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    «Ман Сити» разорвет «Лутон», а «Жирона» забьет «Барсе»

    Экспресс дня 10 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Жирона» забила 34 гола в 15 матчах Ла Лиги
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лутон Таун» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии

    В Англии сейчас вовсю рассуждают о кризисе «Манчестер Сити», который по итогам прошлого тура выпал из топ-3 и занимает теперь только четвертое место.

    В кои-то веки команда Хосепа Гвардиолы не смогла выиграть в четырех матчах АПЛ подряд.

    Среди недели «Ман Сити» уступил на поле «Астон Виллы» — 0:1. В данном случае удивил не только результат, но и содержание матча — команда Унаи Эмери была значительно лучше «горожан», о чем свидетельствует в том числе статистика ударов — 22:2 в пользу клуба из Бирмингема.

    Перед этим «Ман Сити» трижды сыграл вничью. Встреча с «Челси» завершилась со счетом 4:4, а с «Тоттенхэмом» — 3:3.

    Многие при этом забывают, что «Сити» каждый год буксует в первой половине сезона. По-настоящему банда Гвардиолы возьмется за дело после Нового года.

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    • Но «Лутону» все равно не позавидуешь, впереди игра против очень злого и голодного соперника. Скорее всего, гости выиграют с разгромным счетом.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 2,5 за 1.53.

    «Барселона» — «Жирона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Главный матч испанского тура — «Барселона» встретится на своем поле с сенсационной «Жироной».

    «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, при этом отставая от «Реала» только по дополнительным показателям.

    Команда Мичела Санчеса до сих пор потерпела лишь одно поражение в текущей кампании. В конце сентября главная сенсация европейского сезона уступила на своем поле «Реалу» (0:3).

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    Еще больше впечатляет игра «Жироны» в атаке. В 15-ти матчах она наколотила 34 мяча. Как ни странно, на ведущих ролях здесь украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

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    • «Барса» тоже здорово проводит сезон, но пока что она позади «Жироны». Расстояние между ними составляет четыре очка. И есть подозрение, что команда Хави не сможет сократить отставание после ближайшего матча.

    В данном случае есть смысл сделать ставку на голы.

    Ставка: обе команды забьют за 1.60.

    «Рома» — «Фиорентина»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Рома» тяжело начинала, но прямо сейчас она — в топ-4. Остается только констатировать, что Жозе Моуринью в очередной раз утер нос своим многочисленным хейтерам.

    Важнейший нюанс: 16 из своих 24 очков римляне набрали дома.

    «Рома» одержала пять побед и потерпела только одно поражение в семи матчах на своем поле в рамках Серии А. При этом на данном отрезке команда «Особенного» наколотила 18 мячей, а пропустила — шесть.

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    «Фиорентина» отстает от «Ромы» всего лишь на одно очко. Но клуб из Флоренции все-таки не очень убедительно играет в гостях. В семи выездных матчах команда Винченцо Итальяно потерпела три поражения.

    В предстоящем матче «Рома» как минимум не проиграет.

    К слову, «Рома» выиграла четыре предыдущих матча против «Фиорентины» на «Стадио Олимпико», при этом забив во всех случаях не мене двух мячей.

    Ставка: победа «Ромы» с форой (0) за 1.51.

    Общий коэффициент — 3.69.

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    Экспресс дня 10 декабря: прогноз, ставка (3.69), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Экспресс. «Ман Сити» разорвет «Лутон», а «Жирона» забьет «Барсе»
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