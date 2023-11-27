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    Верховой матч «Жироны» и «Атлетика», два поединка Серии А

    Экспресс дня 27 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 ноября
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    «Жирона»
    В новом экспрессе рассмотрим матчи итальянской Серии А и испанской Примеры. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Жирона» — «Атлетик»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Жирона» — это команда-открытие этого сезона. На данный момент она единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры. У нее 32 очка в активе и отрыв от второй позиции в два балла.

    Каталонцы в текущем первенстве выиграли 11 встреч из 13 при одном фиаско и ничьей. К этой же игре они подходят с серией из шести викторий кряду. В прошлом туре они одолели на выезде 2:1 «Райо Валькано».

    Коллектив из Бильбао с 24 набранными очками расположился на пятом месте в таблице испанского первенства. От четвертой строки он отстает на четыре пункта.

    Баски за всю турнирную дистанцию отпраздновали семь викторий, а также по три раза уступали и играли вничью. В своей последней проведенной игре они на своем поле перегирали «Сельту» 4:3.

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    • от поединка одних из самых результативных команд примеры стоит ждать верхового исхода. В общем, здесь ставим на тотал больше.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.68.

    «Верона» — «Лечче»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Верона» с восемью набранными баллами расположилась в зоне вылета, на предпоследней строке. Однако от безопасной позиции ее отделяет только один пункт.

    «Мастифы» выиграли первые две игры на старте сезона, после чего выдали 10-матчевую серию без побед. К этой же игре они подходят после пяти фиаско кряду. В прошлом туре они в гостях уступили «Дженоа» 0:1.

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    «Лечче» с 14 зачетными пунктами расположился в середине турнирной таблицы Серии А, оторвавшись от опасной зоны на пять пунктов.

    Команда отлично стартовала, выиграв три из пяти первых игр при двух ничьих. Затем же она выдала 7-матчевую серию без побед, четыре раза уступала. В прошлом туре «Лечче» на своей арене поделил очки с «Миланом» 2:2.

    Обе команды пребывают не в лучшем состоянии, но фактор своего поле все же должен помочь «Вероне» не проиграть в этом поединке.

    Ставка: 1Х за 1.46.

    «Болонья» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии

    У «Болоньи» на счету 18 зачетных пунктов, с которыми она расположилась на восьмой строке в таблице Серии А, проигрывая лишь два очка шестой еврокубковой строке.

    «Сине-красные» в этом чемпионате стартовали с поражения, но затем выдали 10-матчевую серию без фиаско, которая оборвалась в прошлом туре гостевым проигрышем от «Фиорентины» 1:2.

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    «Торино» разместился в турнирной таблице итальянского первенства на пару строк ниже предстоящего противника, имея в своем активе на два набранных балла меньше.

    В минувшем туре «быки» расписали мировую с «Монцей» 1:1 в гостях, а ранее выиграли два матча кряду, прервав на тот момент 5-матчевую серию без побед, где трижды уступали.

    Как правило, между собой эти команды играют нерезультативно, пробив верх только в двух случаях из восьми последних. Так что и на этот раз ждем от их встречи низов.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.58.

    Общий коэффициент — 3.87.

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    Экспресс дня 27 ноября: прогноз, ставка (3.87), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Экспресс. Верховой матч «Жироны» и «Атлетика», два поединка Серии А
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