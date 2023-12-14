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    «Рома» и «Виктория» добьются побед, а «Ференцварош» и «Фиорентина» обменяются голами

    Экспресс дня 14 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 декабря
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    Жозе Моуринью
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи группового этапа в Лиге Европы и Лиге конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Рома» — «Шериф»

    Футбол. Лига Европы

    «Рома» по итогам пяти туров занимает 2-ю строчку в таблице. Команда набрала 10 очков.

    Римский клуб уже вышел в плей-офф Лиги Европы. Осталось определить, какое место в итоге займет «Рома». На данный момент в квартете лидирует пражская «Славия» (12).

    Для «Шерифа» еврокубковый сезон закончен. В пяти играх набрано лишь одно очко. У команды даже нет теоретических шансов на попадание в Лигу конференций.

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    В предстоящей встрече интриги ждать не стоит. Несмотря на отсутствие мотивации, «Рома» все равно одержит уверенную победу.

    Ставка: Победа «Ромы» с форой (-1.5) за 1.51.

    «Ференцварош» — «Фиорентина»

    Футбол. Лига конференций

    «Ференцварош» уже вышел в плей-офф Лиги конференций. Команда набрала 9 очков в пяти играх. Но еще есть шансы побороться за первое место.

    В предстоящей игре хозяевам нужна только победа. Только при таком раскладе «Ференцварош» финиширует первым в квартете.

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    У «Фиорентины» 11 очков по итогам пяти матчей. Команда не проигрывает с 25 ноября. Тогда «фиалки» в Серии А уступили «Милану» (0:1).

    В первом матче клубы не выявили сильнейшего. Встреча состоялась 5 октября в Италии. «Фиорентина» и «Ференцварош» сыграли вничью 2:2. Высока вероятность того, что в предстоящем матче также забьют обе команды.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.74.

    «Виктория Пльзень» — «Астана»

    Футбол. Лига конференций

    «Виктория Пльзень» на одном дыхании прошла групповой этап Лиги конференций. Клуб в пяти матчах набрал 15 очков и досрочно занял первое место в квартете.

    Беспроигрышная серия команды составляет пять матчей. Последний раз «Виктория Пльзень» уступала 12 ноября.

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    «Астана» находится на третьей позиции в группе. В пяти играх набрано 4 очка.

    У «Астаны» еще есть шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. Нужно обыгрывать «Викторию», а также рассчитывать на то, что загребское «Динамо» проиграет «Балканам».

    Ставка: Победа «Виктории» за 1.64.

    Общий коэффициент — 4.30.

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    Экспресс дня 14 декабря: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Экспресс. «Рома» и «Виктория» добьются побед, а «Ференцварош» и «Фиорентина» обменяются голами
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