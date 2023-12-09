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    Экспресс дня 9 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Лаутаро Мартинес
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» продолжает погоню за «Арсеналом», который с недавних пор единолично возглавляет таблицу АПЛ.

    Но вполне вероятно, что «красные» сейчас больше сконцентрированы на том, чтобы сохранить отрыв от внезапно забуксовавшего «Манчестер Сити». У «Арсенала» в какой-то момент обязательно начнется спад, тогда как «горожане» во второй половине сезона вряд ли будут такими щедрыми.

    Ранее на этой неделе «Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:0), благодаря чему продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей.

    «Кристал Пэлас» ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах, при этом потерпев три поражения.

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    • Также стоит отметить, что команда Роя Ходжсона ни разу не побеждала в пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

    Скорее всего, «Ливерпуль» добавит в свою копилку еще три очка.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.52.

    «Интер» — «Удинезе»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Интер» на данном этапе выглядит главным претендентом на Скудетто. Прямо сейчас это лучшая команда Италии, причем с отрывом.

    В конце прошлой недели миланский клуб одержал классную гостевую победу над «Наполи» — 3:0.

    В текущей кампании команда Симоне Индзаги выиграла 11 из 14-ти матчей. Также стоит отметить, что на своем поле «Интер» забивает в среднем больше двух мячей.

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    Беспроигрышная серия «нерадзурри» составляет уже 12 матчей. На этом отрезке у них девять побед.

    Что касается «Удинезе», то сразу шесть из восьми последних матчей с участием этой команды завершились вничью.

    Но в данном случае все предельно ясно — «Интер» выиграет и продолжит единолично возглавлять таблицу Серии А.

    Ставка: победа «Интера» + тотал больше 1,5 за 1.47.

    «Айнтрахт» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» пока что идет на втором месте, отставая от «Байера» на три очка. Но, во-первых, у мюнхенского монстра есть еще игра в запасе, а во-вторых — всё указывает на то, что он явно настроен подвинуть конкурента с вершины.

    Просто факт: команда Томаса Тухеля выиграла шесть предыдущих матчей в Бундеслиге с общим счетом 23:3.

    В шести предыдущих матчах на выезде «Бавария» не смогла выиграть только на поле «Лейпцига» (2:2).

    Также есть смысл обратить внимание на результаты «Айнтрахта», проигравшего четыре недавних матчах.

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  • 06/12/2023

    • Ранее на этой неделе «Айнтрахт» уступил «Саарбрюкену» из третьего дивизиона и вылетел из Кубка Германии. Есть подозрение, что «Бавария» продлит неприятную серию клуба из Франкфурта.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1.92.

    Общий коэффициент — 4.29.

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    Экспресс дня 9 декабря: прогноз, ставка (4.29), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Экспресс. «Бавария» нокаутирует «Айнтрахт», а «Интер» спокойно обыграет «Удинезе»
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