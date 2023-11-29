В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Лига чемпионов

«Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в группе, набрав в четырех матчах лишь три очка.

Похоже, «красные дьяволы» были уверены, что легко обойдут и «Галатасарай», и «Копенгаген», но на деле все оказалось гораздо сложнее.

«МЮ» — одна из четырех команд текущего розыгрыша ЛЧ, которые пропустили больше 10 мячей.

Скорее всего, «Галатасарай» снова устроит серьезную проверку обороны команды Эрика тен Хага. В начале октября турецкий гранд выиграл на «Олд Траффорд» со счетом 3:2.

В Стамбуле «МЮ» точно не будет легче. Скорее всего, команды обменяются забитыми мячами.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.82.

«Арсенал» — «Ланс»

Футбол. Лига чемпионов

Для «Арсенала» предстоящий матч имеет принципиальное значение сразу по нескольким причинам.

Во-первых, в случае победы «канониры» гарантируют себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, и это самое главное.

Но помимо этого, команда Микеля Артеты серьезно настроена на реванш. Два месяца назад «Арсенал» сенсационно проиграл на поле «Ланса» (1:2).

Примечательно, что «Ланс» — всего лишь одна из трех команд, которые обыгрывали «Арсенал» в этом сезоне.

Скорее всего, лондонский клуб выиграет с разницей как минимум в два мяча. Хозяевам нет смысла скромничать в домашнем матче.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1,0) за 1.46.

«Реал Сосьедад» — «Зальцбург»

Футбол. Лига чемпионов

«Реал Сосьедад» уже гарантировал себе участие в плей-офф ЛЧ, но это совсем не значит, что он не будет нацелен на результат в предстоящем матче.

Теперь баски постараются занять первое место в группе и оставить позади себя миланский «Интер». После четырех туров они опережают финалиста предыдущего розыгрыша ЛЧ только по дополнительным показателям.

В начале ноября «Реал Сосьедад» одержал уверенную домашнюю победу над «Бенфикой» (3:1). Первый тайм превратился в настоящее избиение, лиссабонский клуб чудом пропустил только три мяча.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Зальцбург» после победы над «Бенфикой» в первом туре потерпел три поражения подряд.

Скорее всего, хозяева продлят неприятную серию гостей. «Сосьедад» очень мощно проводит первую половину сезона.

Ставка: победа «Реал Сосьедада» за 1.52.

Общий коэффициент — 4.03.