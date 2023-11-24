В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи с участием «Баварии» и «ПСЖ». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Кельн» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии

С шестью набранными очками «Кельн» находится на предпоследней позиции в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. И от безопасной строки его отделяют два балла.

«Козлы» смогли в текущем чемпионате выиграть лишь один поединок из 11 проведенных, три раза они еще сыграли вничью и семь встреч проиграли. В прошлом туре «Кельн» на выезде поделил очки с «Бохумом» 1:1.

«Бавария» на текущий момент расположилась на второй строке в турнирной таблице. У нее на счету 29 баллов и отставание от первого «Байера» в два пункта.

Мюнхенский коллектив в этом чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв девять встреч при двух ничьих, и забил он уже 42 гола. В минувшем туре «Бавария» дома переиграла «Хайденхайм» 4:2, тем самым продлив серию побед до пяти матчей.

«Бавария» не должна иметь проблем с завоевание трех баллов и, скорее всего, сделает это в результативном поединке.

Ставка: победа «Баварии» + ТБ 2,5 за 1.49.

«ПСЖ» — «Монако»

Футбол. Чемпионат Франции

«ПСЖ» с 29 набранными пунктами идет во главе турнирной таблицы чемпионата Франции. Правда, конкуренты сильно поджимают и отстают незначительно.

Парижане в текущем первенстве потерпели одно фиаско, трижды сыграли вничью и восемь встреч выиграли. Сейчас у них в рамках Лиги 1 серия из пяти побед. В прошлом туре они в гостях разгромил «Реймс» 3:0.

«Монако» же в турнирной таблице французского чемпионата занимает третью позицию на текущий момент. У коллектива на три очка меньше, чем у «ПСЖ».

Монегаски за всю турнирную дистанцию добились семи викторий, три поединка они еще свели вничью и дважды проиграли. В прошлом туре «Монако» на выезде поделил очки с новичком «Гавром» 0:0.

На своем поле парижский клуб докажет свое превосходство над монегасками и добудет здесь викторию.

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.50.

«Алавес» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании

По итогам 13 проведенных туров «Алавес» с 12 очками находится на 15 месте в турнирной таблице Примеры, опережая на пять пунктов зону вылета.

«Славные» в текущем первенстве смогли выиграть три поединка, столько же встреч они еще свели вничью и семь раз проиграли. В прошлом туре «Алавес» уступил в гостях «Барселоне» 1:2.

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«Гранада» же в турнирной таблице испанского первенства находится на предпоследней строке. У нее на счету семь баллов и отставание в два очка от безопасной позиции.

«Насриды» за всю турнирную дистанцию отпраздновали лишь одну викторию, четыре поединка свели вничью и восемь раз уходили с поля ни с чем. В своей последней игре они дома расписали мировую с «Хетафе» 1:1, а до этого трижды кряду проиграли.

От поединка двух команд и нижней части таблице вряд ли стоит ждать голевой феерии. В общем, ставим здесь на низовой исход.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.47.

Общий коэффициент — 3.28.