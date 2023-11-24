ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандо ДинизСказка о потерянном времени. В погоне за Анчелотти сборная Бразилии впустую потратила год Ромелу ЛукакуПровал Бразилии, рекорд Лукаку и еще пять вещей, которые вы могли пропустить во время международной паузы ГавиБезжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людям
    Все новости спорта

    Три очка для «Баварии» и «ПСЖ»

    Экспресс дня 24 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 ноября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи с участием «Баварии» и «ПСЖ». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Кельн» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии

    С шестью набранными очками «Кельн» находится на предпоследней позиции в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. И от безопасной строки его отделяют два балла.

    «Козлы» смогли в текущем чемпионате выиграть лишь один поединок из 11 проведенных, три раза они еще сыграли вничью и семь встреч проиграли. В прошлом туре «Кельн» на выезде поделил очки с «Бохумом» 1:1.

    «Бавария» на текущий момент расположилась на второй строке в турнирной таблице. У нее на счету 29 баллов и отставание от первого «Байера» в два пункта.

    Мюнхенский коллектив в этом чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв девять встреч при двух ничьих, и забил он уже 42 гола. В минувшем туре «Бавария» дома переиграла «Хайденхайм» 4:2, тем самым продлив серию побед до пяти матчей.

  • Шмейхель, Чех, Алиссон и еще семь лучших вратарей в истории АПЛ
  • Топ-10 лучших вратарей в истории английской Премьер-лиги по версии Squawka
  • 21/11/2023

    • «Бавария» не должна иметь проблем с завоевание трех баллов и, скорее всего, сделает это в результативном поединке.

    Ставка: победа «Баварии» + ТБ 2,5 за 1.49.

    «ПСЖ» — «Монако»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «ПСЖ» с 29 набранными пунктами идет во главе турнирной таблицы чемпионата Франции. Правда, конкуренты сильно поджимают и отстают незначительно.

    Парижане в текущем первенстве потерпели одно фиаско, трижды сыграли вничью и восемь встреч выиграли. Сейчас у них в рамках Лиги 1 серия из пяти побед. В прошлом туре они в гостях разгромил «Реймс» 3:0.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Монако» же в турнирной таблице французского чемпионата занимает третью позицию на текущий момент. У коллектива на три очка меньше, чем у «ПСЖ».

    Монегаски за всю турнирную дистанцию добились семи викторий, три поединка они еще свели вничью и дважды проиграли. В прошлом туре «Монако» на выезде поделил очки с новичком «Гавром» 0:0.

    На своем поле парижский клуб докажет свое превосходство над монегасками и добудет здесь викторию.

    Ставка: победа «ПСЖ» за 1.50.

    «Алавес» — «Гранада»

    Футбол. Чемпионат Испании

    По итогам 13 проведенных туров «Алавес» с 12 очками находится на 15 месте в турнирной таблице Примеры, опережая на пять пунктов зону вылета.

    «Славные» в текущем первенстве смогли выиграть три поединка, столько же встреч они еще свели вничью и семь раз проиграли. В прошлом туре «Алавес» уступил в гостях «Барселоне» 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    «Гранада» же в турнирной таблице испанского первенства находится на предпоследней строке. У нее на счету семь баллов и отставание в два очка от безопасной позиции.

    «Насриды» за всю турнирную дистанцию отпраздновали лишь одну викторию, четыре поединка свели вничью и восемь раз уходили с поля ни с чем. В своей последней игре они дома расписали мировую с «Хетафе» 1:1, а до этого трижды кряду проиграли.

    От поединка двух команд и нижней части таблице вряд ли стоит ждать голевой феерии. В общем, ставим здесь на низовой исход.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.47.

    Общий коэффициент — 3.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Куктош — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Евсеев — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бунедкор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Фоньини — Ковалик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ринкон — Ландалус
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Эрбер — Андреев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Насаф — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Кызылкум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  3.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Локомотив — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.12
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Крузейро — Васко да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 24 ноября: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Экспресс. Три очка для «Баварии» и «ПСЖ»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры