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    «МЮ» пропустит в Стамбуле, а «Реал Сосьедад» продлит серию «Зальцбурга»

    Экспресс дня 29 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 ноября
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    «МЮ» пропустил 11 мячей в четырех матчах Лиги чемпионов
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в группе, набрав в четырех матчах лишь три очка.

    Похоже, «красные дьяволы» были уверены, что легко обойдут и «Галатасарай», и «Копенгаген», но на деле все оказалось гораздо сложнее.

    «МЮ» — одна из четырех команд текущего розыгрыша ЛЧ, которые пропустили больше 10 мячей.

    Скорее всего, «Галатасарай» снова устроит серьезную проверку обороны команды Эрика тен Хага. В начале октября турецкий гранд выиграл на «Олд Траффорд» со счетом 3:2.

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  • 24/11/2023

    • В Стамбуле «МЮ» точно не будет легче. Скорее всего, команды обменяются забитыми мячами.

    Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.82.

    «Арсенал» — «Ланс»

    Футбол. Лига чемпионов

    Для «Арсенала» предстоящий матч имеет принципиальное значение сразу по нескольким причинам.

    Во-первых, в случае победы «канониры» гарантируют себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, и это самое главное.

    Но помимо этого, команда Микеля Артеты серьезно настроена на реванш. Два месяца назад «Арсенал» сенсационно проиграл на поле «Ланса» (1:2).

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    Примечательно, что «Ланс» — всего лишь одна из трех команд, которые обыгрывали «Арсенал» в этом сезоне.

    Скорее всего, лондонский клуб выиграет с разницей как минимум в два мяча. Хозяевам нет смысла скромничать в домашнем матче.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1,0) за 1.46.

    «Реал Сосьедад» — «Зальцбург»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Реал Сосьедад» уже гарантировал себе участие в плей-офф ЛЧ, но это совсем не значит, что он не будет нацелен на результат в предстоящем матче.

    Теперь баски постараются занять первое место в группе и оставить позади себя миланский «Интер». После четырех туров они опережают финалиста предыдущего розыгрыша ЛЧ только по дополнительным показателям.

    В начале ноября «Реал Сосьедад» одержал уверенную домашнюю победу над «Бенфикой» (3:1). Первый тайм превратился в настоящее избиение, лиссабонский клуб чудом пропустил только три мяча.

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    «Зальцбург» после победы над «Бенфикой» в первом туре потерпел три поражения подряд.

    Скорее всего, хозяева продлят неприятную серию гостей. «Сосьедад» очень мощно проводит первую половину сезона.

    Ставка: победа «Реал Сосьедада» за 1.52.

    Общий коэффициент — 4.03.

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    Экспресс дня 29 ноября: прогноз, ставка (4.03), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Экспресс. «МЮ» пропустит в Стамбуле, а «Реал Сосьедад» продлит серию «Зальцбурга»
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