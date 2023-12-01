«Лас-Пальмас» — «Хетафе»
Футбол. Чемпионат Испании
В Испании очередной тур откроет противостояние двух середняков, которые, надо признать, очень достойно проводят сезон.
«Хетафе» находится на восьмом месте, до сих пор потерпев лишь три поражения в рамках Ла Лиги.
Да, клуб из пригорода Мадрида демонстрирует довольно специфический футбол, зато результаты — выше всяких похвал.
Если что, беспроигрышная серия «Хетафе» составляет уже девять матчей. Правда, в пяти случаях была зафиксирована ничья.
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«Лас-Пальмас» занимает 11-ю строчку, что в его случае можно считать успехом. Клуб с Канарских островов не набрал очков только в одном из шести предыдущих матчей.
В данном случае есть смысл взять осторожную ставку на голы.
Ставка: тотал больше 1,5 за 1.53.
«Монца» — «Ювентус»
Футбол. Чемпионат Италии
«Ювентус» продолжает мучить своих болельщиков ужасным футболом, но, судя по всему, именно он будет главным конкурентом «Интера» в борьбе за Скудетто.
На прошлой неделе «Юве» и «Интер» сыграли вничью — 1:1. «Старая синьора» по-прежнему отстает от миланского клуба на два очка.
Беспроигрышная серия команды Массимилиано Аллегри составляет уже восемь матчей. На этом отрезке у нее уже шесть побед.
«Монца» — одна из самых дружелюбных команд Серии А. Почти половина (6 из 13) матчей с ее участием завершились вничью.
В прошлом году «Ювентус» дважды уступил «Монце» в рамках чемпионата. На этот раз клубу из пригорода Милана будет сложно удивить самую прагматичную команду Италии.
Ставка: победа «Ювентуса» с форой (0) за 1.44.
«Реймс» — «Страсбург»
Футбол. Чемпионат Франции
«Реймс» проиграл два предыдущих матча, но в целом эта команда приятно удивляет
«Реймс» занимает пятое место в таблице Лиги 1 после 13 туров. В первую очередь, это заслуга Вилла Стилла — молодого тренера, который, возможно, уже в следующем году пойдет на повышение.
Правда, тут есть интересный нюанс: дома «Реймс» играет хуже, чем в гостях. На своем поле команда 31-летнего бельгийца проиграла три из шести матчей.
«Страсбург» находится рядом с зоной вылета — на 14-й строчке. Безвыигрышная серия гостей составляет уже шесть матчей. При этом три недавние игры с участием команды Патрика Виейра завершились вничью.
Есть подозрение, что команды обменяются забитыми мячами и все останутся довольны.
Ставка: обе команды забьют за 1.78.
Общий коэффициент — 3.93.