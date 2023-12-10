«Лутон Таун» — «Манчестер Сити»
Футбол. Чемпионат Англии
В Англии сейчас вовсю рассуждают о кризисе «Манчестер Сити», который по итогам прошлого тура выпал из топ-3 и занимает теперь только четвертое место.
В кои-то веки команда Хосепа Гвардиолы не смогла выиграть в четырех матчах АПЛ подряд.
Среди недели «Ман Сити» уступил на поле «Астон Виллы» — 0:1. В данном случае удивил не только результат, но и содержание матча — команда Унаи Эмери была значительно лучше «горожан», о чем свидетельствует в том числе статистика ударов — 22:2 в пользу клуба из Бирмингема.
Перед этим «Ман Сити» трижды сыграл вничью. Встреча с «Челси» завершилась со счетом 4:4, а с «Тоттенхэмом» — 3:3.
Многие при этом забывают, что «Сити» каждый год буксует в первой половине сезона. По-настоящему банда Гвардиолы возьмется за дело после Нового года.
Но «Лутону» все равно не позавидуешь, впереди игра против очень злого и голодного соперника. Скорее всего, гости выиграют с разгромным счетом.
Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 2,5 за 1.53.
«Барселона» — «Жирона»
Футбол. Чемпионат Испании
Главный матч испанского тура — «Барселона» встретится на своем поле с сенсационной «Жироной».
«Жирона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, при этом отставая от «Реала» только по дополнительным показателям.
Команда Мичела Санчеса до сих пор потерпела лишь одно поражение в текущей кампании. В конце сентября главная сенсация европейского сезона уступила на своем поле «Реалу» (0:3).
Еще больше впечатляет игра «Жироны» в атаке. В 15-ти матчах она наколотила 34 мяча. Как ни странно, на ведущих ролях здесь украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.
«Барса» тоже здорово проводит сезон, но пока что она позади «Жироны». Расстояние между ними составляет четыре очка. И есть подозрение, что команда Хави не сможет сократить отставание после ближайшего матча.
В данном случае есть смысл сделать ставку на голы.
Ставка: обе команды забьют за 1.60.
«Рома» — «Фиорентина»
Футбол. Чемпионат Италии
«Рома» тяжело начинала, но прямо сейчас она — в топ-4. Остается только констатировать, что Жозе Моуринью в очередной раз утер нос своим многочисленным хейтерам.
Важнейший нюанс: 16 из своих 24 очков римляне набрали дома.
«Рома» одержала пять побед и потерпела только одно поражение в семи матчах на своем поле в рамках Серии А. При этом на данном отрезке команда «Особенного» наколотила 18 мячей, а пропустила — шесть.
«Фиорентина» отстает от «Ромы» всего лишь на одно очко. Но клуб из Флоренции все-таки не очень убедительно играет в гостях. В семи выездных матчах команда Винченцо Итальяно потерпела три поражения.
В предстоящем матче «Рома» как минимум не проиграет.
К слову, «Рома» выиграла четыре предыдущих матча против «Фиорентины» на «Стадио Олимпико», при этом забив во всех случаях не мене двух мячей.
Ставка: победа «Ромы» с форой (0) за 1.51.
Общий коэффициент — 3.69.