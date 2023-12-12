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    Все новости спорта

    «Наполи» и «Интер» добьются побед, а ПСВ и «Арсенал» обменяются голами

    Экспресс дня 12 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 декабря
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    Генрих Мхитарян
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    ПСВ — «Арсенал»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Арсенал» уже решил свои задачи на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда набрала 12 очков в пяти матчах. «Канониры» досрочно вышли в плей-офф ЛЧ.

    В предстоящем поединке «Арсенал» может позволить себе сыграть резервным составом. Матч с ПСВ не имеет турнирного значения.

    Голландский клуб еще не пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теоретически ПСВ еще может догнать «Ланс».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В домашней встрече ПСВ не станет отсиживаться в обороне. Ожидается интересный футбол. Обе команды должны преуспеть в атаке.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.53.

    «Наполи» — «Брага»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Наполи» играет в группе С, где, помимо «Браги», также выступают мадридский «Реал» и «Унион». Итальянский клуб еще не гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Наполи» набрал 7 очков в пяти встречах. Команда находится на второй строчке в квартете.

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    «Брага» располагается в таблице на 3-й позиции. В активе клуба 4 очка по итогам пяти матчей.

    «Наполи» постарается закончить групповой этап на мажорной ноте. Итальянский клуб в домашней встрече будет играть первым номером. Шансы хозяев одержать победу достаточно высоки.

    Ставка: Победа «Наполи» за 1.47.

    «Интер» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Лига чемпионов

    Обе команды уже вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Осталось выяснить, какой клуб в итоге финиширует лидером в квартете.

    У «Интера» на данный момент двухматчевая выигрышная серия. До этого команда в Серии А одержала две разгромных победы — над «Наполи» (3:0) и «Удинезе» (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    Поклонники Арсена Захаряна с нетерпением ждут предстоящий матч с «Интером» в ЛЧ. Ранее россиянин отметился голевой передачей в игре Примеры с «Вильярреалом». Сможет ли Захарян вновь отличиться результативным действием за «Реал Сосьедад»?

    Игроки «Интера» набрали прекрасную форму. Хозяева поля постараются завоевать три очка.

    Ставка: Победа «Интера» за 1.64.

    Общий коэффициент — 3.68.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 12 декабря: прогноз, ставка (3.68), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Экспресс. «Наполи» и «Интер» добьются побед, а ПСВ и «Арсенал» обменяются голами
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