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    «Ювентус» накажет «Монцу», а «Реймс» и «Страсбург» порадуют голами

    Экспресс дня 1 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Душан Влахович
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А, французской Лиге 1 и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лас-Пальмас» — «Хетафе»

    Футбол. Чемпионат Испании

    В Испании очередной тур откроет противостояние двух середняков, которые, надо признать, очень достойно проводят сезон.

    «Хетафе» находится на восьмом месте, до сих пор потерпев лишь три поражения в рамках Ла Лиги.

    Да, клуб из пригорода Мадрида демонстрирует довольно специфический футбол, зато результаты — выше всяких похвал.

    Если что, беспроигрышная серия «Хетафе» составляет уже девять матчей. Правда, в пяти случаях была зафиксирована ничья.

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    «Лас-Пальмас» занимает 11-ю строчку, что в его случае можно считать успехом. Клуб с Канарских островов не набрал очков только в одном из шести предыдущих матчей.

    В данном случае есть смысл взять осторожную ставку на голы.

    Ставка: тотал больше 1,5 за 1.53.

    «Монца» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Ювентус» продолжает мучить своих болельщиков ужасным футболом, но, судя по всему, именно он будет главным конкурентом «Интера» в борьбе за Скудетто.

    На прошлой неделе «Юве» и «Интер» сыграли вничью — 1:1. «Старая синьора» по-прежнему отстает от миланского клуба на два очка.

    Беспроигрышная серия команды Массимилиано Аллегри составляет уже восемь матчей. На этом отрезке у нее уже шесть побед.

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    «Монца» — одна из самых дружелюбных команд Серии А. Почти половина (6 из 13) матчей с ее участием завершились вничью.

    В прошлом году «Ювентус» дважды уступил «Монце» в рамках чемпионата. На этот раз клубу из пригорода Милана будет сложно удивить самую прагматичную команду Италии.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой (0) за 1.44.

    «Реймс» — «Страсбург»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Реймс» проиграл два предыдущих матча, но в целом эта команда приятно удивляет

    «Реймс» занимает пятое место в таблице Лиги 1 после 13 туров. В первую очередь, это заслуга Вилла Стилла — молодого тренера, который, возможно, уже в следующем году пойдет на повышение.

    Правда, тут есть интересный нюанс: дома «Реймс» играет хуже, чем в гостях. На своем поле команда 31-летнего бельгийца проиграла три из шести матчей.

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    «Страсбург» находится рядом с зоной вылета — на 14-й строчке. Безвыигрышная серия гостей составляет уже шесть матчей. При этом три недавние игры с участием команды Патрика Виейра завершились вничью.

    Есть подозрение, что команды обменяются забитыми мячами и все останутся довольны.

    Ставка: обе команды забьют за 1.78.

    Общий коэффициент — 3.93.

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    Экспресс дня 1 декабря: прогноз, ставка (3.93), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Экспресс. «Ювентус» накажет «Монцу», а «Реймс» и «Страсбург» порадуют голами
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