

Общий коэффициент — 5.31.