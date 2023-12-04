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    «Спортинг» снова выиграет в Лиссабоне, а «Кадис» продлит безвыигрышную серию «Сельты»

    Экспресс дня 4 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Рафаэль Бенитес
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и чемпионате Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Сельта» — «Кадис»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Чем дальше, тем меньше сомнений в том, что «Сельта» все-таки ошиблась с назначением Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера.

    Клуб из Виго находится в зоне вылета, одержав до сих пор лишь одну победу. Разумеется, это катастрофа, но руководство почему-то не спешит делать выводы.

    Возможно, это связано с тем, что в ноябре «Сельта» сыграла вничью с «Валенсией» и «Севильей» и дала бой «Атлетику».

    Но в целом ситуация очень печальная. Взять хотя бы тот факт, что «Сельта» в семи домашних матчах забила лишь четыре мяча.

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    У «Кадиса» ситуация ненамного лучше, но есть подозрение, что даже он способен продлить безвыигрышную серию соперника. Такой матч запросто может завершиться с самым грустным счетом — 0:0.

    Ставка: победа «Кадиса» с форой (+1,5) за 1.45.

    «Торино» — «Аталанта»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Аталанта» и «Торино», как ни странно, в последнее время постоянно радуют результативным футболом.

    В пяти предыдущих матчах между этими командами было забито 24 мяча. В апреле прошлого года «Торино» и «Аталанта» устроили настоящую перестрелку, которая завершилась вничью со счетом 4:4.

    Также интересно, что во всех вышеупомянутых случаях сыграла ставка на «обе забьют».

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    В прошлом сезоне «Аталанта» дважды обыграла «Торино» — 3:1 дома и 2:1 в гостях. С учетом того, что у хозяев в текущей кампании наблюдается серьезные проблемы в атаке (в 13 матчах забили лишь 10 мячей), вполне логично предположить, что команда Джанпьеро Гасперини как минимум не проиграет в предстоящем матче.

    «Аталанта» только в гостях забила больше, чем «Торино» во всех матчах сезона в Серии А.

    Ставка: победа «Аталанты» или ничья за 1.40.

    «Спортинг» — «Жил Висенте»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    «Спортинг» в этом сезоне снова готов сражаться с «Бенфикой» и «Порту» за чемпионский титул.

    После 11 туров «Спортинг», как и его главные конкуренты, имеет в своем активе 28 очков.
    Команда Рубена Аморима выиграла девять из 11 матчей в текущем чемпионате Португалии.

    При этом «Спортинг» — единственная команда, которая еще ни разу не теряла очки на своем поле.

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    Между тем, «Жил Висенте» хуже всех играет в гостях. Эта команда проиграла все пять предыдущих матчей на выезде.

    В общем, тут все очевидно, «Спортинг» выиграет и как минимум останется в топ-3.

    Ставка: победа «Спортинга» + тотал больше 2,5 за 1.55.

    Общий коэффициент — 3.14.

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    Экспресс дня 4 декабря: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Экспресс. «Спортинг» снова выиграет в Лиссабоне, а «Кадис» продлит безвыигрышную серию «Сельты»
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