В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Примере, итальянской Серии А и английской Первой лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Райо Вальекано» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании

«Райо Вальекано» после 15 туров идет на 11-м месте в таблице. Клуб набрал 19 очков.

Ранее клуб крайне неудачно сыграл против «Атлетика». Выезд в Бильбао оказался провальным. «Пчелы» уступили со счетом 0:4. Теперь «Райо Вальекано» постарается реабилитироваться перед своими фанатами.

«Сельта» ведет борьбу за выживание. Набрано 9 очков в 15 играх. На данный момент команда располагается на 18-й позиции.

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Безвыигрышная серия «Сельты» в Ла Лиге насчитывает 11 матчей. Последний раз клуб из Виго побеждал в Примере еще 1 сентября. Тогда в гостях была обыграна «Альмерия» (3:2). Вряд ли «Сельта» на этот раз добьется успеха на выезде.

Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет за 1.42.

«Кальяри» — «Сассуоло»

Футбол. Чемпионат Италии

«Кальяри» находится в зоне вылета. Команда набрала 10 очков в 14 встречах.

В нынешнем сезоне Серии А «Кальяри» одержал две победы. Обе виктории были домашними. До этого на своем поле команда обыграла «Фрозиноне» (4:3) и «Дженоа» (2:1).

У «Сассуоло» дела идут немного лучше. Клуб по итогам 14 туров располагается на 15-м месте, набрав 15 очков.

В предстоящей встрече сложно выделить явного фаворита. Но «Кальяри» успешно играет дома, поэтому вряд ли хозяева проиграют.

Ставка: «Кальяри» не проиграет за 1.40.

«Портсмут» — «Болтон»

Футбол. Чемпионат Англии. 1-я лига

Когда-то «Портсмут» и «Болтон» выступали в АПЛ, а теперь команды играют в Первой лиге. Кто окажется сильнее?

«Портсмут» после 19 туров лидирует в таблице. Клуб набрал 42 очка. «Портсмут» находится в хорошей форме. Ранее команда одержала две победы подряд — над «Бертоном» (2:0) и «Нортгемптоном» (3:0).

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«Болтон» также до этого выиграл два встречи кряду. У клуба не возникло проблем в домашних матчах с «Харрогейт Таун» (5:1) и «Порт Вейл» (2:0).

Ожидается интересный матч. Клубы не заставят зрителей скучать и проявят себя в атаке.

Ставка: Обе команды забьют за 1.75.

Общий коэффициент — 3.47.