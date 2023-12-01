В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А, французской Лиге 1 и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лас-Пальмас» — «Хетафе»

Футбол. Чемпионат Испании

В Испании очередной тур откроет противостояние двух середняков, которые, надо признать, очень достойно проводят сезон.

«Хетафе» находится на восьмом месте, до сих пор потерпев лишь три поражения в рамках Ла Лиги.

Да, клуб из пригорода Мадрида демонстрирует довольно специфический футбол, зато результаты — выше всяких похвал.

Если что, беспроигрышная серия «Хетафе» составляет уже девять матчей. Правда, в пяти случаях была зафиксирована ничья.

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«Лас-Пальмас» занимает 11-ю строчку, что в его случае можно считать успехом. Клуб с Канарских островов не набрал очков только в одном из шести предыдущих матчей.

В данном случае есть смысл взять осторожную ставку на голы.

Ставка: тотал больше 1,5 за 1.53.

«Монца» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии

«Ювентус» продолжает мучить своих болельщиков ужасным футболом, но, судя по всему, именно он будет главным конкурентом «Интера» в борьбе за Скудетто.

На прошлой неделе «Юве» и «Интер» сыграли вничью — 1:1. «Старая синьора» по-прежнему отстает от миланского клуба на два очка.

Беспроигрышная серия команды Массимилиано Аллегри составляет уже восемь матчей. На этом отрезке у нее уже шесть побед.

«Монца» — одна из самых дружелюбных команд Серии А. Почти половина (6 из 13) матчей с ее участием завершились вничью.

В прошлом году «Ювентус» дважды уступил «Монце» в рамках чемпионата. На этот раз клубу из пригорода Милана будет сложно удивить самую прагматичную команду Италии.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (0) за 1.44.

«Реймс» — «Страсбург»

Футбол. Чемпионат Франции

«Реймс» проиграл два предыдущих матча, но в целом эта команда приятно удивляет

«Реймс» занимает пятое место в таблице Лиги 1 после 13 туров. В первую очередь, это заслуга Вилла Стилла — молодого тренера, который, возможно, уже в следующем году пойдет на повышение.

Правда, тут есть интересный нюанс: дома «Реймс» играет хуже, чем в гостях. На своем поле команда 31-летнего бельгийца проиграла три из шести матчей.

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«Страсбург» находится рядом с зоной вылета — на 14-й строчке. Безвыигрышная серия гостей составляет уже шесть матчей. При этом три недавние игры с участием команды Патрика Виейра завершились вничью.

Есть подозрение, что команды обменяются забитыми мячами и все останутся довольны.

Ставка: обе команды забьют за 1.78.

Общий коэффициент — 3.93.