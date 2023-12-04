В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и чемпионате Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Сельта» — «Кадис»

Футбол. Чемпионат Испании

Чем дальше, тем меньше сомнений в том, что «Сельта» все-таки ошиблась с назначением Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера.

Клуб из Виго находится в зоне вылета, одержав до сих пор лишь одну победу. Разумеется, это катастрофа, но руководство почему-то не спешит делать выводы.

Возможно, это связано с тем, что в ноябре «Сельта» сыграла вничью с «Валенсией» и «Севильей» и дала бой «Атлетику».

Но в целом ситуация очень печальная. Взять хотя бы тот факт, что «Сельта» в семи домашних матчах забила лишь четыре мяча.

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У «Кадиса» ситуация ненамного лучше, но есть подозрение, что даже он способен продлить безвыигрышную серию соперника. Такой матч запросто может завершиться с самым грустным счетом — 0:0.

Ставка: победа «Кадиса» с форой (+1,5) за 1.45.

«Торино» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии

«Аталанта» и «Торино», как ни странно, в последнее время постоянно радуют результативным футболом.

В пяти предыдущих матчах между этими командами было забито 24 мяча. В апреле прошлого года «Торино» и «Аталанта» устроили настоящую перестрелку, которая завершилась вничью со счетом 4:4.

Также интересно, что во всех вышеупомянутых случаях сыграла ставка на «обе забьют».

В прошлом сезоне «Аталанта» дважды обыграла «Торино» — 3:1 дома и 2:1 в гостях. С учетом того, что у хозяев в текущей кампании наблюдается серьезные проблемы в атаке (в 13 матчах забили лишь 10 мячей), вполне логично предположить, что команда Джанпьеро Гасперини как минимум не проиграет в предстоящем матче.

«Аталанта» только в гостях забила больше, чем «Торино» во всех матчах сезона в Серии А.

Ставка: победа «Аталанты» или ничья за 1.40.

«Спортинг» — «Жил Висенте»

Футбол. Чемпионат Португалии

«Спортинг» в этом сезоне снова готов сражаться с «Бенфикой» и «Порту» за чемпионский титул.

После 11 туров «Спортинг», как и его главные конкуренты, имеет в своем активе 28 очков.

Команда Рубена Аморима выиграла девять из 11 матчей в текущем чемпионате Португалии.

При этом «Спортинг» — единственная команда, которая еще ни разу не теряла очки на своем поле.

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Между тем, «Жил Висенте» хуже всех играет в гостях. Эта команда проиграла все пять предыдущих матчей на выезде.

В общем, тут все очевидно, «Спортинг» выиграет и как минимум останется в топ-3.

Ставка: победа «Спортинга» + тотал больше 2,5 за 1.55.

Общий коэффициент — 3.14.